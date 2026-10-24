Potvrđena obnova ratne slavonske pruge! Gradila se prije 130 godina, a 1991. bez nje se nije moglo

Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest
Ministarstvo je odobrilo nove izmjene velikog željezničkog projekta, uključujući ukidanje prijelaza i drukčiju zaštitu od buke.
16:18 3 d 20.10.2026
24. listopad 2026.
Obnova pruge u zlatnoj dolini dobiva obrise. HŽ je ugovorio projektiranje, te nam otkrio opseg radova i rok.
Obnova željezničke pruge između Čaglina i Našica, koja se najavljuje već više od desetljeća, ponovno je aktualizirana prije nekoliko dana. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da HŽ Infrastruktura radi na projektiranju trase, a na naš upit stigli su i konkretniji podaci o pripremi projekta, planiranim zahvatima i koracima koji prethode početku građevinskih radova.
Riječ je o dionici od otpremništva Našicecement do Čaglina, koja je dio lokalne željezničke pruge L205 Nova Kapela – Našice. Promet na tom dijelu pruge već je dulje vrijeme obustavljen, a planirana obnova trebala bi ponovno omogućiti njezino korištenje, ponajprije uz poboljšanje uvjeta za teretni željeznički promet.
Željeznička pruga Nova Kapela – Našice izgrađena je 1894. godine, u vrijeme intenzivnog razvoja željezničke mreže u Slavoniji. Bila je dio šireg pravca Osijek – Našice – Nova Kapela – Batrina, koji je povezivao središnju i istočnu Slavoniju te imao važnu ulogu u gospodarskom razvoju, prijevozu poljoprivrednih proizvoda, drva i drugih tereta, ali i svakodnevnom putovanju stanovništva.
Posebno strateško značenje ovaj je željeznički pravac imao tijekom Domovinskog rata 1990-ih, kada je zbog okupacije dijelova hrvatskog teritorija i prekida prometnih veza bilo iznimno važno održati alternativne pravce povezivanja slavonskih područja. Naime, ratna zbivanja ozbiljno su pogodila hrvatsku željezničku mrežu, a prema Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji, krajem 1991. vlakovi nisu prometovali na nizu ključnih pruga, uključujući dionicu Nova Gradiška – Novska – Lipovljani.
Nakon rata njezina je važnost postupno slabila, a promet na dionici Čaglin – Našicecement naposljetku je obustavljen.
Iz HŽ Infrastrukture izvještavaju kako je izrada izvedbene projektne dokumentacije već ugovorena, a poznat je i rok njezina završetka.
- HŽ Infrastruktura potpisala je ugovor s društvom IPZ za izradu izvedbenog projekta obnove dionice željezničke pruge od otpremništva Našicecement do Čaglina, u vrijednosti od 350 tisuća eura. Rok za izradu izvedbenog projekta je lipanj 2027. godine, kažu iz HŽ Infrastrukture.
Ipak, završetak projektiranja neće značiti i neposredan početak radova. Prije odabira izvođača potrebno je provesti dodatne pripremne postupke, a njihovo trajanje utjecat će na dinamiku realizacije investicije.
- Nakon izrade izvedbenog projekta slijede geodetska i geotehnička istraživanja, stručna provjera i odobrenje projekta te provedba postupka javne nabave za izvođenje radova. Početak radova i rok njihova završetka ovisit će o provedbi svih navedenih koraka u pripremi i realizaciji projekta, objašnjavaju iz HŽ-a.
Iz HŽ Infrastrukture kažu i kako nije riječ o običnom 'šminkanju', odnosno da projekt nije ograničen na pojedinačne sanacije dotrajale infrastrukture. Planirana je cjelovita obnova pružne dionice, uključujući zahvate na kolosijeku, pružnom tijelu i sustavu odvodnje.
- Planirana je cjelovita obnova dionice Našicecement – Čaglin u duljini od 19,2 kilometra. Radovi će obuhvatiti obnovu kolosijeka, uključujući ugradnju novih tračnica, pragova i tucanika, sanaciju klizišta te uređenje sustava odvodnje, navode iz HŽ Infrastrukture.
Osim radova na otvorenoj pruzi, predviđeni su i zahvati na kolodvorskoj infrastrukturi te mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama.
