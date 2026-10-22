VIDEO: Divovi od 355 metara srušeni u 10 sekundi, i to s tek 4,5 kg domaćeg eksploziva

U češkom mjestu Liblice, nedaleko od grada Český Brod, izvedeno je spektakularno kontrolirano rušenje dvaju čeličnih antenskih stupova visokih po 355 metara. Konstrukcije radijskog odašiljača Liblice B, koje su gotovo pola stoljeća bile najviše građevine u Češkoj, srušene su 15. listopada u svega desetak sekundi.

Rušenje je organizirala tvrtka České Radiokomunikace (CRA), vlasnik odašiljačkog kompleksa, nakon što je utvrđeno da daljnje održavanje konstrukcija više nije ekonomski opravdano. Iako prizori pada golemih čeličnih stupova djeluju dramatično, riječ je o precizno pripremljenom inženjerskom zahvatu u kojem je ključnu ulogu imalo kontrolirano presijecanje sidrenih čeličnih užadi.

Eksploziv umjesto klasičnog rastavljanja

Posebnost ovog rušenja bila je metoda kojom su stručnjaci usmjerili pad dviju konstrukcija. Za razliku od klasičnog rušenja masivnih građevina, eksploziv nije korišten za razaranje samih stupova, nego za presijecanje čeličnih užadi koje su ih držale u uspravnom položaju.

Prema podacima tvrtke České Radiokomunikace, korišteno je ukupno 4,5 kilograma specijalnog eksploziva Semtex Razor 30, koji proizvodi češka tvrtka Explosia. Eksplozivna punjenja bila su postavljena na sidrene užadi promjera između 35 i 50 milimetara, a njihovom detonacijom nastao je koncentrirani rezni mlaz koji je čelične elemente presjekao u svega nekoliko tisućinki sekunde.

Takva metoda omogućila je da konstrukcije izgube stabilnost u unaprijed određenom smjeru, bez potrebe za dugotrajnim rastavljanjem na velikim visinama. Istodobno rušenje obaju stupova bilo je nužno zbog međusobnog križanja njihovih sidrenih užadi, čime je izbjegnuta mogućnost da pad jedne konstrukcije nepredviđeno utječe na drugu.

Stupovi se sklopili poput metra

Prilikom rušenja nisu presječene sve sidrene užadi, već samo odabrana užad na zapadnoj strani konstrukcija. Dio kotvenja namjerno je ostavljen kako bi se kontrolirao način deformiranja čeličnih stupova tijekom pada i smanjila površina potrebna za njihovo sigurno rušenje.

Voditelj miniranja, Petr Mikula, za češke je medije takav način urušavanja usporedio sa sklapanjem metra. Nakon aktiviranja eksplozivnih punjenja, oba su se stupa počela naginjati prema predviđenoj zoni pada, a njihove su se čelične konstrukcije tijekom spuštanja postupno lomile.

Cijeli proces trajao je približno deset sekundi. Zbog sigurnosti je privremeno zaustavljen promet na obližnjoj državnoj cesti I/12 između Praga i Kolína, dok je pristup području oko odašiljača bio ograničen.

Gotovo pola stoljeća na vrhu

Češke Odašiljački kompleks Liblice B pušten je u rad 1976. godine i desetljećima je predstavljao važan dio češke radijske infrastrukture. Dva čelična rešetkasta stupa, učvršćena sustavom sidrenih užadi, služila su za emitiranje radijskog signala na srednjem valu.

Njihova visina od 355 metara bila je iznimna čak i u usporedbi s velikim infrastrukturnim građevinama. Za usporedbu, pariški Eiffelov toranj, zajedno s antenom, visok je približno 330 metara, što znači da su češki odašiljači bili oko 25 metara viši.

No, tehnološke promjene postupno su smanjivale potrebu za takvom vrstom infrastrukture. Češki javni radio prestao je emitirati na srednjem valu krajem 2021. godine, a odašiljač je potom koristio Country Radio, sve do kraja ožujka 2025. godine.

Skupo održavanje

Odluka o rušenju nije donesena isključivo zbog prestanka emitiranja. Prema procjenama tvrtke CRA, za očuvanje i sigurno korištenje konstrukcija bila bi potrebna ulaganja od približno sedam milijuna eura (170 milijuna čeških kruna).

Najveći dio ulaganja odnosio bi se na zamjenu sidrenih užadi, obnovu antikorozivne zaštite te popravak i modernizaciju dizala. Vlasnik je prethodno razmatrao mogućnost prodaje i očuvanja stupova, no nije pronađen zainteresirani investitor koji bi mogao osigurati sredstva za njihovu obnovu i daljnje održavanje.

Generalni direktor CRA Miloš Mastník istaknuo je kako su stupovi za mnoge ljude predstavljali važan tehnološki simbol, ali da bi njihovo zadržavanje bez stvarne namjene zahtijevalo velika ulaganja. Tvrtka je prethodno kontaktirala i više državnih institucija kako bi provjerila postoji li mogućnost očuvanja konstrukcija kao tehničke baštine ili dijela rezervne komunikacijske infrastrukture. rušenje eksplozivom | foto: Podzemny22 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dvadeset dana za čelik

Iako je samo rušenje završeno u nekoliko sekundi, uklanjanje ostataka konstrukcija znatno je dugotrajniji posao. Prema planu izvođača, za rastavljanje i odvoz srušenih čeličnih stupova predviđeno je približno 20 radnih dana.

Na terenu se koriste bageri opremljeni posebnim hidrauličnim škarama kojima se veliki čelični elementi režu na manje dijelove. Materijal se zatim dodatno obrađuje kako bi bio prikladan za cestovni prijevoz, nakon čega se odvozi na daljnju preradu i recikliranje.

Rušenjem odašiljača Liblice B završeno je gotovo 50 godina dugo razdoblje tijekom kojeg su ove konstrukcije bile najviše u Češkoj. Tu je titulu sada preuzeo televizijski i radijski odašiljač Krašov, visok 347,5 metara.