Skladište za oduzetu drogu i streljivo: Novi projekt MUP-a mogao bi koštati 5 milijuna eura

Jeste li se ikad pitali što policija radi sa oduzetim stvarima? Trenutno, predmeti izuzeti tijekom policijskih postupanja, kriminalističkih istraživanja ili jednostavno po okolinu opasni predmeti za dio složbe koristi komplaks 'Senjak' u Zagrebu.

Čini više zgrada, sportskih terena i prometnih površina na dvije građevinske čestice oznaka 3568/1 i 3641/4 u općini Donje Vrapče. Na prostoru kompleksa planira se izgradnja nove građevine - 'skladišta za pohranu posebnih stvari' koja će se koristiti isključivo za tu svrhu. Mogla bi se izgraditi za oko 5 milijuna eura.

Novo 'skladište' za droge i streljivo

U prethodnom savjetovanju u javnoj nabavi našao se novi projekt Ministarstva unutarnjih poslova. Ministarstvo planira gradnju novog skladišta za pohranu posebnih stvari. To mogu biti dokazni materijali iz kaznenih djela, poput narkotika, ili streljiva, a u tu skupinu spadaju i veće količine gotovog novca, luksuzna roba i krivotvorine, možda i specijalna policijska oprema.