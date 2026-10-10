Ovo je Top 5 novih stambenih zgrada svijeta: Jedna izgleda poput vala, druga je umjetničko platno

Stambena zgrada čije pročelje mogu mijenjati sami stanari, neboder osmerokutnog tlocrta, kompleks inspiriran valovima jezera i zgrada koja se od ekstremnih vrućina brani arhitekturom. Sve su to projekti koji pokazuju koliko se suvremeno stanovanje udaljilo od klasičnih stambenih blokova i tornjeva.

Stručni žiri renomiranog Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) objavio je nominacije za najbolje stambene zgrade na svijetu. Riječ je o ukupno 17 građevina sa svih strana svijeta, među kojima se nalaze projekti potpuno različitih mjerila, lokacija i arhitektonskih pristupa. Pregledali smo sve projekte i izdvojili Top 5 najimpresivnijih.

Od prenamjene stare tvornice u Šangaju do stambenog kompleksa koji se poput valova spušta prema jezeru Ontario, ovih pet projekata pokazuju koliko različiti mogu biti odgovori arhitekata na isto pitanje – kako danas želimo stanovati?

5. Kutak za zajednicu, Kina

Na petom mjestu našao se projekt Kutak za zajednicu arhitektonskog ureda Lacime Architects, smješten u šangajskoj četvrti Yangpu. Posebnost projekta je to što nije nastao na praznoj parceli, već na mjestu nekadašnje industrijske tvornice evidentirane kao povijesna građevina.

Arhitekti su postojeću strukturu prenamijenili u kompleks mješovite namjene koji objedinjuje javno najamno stanovanje i sadržaje namijenjene lokalnoj zajednici. Projekt tako istodobno rješava pitanje priuštivog stanovanja i daje novi život dijelu industrijske baštine grada.

Poseban izazov bio je očuvati povijesni karakter građevine, a istodobno nekadašnju industrijsku strukturu prilagoditi suvremenim standardima stanovanja. Važnu ulogu ima i sama uglovna pozicija zgrade. Takve građevine imaju dugu tradiciju u Šangaju kao mjesta susreta privatnog života i javnog prostora, a arhitekti su tu ideju reinterpretirali u suvremenom kontekstu. Kutak za zajednicu | foto: uni-arch / Lacime Architects / WAF Kutak za zajednicu | foto: uni-arch / Lacime Architects / WAF

4. Octagon, Ujedinjeno Kraljevstvo

Na četvrtom mjestu je Octagon, 155 metara visok stambeni toranj u Birminghamu iza kojega stoji arhitektonski ured Howells. Riječ je o građevini koja se može pohvaliti poprilično neobičnim rekordom – prvim visokim stambenim tornjem na svijetu izvedenim u čistom osmerokutnom tlocrtu.

Toranj ima 49 etaža i ukupno 370 stanova, a njegov neobičan oblik nije odabran samo zbog atraktivnog izgleda. Osmerokut je nastao kao odgovor na ograničenu parcelu klinastog oblika, ali istodobno omogućuje smanjenje površine pročelja, potrošnje materijala i količine ugrađenog ugljika.

Na tipičnoj etaži osam stanova raspoređeno je oko kompaktne središnje jezgre, pri čemu svaki zauzima jednu stranicu osmerokuta. Rezultat su velike količine prirodnog svjetla i impresivni pogledi na Birmingham. Zanimljivo je i pročelje izvedeno od savijenih aluminijskih panela koji stvaraju duboke sjene i mijenjaju izgled zgrade ovisno o dobu dana i količini svjetlosti.

Octagon | foto: Greg Holmes / Howells / WAF

Octagon | foto: Greg Holmes / Howells / WAF

3. Cielo, Indija

Treće mjesto zauzima Cielo, stambena zgrada u Nagpuru u indijskoj saveznoj državi Maharashtra, koju potpisuje arhitektonski ured Sanjay Puri Architects. Na parceli površine samo 900 četvornih metara arhitekti su uspjeli ostvariti čak 3.600 četvornih metara izgrađene površine.

