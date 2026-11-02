Obnovljen hotel iz 1980-ih: Završen nakon niza odgoda i izmjena ugovora, dio je specijalne bolnice

U Varaždinskim Toplicama 30. listopada svečano je otvoren obnovljeni hotel Minerva, smještajni objekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. U obnovu i modernizaciju, provedenu u sklopu EU projekta uloženo je oko 40 milijuna eura, a uredio se 250 soba, četiri apartmana, tri restorana i sedam bazena.

Obnovljene su i vodovodna i kanalizacijska mreža te uređeni vanjski prostori, a objekt je prilagođen osobama s invaliditetom. Projekt je financiran kombinacijom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, državnog proračuna te sredstava Varaždinske županije i Specijalne bolnice, a podsjećamo da su građevinski radovi završeni nakon više porasta cijena i pomicanja rokova o čemu možete pročitati ovdje.

Projekt oko 40 milijuna

Poslije više pomicanja i poskupljenja radova, završen je projekt obnove hotela Minerva u sklopu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je i svečano otvorena. Svečanost otvaranja bila je 30. listopada, čime je priveden kraju EU projekt 'Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice' ukupno vrijednog 40 milijuna eura.

Po novome, hotel raspolaže s tri restorana, trima moderno opremljenim kuhinjama i sedam bazena - tri vanjska, tri unutarnja rekreacijska i s jednim terapijskim. Tijekom obnove uređeni su i vodovodna i kanalizacijska mreža, trg ispred hotela te okolne prometnice i zelenilo, objavljeno je na stranicama Varaždinske županije, jednim od ključnih nositelja projekta.

Otvoren hotel Minerva | Foto: Varaždinska županija

Podsjećamo, izvođač Radnik svoj dio posla uređenja prema informacijama u javnoj nabavi je završio za više od 23 milijuna eura, a prije toga u nekoliko navrata mijenjani su ugovori. Prema podacima iz javne nabave, ugovor s križevačkom tvrtkom Radnik, sklopljen u prosincu 2024., iznosio je 15,31 milijun eura bez PDV-a. Nakon osam izmjena ugovora vrijednost je narasla na 23,65 milijuna eura bez PDV-a, odnosno zabilježeno je povećanje od približno 8,3 milijuna eura.

Najveći rast cijene dogodio se kroz četvrti i osmi aneks. Četvrtim je ugovor povećan na 20,73 milijuna eura zbog dodatnih radova vrijednih oko 3,56 milijuna eura te novih tehničkih rješenja vrijednih oko 1,85 milijuna eura. Posljednjim aneksom vrijednost je dodatno povećana na 23,65 milijuna eura. Ugovoreni rokovi također su više puta produljivani, a završetak radova pomaknut je s kraja 2025. na kraj kolovoza 2026., a obnovljena bolnica na kraju je otvorena pred kraj listopada.

Problem zbog starosti građevine

Iz Bolnice su nam na upit objasnili da je rekonstruiran objekt iz 1981. godine, što je dovelo do više komplikacija. Zbog toga se stvarno stanje konstrukcija i instalacija moglo utvrditi tek nakon otvaranja pojedinih dijelova građevine. Kao primjer navode nepredviđena slijeganja tla zbog kojih je trebalo izmjestiti sprinkler-bazen i strojarnicu vanjskih bazena. Dodatne troškove, tvrde, uzrokovali su i poremećaji u opskrbnim lancima te nevrijeme u lipnju 2026. godine kako su naveli.