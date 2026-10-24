Potvrđena obnova ratne slavonske pruge! Gradila se prije 130 godina, a 1991. bez nje se nije moglo

Obnova željezničke pruge između Čaglina i Našica, koja se najavljuje već više od desetljeća, ponovno je aktualizirana prije nekoliko dana. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da HŽ Infrastruktura radi na projektiranju trase, a na naš upit stigli su i konkretniji podaci o pripremi projekta, planiranim zahvatima i koracima koji prethode početku građevinskih radova.

Riječ je o dionici od otpremništva Našicecement do Čaglina, koja je dio lokalne željezničke pruge L205 Nova Kapela – Našice. Promet na tom dijelu pruge već je dulje vrijeme obustavljen, a planirana obnova trebala bi ponovno omogućiti njezino korištenje, ponajprije uz poboljšanje uvjeta za teretni željeznički promet.

Ratna pruga

Željeznička pruga Nova Kapela – Našice izgrađena je 1894. godine, u vrijeme intenzivnog razvoja željezničke mreže u Slavoniji. Bila je dio šireg pravca Osijek – Našice – Nova Kapela – Batrina, koji je povezivao središnju i istočnu Slavoniju te imao važnu ulogu u gospodarskom razvoju, prijevozu poljoprivrednih proizvoda, drva i drugih tereta, ali i svakodnevnom putovanju stanovništva.

Posebno strateško značenje ovaj je željeznički pravac imao tijekom Domovinskog rata 1990-ih, kada je zbog okupacije dijelova hrvatskog teritorija i prekida prometnih veza bilo iznimno važno održati alternativne pravce povezivanja slavonskih područja. Naime, ratna zbivanja ozbiljno su pogodila hrvatsku željezničku mrežu, a prema Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji, krajem 1991. vlakovi nisu prometovali na nizu ključnih pruga, uključujući dionicu Nova Gradiška – Novska – Lipovljani.

Nakon rata njezina je važnost postupno slabila, a promet na dionici Čaglin – Našicecement naposljetku je obustavljen.

Projektiranje u tijeku

Iz HŽ Infrastrukture izvještavaju kako je izrada izvedbene projektne dokumentacije već ugovorena, a poznat je i rok njezina završetka.

- HŽ Infrastruktura potpisala je ugovor s društvom IPZ za izradu izvedbenog projekta obnove dionice željezničke pruge od otpremništva Našicecement do Čaglina, u vrijednosti od 350 tisuća eura. Rok za izradu izvedbenog projekta je lipanj 2027. godine, kažu iz HŽ Infrastrukture.

Ipak, završetak projektiranja neće značiti i neposredan početak radova. Prije odabira izvođača potrebno je provesti dodatne pripremne postupke, a njihovo trajanje utjecat će na dinamiku realizacije investicije.

- Nakon izrade izvedbenog projekta slijede geodetska i geotehnička istraživanja, stručna provjera i odobrenje projekta te provedba postupka javne nabave za izvođenje radova. Početak radova i rok njihova završetka ovisit će o provedbi svih navedenih koraka u pripremi i realizaciji projekta, objašnjavaju iz HŽ-a. mjerenje | foto: Freepik

Obnova cijele dionice

Iz HŽ Infrastrukture kažu i kako nije riječ o običnom 'šminkanju', odnosno da projekt nije ograničen na pojedinačne sanacije dotrajale infrastrukture. Planirana je cjelovita obnova pružne dionice, uključujući zahvate na kolosijeku, pružnom tijelu i sustavu odvodnje.

- Planirana je cjelovita obnova dionice Našicecement – Čaglin u duljini od 19,2 kilometra. Radovi će obuhvatiti obnovu kolosijeka, uključujući ugradnju novih tračnica, pragova i tucanika, sanaciju klizišta te uređenje sustava odvodnje, navode iz HŽ Infrastrukture.

Osim radova na otvorenoj pruzi, predviđeni su i zahvati na kolodvorskoj infrastrukturi te mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama.

