Zagrebačko naselje koje su gradili studenti, ali u njemu nikada nisu živjeli: Planiran je grad za 12.000 ljudi

Zagreb je grad koji skriva brojne arhitektonske i urbanističke priče na mjestima pokraj kojih svakodnevno prolazimo, a da o njihovoj povijesti gotovo ništa ne znamo. Upravo takve lokacije svake godine otkriva festival Open House Zagreb, koji građanima kroz stručna vodstva omogućuje upoznavanje zanimljivih zgrada, naselja i manje poznatih dijelova grada. Jedno od ovogodišnjih odredišta bilo je i stambeno naselje Studentski grad u zagrebačkoj Dubravi.

Na prvi pogled riječ je o mirnom naselju s nizovima manjih stambenih zgrada, zelenim površinama i šetnicama. Međutim, iza njegova imena krije se vrlo zanimljiva priča. Na ovom je području krajem 1940-ih godina trebao nastati golemi Sveučilišni grad na čak 600 hektara, namijenjen za približno 12.000 stanovnika. Od ambicioznog projekta naposljetku se odustalo, a studenti koji su sudjelovali u gradnji nikada se nisu uselili u paviljone koje su izgradili.

Stručno vodstvo naseljem, od Koledinečke ulice i Ulice Milovana Gavazzija prema Vili Velebita i Dankovečkoj, predvodila je doc. dr. sc. Mojca Smode Cvitanović s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Otkrila nam je kako je Studentski grad nastao, zašto je golemi projekt napušten, tko je projektirao njegove zgrade i zbog čega se ovo naselje i danas smatra vrijednim primjerom promišljenog urbanističkog planiranja.