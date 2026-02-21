Industrijski podovi sele u domove Hrvata: Top opcije mikrocement, epoxy i dekorativni beton

Industrijski podovi sve više mijenjaju izgled modernih interijera u Hrvatskoj. Njihova popularnost raste jer spajaju izdržljivost, lako održavanje i mogućnost vizualnog prilagođavanja prostora. Među najtraženijim rješenjima su mikrocement, epoxy i dekorativni beton u toplijim tonovima. Svaka od ovih opcija nudi specifične prednosti i ograničenja.

Tradicionalne podne obloge poput parketa i laminata desetljećima su dominirale stambenim i poslovnim interijerima, no danas sve više investitora traži dugotrajnija i praktičnija rješenja. Drvo je osjetljivo na vlagu i ogrebotine, zahtijeva redovito održavanje, a laminat često pokazuje ograničenja u trajnosti i otpornosti na habanje. Uz to, moderni stilovi uređenja sve više naginju minimalističkim i monolitnim površinama bez fuga.

Upravo zato industrijski podovi ulaze na velika vrata i izvan industrije. Posebno se izdvajaju mikrocement, epoxy podovi i dekorativni beton u toplijim tonovima. Ove opcije nude visoku otpornost, dug vijek trajanja i široke mogućnosti dizajnerske prilagodbe.

Sve češće se koriste u stanovima, uredima, restoranima i retail prostorima. Njihova popularnost raste jer nude spoj estetike, funkcionalnosti i lakšeg održavanja. U nastavku donosimo pregled svake vrste, njezine prednosti, ograničenja i okvirne cijene kvadrata na hrvatskom tržištu.

Mikrocement: Minimalistički izgled bez fuga

Mikrocement je tankoslojni sustav na bazi cementa i polimera koji se nanosi u više slojeva na postojeće podloge poput betona, pločica ili estriha. Njegova najveća prednost je bešavna površina koja prostoru daje moderan, monolitan izgled.

Zbog male debljine idealan je za adaptacije jer ne zahtijeva podizanje razine poda. Najčešće se koristi u stanovima, kupaonicama, loftovima, uredima i ugostiteljskim prostorima gdje je važna kombinacija estetike i jednostavnog održavanja. Također je popularan u otvorenim tlocrtima jer vizualno povezuje prostor.

Za kvalitetno izveden mikrocement u Hrvatskoj treba računati okvirno oko 90 eura po kvadratnom metru, ovisno o složenosti podloge i završnoj obradi. Na cijenu najviše utječu priprema podloge i iskustvo izvođača.

Kod pravilne izvedbe mikrocement može trajati godinama bez potrebe za većim obnovama. Važno je naglasiti da je stručna ugradnja ključ dugotrajnosti.

Epoxy: Robusno rješenje za visoka opterećenja

Epoxy podovi izrađuju se od dvokomponentnih smola koje nakon stvrdnjavanja stvaraju iznimno tvrdu i otpornu površinu. Poznati su po visokoj mehaničkoj otpornosti i otpornosti na kemikalije, zbog čega su standard u garažama, skladištima i proizvodnim pogonima. No, sve češće ulaze i u komercijalne interijere poput salona, fitness centara i modernih ureda, ali i domove građana.

Mogu se izvesti u raznim bojama, s dekorativnim čipsom ili visokim sjajem. Prednost im je i jednostavno čišćenje te dug vijek trajanja. Nedostatak može biti osjetljivost na UV svjetlo kod jeftinijih sustava, što može dovesti do promjene nijanse. Također, u mokrim zonama često se dodaju protuklizni slojevi.

Cijena epoxy podova u Hrvatskoj je u jako širokom rasponu, kreće između 35 i 100 eura po kvadratu, ovisno o debljini i dekorativnosti sustava. Uz napomenu kako su klasični industrijski sustavi obično povoljniji od dizajnerskih.

Epoxy je dobar izbor kada je prioritet funkcionalnost i otpornost, pa se u domovima postavlja najčešće u podrume, garaže i duž hodnika. Manje se koristi u klasičnim stambenim dnevnim prostorima.

Dekorativni beton: Industrijski stil s dozom topline

Dekorativni beton posljednjih godina doživljava dizajnersku transformaciju. Umjesto hladnih sivih površina, sve su popularniji topliji tonovi poput bež, pijeska ili svijetlih zemljanih nijansi. Time se postiže balans između industrijskog izgleda i ugodne atmosfere.

Ovakvi podovi izvode se brušenjem, poliranjem ili impregnacijom betona uz dodatke pigmenata. Vrlo su izdržljivi i pogodni za velike površine bez fuga. Najčešće se koriste u trgovačkim centrima, showroomovima, restoranima, ali sve više i u modernim obiteljskim kućama.

Prednost im je dug vijek trajanja i minimalno održavanje. Nedostatak je zahtjevna izvedba i potreba za kvalitetnom podlogom.

Cijena dekorativnog betona u Hrvatskoj obično se kreće od približno 30 do 60 eura po kvadratnom metru, ali može rasti kod zahtjevnijih završnih obrada. Velike površine često donose povoljniju cijenu po kvadratu. Dobro funkcionira u kombinaciji s podnim grijanjem, a, dodatno, estetski je posebno privlačan u otvorenim prostorima.