- Predviđena je i obnova kolosijeka i skretnica u stajalištu Londžica i kolodvoru Čaglin, uređenje devet željezničko-cestovnih prijelaza te obnova perona, nadstrešnica, rasvjete, signalizacije i veza, pojašnjavaju iz HŽ-a.

Teži teretni vlakovi

Jedan od glavnih ciljeva projekta jest osposobljavanje dionice za promet vlakova većeg opterećenja. Osim povećanja mogućnosti teretnog prijevoza, zahvati bi trebali pridonijeti sigurnijem i pouzdanijem odvijanju željezničkog prometa.

- Obnovom će se osposobiti pruga za promet težih teretnih vlakova te povećati sigurnost i pouzdanost željezničke infrastrukture, ističu iz HŽ Infrastrukture.

Zanimljivo je da će pojedini dijelovi željezničke infrastrukture ostati u funkciji i tijekom građevinskih zahvata. To će zahtijevati prilagodbu organizacije gradilišta i izvođenja radova prometnim potrebama.

- Tijekom izvođenja radova kolodvor Čaglin i tvornički kolosijek Našicecement ostat će u prometu, uz posebnu regulaciju prometa, poručuju iz HŽ-a. Tračnice | foto: HŽ Infrastruktura

Financiranje još otvoreno

Iako je za izradu izvedbenog projekta ugovoreno 350 tisuća eura, ukupni financijski okvir budućih građevinskih radova još nije utvrđen. Zasad nije poznato ni iz kojih će se izvora financirati obnova.

- Ukupna procijenjena vrijednost radova na obnovi dionice i izvori financiranja bit će poznati nakon dovršetka projektne dokumentacije i daljnje razrade projekta, odgovaraju iz HŽ Infrastrukture.

U međuvremenu, u službenim planskim dokumentima HŽ Infrastrukture evidentirani su i pojedinačni zahvati na pruzi L205. Tako se u Poslovnom planu za razdoblje od 2025. do 2029. godine navode antikorozivna zaštita mosta na kilometru 40+143 i sanacija upornjaka mosta na kilometru 31+936. Riječ je o zasebno navedenim zahvatima na istoj pruzi, koji sami po sebi ne predstavljaju potvrdu financiranja njezine cjelovite obnove.

Desetljeće najava

Obnova dionice Čaglin – Našice ima dugu povijest planiranja, tijekom koje su se mijenjale procijenjene vrijednosti ulaganja i očekivani rokovi realizacije. Još 2013. godine potpisan je sporazum o obnovi pruge Pleternica – Našice, a za dio između Čaglina i Našica tada je bilo planirano 216 milijuna kuna, uz očekivani završetak radova do 2015. godine.

No, plan nije realiziran u najavljenom roku. Godine 2015. ponovno se govorilo o obnovi, tada uz procjenu ulaganja od približno 18 milijuna kuna, dok je 2021. godine najavljen projekt vrijedan 125 milijuna kuna. No, navedeni iznosi odnose se na tadašnje planove i procjene te ih nije moguće poistovjetiti s vrijednošću aktualnog zahvata.

Najnovija potvrda pripreme projekta stigla je 15. listopada 2026., tijekom radnog posjeta ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Požeško-slavonskoj županiji. Ministarstvo je tada objavilo da HŽ Infrastruktura projektira trasu, a naknadni odgovor na naš novinarski upit otkrio je ugovorenog projektanta, vrijednost dokumentacije i detaljan planirani obuhvat obnove.

Povratak putničkih vlakova

Uz obnovu infrastrukture otvara se i pitanje ponovne uspostave redovitog putničkog prometa između Čaglina i Našica. Iako će se obnovom stvoriti tehnički preduvjeti za ponovno korištenje dionice, odluka o eventualnom uvođenju putničkih linija nije u nadležnosti upravitelja infrastrukture.

- Nakon završetka obnove i ispunjavanja uvjeta za puštanje pruge u promet o mogućnosti ponovne uspostave redovitih putničkih vlakova potrebno je obratiti se putničkom prijevozniku HŽ putničkom prijevozu (HŽPP), objašnjavaju iz HŽ Infrastrukture.