Zgrada ima 12 etaža, a na svakoj se nalazi samo jedan četverosobni stan. Tri spavaće sobe smještene su u uglovima, dok četvrti ugao zauzima kuhinja. Takav raspored omogućuje učinkovito prirodno poprečno provjetravanje, što je posebno važno u Nagpuru, gdje temperature tijekom velikog dijela godine prelaze 40 Celzijevih stupnjeva.

Upravo je ekstremna klima snažno odredila izgled zgrade. Glavne prostorije povezane su s otvorenim i zaštićenim balkonima, dok zakrivljeni elementi pročelja sprječavaju pretjerano zagrijavanje interijera i istodobno stvaraju zelene vanjske prostore.

Njihov dizajn referira se na tradicionalne arhitektonske zaslone koji se u ovoj regiji koriste još od 17. stoljeća. Zgrada ima i solarne panele te sustave za prikupljanje i ponovnu uporabu vode, čime se dodatno smanjuju potrošnja energije i ugljični otisak. Cielo | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF Cielo | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

2. Aqualuna, Kanada

Na prvo mjesto našeg izbora smjestili smo Aqualunu, stambeni kompleks arhitektonskog ureda 3XN GXN na obali Toronta. Dovoljno je pogledati zgradu da bi bilo jasno odakle dolazi inspiracija – njezine terase, balkoni i volumeni oblikovani su prema kretanju vode i valovima jezera Ontario. Umjesto klasičnog tornja na podiju, arhitekti su osmislili dinamičan stambeni krajolik s dva istaknuta volumena koji se na nižim etažama spajaju i stvaraju takozvanu 'središnju dolinu'.

Takvo rješenje otvara poglede prema jezeru, omogućuje bolji prodor dnevnog svjetla i daje kompleksu prepoznatljivu siluetu. Aqualuna ima 215 stanova, a svaki od njih povezan je s privatnim ili zajedničkim vanjskim prostorom. Velike terase i balkoni kaskadno se spuštaju prema obali, dok njihove različite dubine povećavaju privatnost stanara i istodobno stvaraju efekt valovitog pročelja.

U središtu kompleksa smješteni su zajednički sadržaji inspirirani tradicionalnim danskim stambenim zgradama s unutarnjim dvorištima. Tu su prostori za okupljanje i vanjski bazen, dok su u prizemlju smješteni trgovački i javni sadržaji te društveni centar s košarkaškim igralištem i stazom za trčanje.

Uz upečatljiv izgled, Aqualuna ima i snažnu održivu komponentu. Projekt nosi LEED Platinum certifikat, a spoj stanovanja, zelenila, javnih sadržaja i obalnog krajolika pokazuje kako velika stambena zgrada može biti mnogo više od mjesta za život – može postati aktivan dio grada. Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN

1. Museum House, SAD

Zamislite stambenu zgradu čije pročelje stanari mogu svakodnevno mijenjati, a inspiraciju za njegov izgled čine umjetnička djela iz susjednog muzeja. Upravo je to jedna od glavnih ideja projekta Museum House arhitektonskog ureda Perkins&Will u Seattleu. Projekt je osmišljen u neposrednom dijalogu s muzejom Frye Art Museum, a sastoji se od dviju stambenih kula zamišljenih kao svojevrsno cjelovito umjetničko djelo.

Posebnu pažnju privlači pročelje s perforiranim kliznim panelima čiji su uzorci inspirirani djelima iz povijesne zbirke muzeja. Stanari mogu pomicati panele pa se izgled zgrade neprestano mijenja, pretvarajući pročelje u golemo dinamično umjetničko platno. Koncept 'kreativne napetosti' vidljiv je i u samoj formi građevine. Tornjevi se naginju jedan od drugoga, ali ostaju povezani zategnutim kabelima i nebeskim mostom visoko iznad grada.