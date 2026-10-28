VIDEO: Kako zamijeniti utičnicu? Majstor Mario objašnjava korak po korak

Električne utičnice svakodnevno koristimo, no rijetko razmišljamo o njima sve dok se ne pojavi problem. S vremenom se mogu istrošiti, oštetiti, olabaviti ili jednostavno više ne odgovarati potrebama prostora. A kada dođe trenutak za njihovu zamjenu, mnogi se pitaju koliko je taj postupak zahtjevan i je li nužno pozvati električara.

Iako zamjena utičnice na prvi pogled djeluje kao jednostavan kućni popravak, rad s električnim instalacijama zahtijeva odgovarajuće znanje i poseban oprez. Najvažnije je pravilno isključiti napajanje, prepoznati vodiče i osigurati da svi spojevi budu ispravno izvedeni. Pogreške pri spajanju mogu dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara, zbog čega takve radove treba prepustiti kvalificiranoj osobi.

Kako zamijeniti utičnicu? U nastavku donosimo postupak u pet koraka kroz koje nas je proveo iskusni Majstor Mario – od isključivanja struje i uklanjanja stare utičnice do spajanja vodiča, pričvršćivanja novog mehanizma i postavljanja završne maske.

1. Isključivanje struje

Prije početka zamjene utičnice najvažnije je prekinuti dovod električne energije isključivanjem odgovarajućeg osigurača. Nakon toga potrebno je ispitivačem provjeriti ima li napona na faznom vodiču kako bi se utvrdilo je li napajanje prekinuto. Pritom treba imati na umu da provjera samo faznog vodiča nije dovoljna, već je potrebno odgovarajućim dvopolnim ispitivačem potvrditi odsutnost napona na svim relevantnim kontaktima. Radovi na električnoj instalaciji smiju započeti tek nakon što je pouzdano utvrđeno da nema napona.

zamjena utičnice | foto: baustela.hr / Majstor Mario

2. Uklanjanje stare utičnice i priprema žica

Nakon isključivanja struje i provjere odsutnosti napona slijedi uklanjanje stare utičnice. Potrebno je odvojiti sve tri žice, odnosno vodiče, nakon čega se stara utičnica može ukloniti iz zida. Sljedeći je korak priprema postojećih vodiča, koje treba urediti kako bi bili spremni za spajanje na novu utičnicu. Pritom je važno provjeriti njihovo stanje jer oštećena izolacija ili vodiči mogu predstavljati sigurnosni rizik. zamjena utičnice | foto: baustela.hr / Majstor Mario

3. Novi okvir i uzemljenje

Nakon pripreme vodiča potrebno je uzeti okvir nove utičnice i postaviti mehanizam u njega kako bi se kasnije mogao pričvrstiti u zidnu instalacijsku kutiju, koju majstori često nazivaju i šalicom. Slijedi spajanje vodiča, pri čemu se najprije priključuje uzemljenje na za to predviđeno mjesto, označeno simbolom uzemljenja. Nakon uzemljenja spaja se neutralni vodič, odnosno nula, a zatim fazni vodič. Važno je da svaki vodič bude pravilno identificiran i spojen na odgovarajući priključak prema oznakama proizvođača jer pogrešno spajanje može predstavljati ozbiljnu opasnost.

zamjena utičnice | foto: baustela.hr / Majstor Mario

4. Pričvršćivanje vodiča i ugradnja

Kada su uzemljenje, nula i faza postavljeni u odgovarajuće utore, potrebno je pritegnuti sve spojeve. Nakon pričvršćivanja treba provjeriti jesu li sve tri žice čvrsto učvršćene na svojim mjestima. Labavi spojevi mogu uzrokovati pregrijavanje i predstavljati sigurnosni rizik, zbog čega je ovaj korak posebno važan. Kada su svi spojevi provjereni, mehanizam nove utičnice vraća se u predviđeni otvor u zidu, pri čemu treba paziti da se vodiči ne oštete ili prignječe. zamjena utičnice | foto: baustela.hr / Majstor Mario

5. Završno pričvršćivanje

Kada je utičnica postavljena u zidnu kutiju, slijedi njezino završno pričvršćivanje. Potrebno je pritegnuti gornji i donji vijak kako bi mehanizam bio čvrsto učvršćen na svojem mjestu. Nakon toga postavlja se završna maska, koja prekriva unutarnji dio mehanizma i daje utičnici uredan izgled. Prije vraćanja osigurača u početni položaj stručna osoba mora provjeriti ispravnost i sigurnost izvedenog spoja, nakon čega se napajanje može ponovno uključiti.

zamjena utičnice | foto: baustela.hr / Majstor Mario

Iako zamjena utičnice može izgledati kao jednostavan kućni popravak, rad s električnim instalacijama nosi rizik od strujnog udara i požara. Opisani postupak služi za upoznavanje s načinom rada, a ne kao zamjena za stručnu osposobljenost. Ako nemate odgovarajuće elektrotehničko znanje i potrebna ovlaštenja, zamjenu utičnice prepustite kvalificiranom električaru.