- Predviđena je i obnova kolosijeka i skretnica u stajalištu Londžica i kolodvoru Čaglin, uređenje devet željezničko-cestovnih prijelaza te obnova perona, nadstrešnica, rasvjete, signalizacije i veza, pojašnjavaju iz HŽ-a.
Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest
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Jedan od glavnih ciljeva projekta jest osposobljavanje dionice za promet vlakova većeg opterećenja. Osim povećanja mogućnosti teretnog prijevoza, zahvati bi trebali pridonijeti sigurnijem i pouzdanijem odvijanju željezničkog prometa.
- Obnovom će se osposobiti pruga za promet težih teretnih vlakova te povećati sigurnost i pouzdanost željezničke infrastrukture, ističu iz HŽ Infrastrukture.
Zanimljivo je da će pojedini dijelovi željezničke infrastrukture ostati u funkciji i tijekom građevinskih zahvata. To će zahtijevati prilagodbu organizacije gradilišta i izvođenja radova prometnim potrebama.
- Tijekom izvođenja radova kolodvor Čaglin i tvornički kolosijek Našicecement ostat će u prometu, uz posebnu regulaciju prometa, poručuju iz HŽ-a.
Iako je za izradu izvedbenog projekta ugovoreno 350 tisuća eura, ukupni financijski okvir budućih građevinskih radova još nije utvrđen. Zasad nije poznato ni iz kojih će se izvora financirati obnova.
- Ukupna procijenjena vrijednost radova na obnovi dionice i izvori financiranja bit će poznati nakon dovršetka projektne dokumentacije i daljnje razrade projekta, odgovaraju iz HŽ Infrastrukture.
U međuvremenu, u službenim planskim dokumentima HŽ Infrastrukture evidentirani su i pojedinačni zahvati na pruzi L205. Tako se u Poslovnom planu za razdoblje od 2025. do 2029. godine navode antikorozivna zaštita mosta na kilometru 40+143 i sanacija upornjaka mosta na kilometru 31+936. Riječ je o zasebno navedenim zahvatima na istoj pruzi, koji sami po sebi ne predstavljaju potvrdu financiranja njezine cjelovite obnove.
Obnova dionice Čaglin – Našice ima dugu povijest planiranja, tijekom koje su se mijenjale procijenjene vrijednosti ulaganja i očekivani rokovi realizacije. Još 2013. godine potpisan je sporazum o obnovi pruge Pleternica – Našice, a za dio između Čaglina i Našica tada je bilo planirano 216 milijuna kuna, uz očekivani završetak radova do 2015. godine.
No, plan nije realiziran u najavljenom roku. Godine 2015. ponovno se govorilo o obnovi, tada uz procjenu ulaganja od približno 18 milijuna kuna, dok je 2021. godine najavljen projekt vrijedan 125 milijuna kuna. No, navedeni iznosi odnose se na tadašnje planove i procjene te ih nije moguće poistovjetiti s vrijednošću aktualnog zahvata.
Najnovija potvrda pripreme projekta stigla je 15. listopada 2026., tijekom radnog posjeta ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Požeško-slavonskoj županiji. Ministarstvo je tada objavilo da HŽ Infrastruktura projektira trasu, a naknadni odgovor na naš novinarski upit otkrio je ugovorenog projektanta, vrijednost dokumentacije i detaljan planirani obuhvat obnove.
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Uz obnovu infrastrukture otvara se i pitanje ponovne uspostave redovitog putničkog prometa između Čaglina i Našica. Iako će se obnovom stvoriti tehnički preduvjeti za ponovno korištenje dionice, odluka o eventualnom uvođenju putničkih linija nije u nadležnosti upravitelja infrastrukture.
- Nakon završetka obnove i ispunjavanja uvjeta za puštanje pruge u promet o mogućnosti ponovne uspostave redovitih putničkih vlakova potrebno je obratiti se putničkom prijevozniku HŽ putničkom prijevozu (HŽPP), objašnjavaju iz HŽ Infrastrukture.
Za sada je, dakle, lipanj 2027. prvi konkretan rok u aktualnoj pripremi obnove, kada bi IPZ trebao dovršiti izvedbeni projekt. Hoće li nakon toga uslijediti i skori početak građevinskih radova, ovisit će o dovršetku preostalih pripremnih postupaka, osiguranju financiranja i provedbi javne nabave.
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