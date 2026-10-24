Zagrebačko naselje koje su gradili studenti, ali u njemu nikada nisu živjeli: Planiran je grad za 12.000 ljudi

Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 1 d 22.10.2026
24. listopad 2026.
Studentski grad u Dubravi nastao je kao dio velikog sveučilišnog projekta koji nikada nije dovršen.
Zagreb je grad koji skriva brojne arhitektonske i urbanističke priče na mjestima pokraj kojih svakodnevno prolazimo, a da o njihovoj povijesti gotovo ništa ne znamo. Upravo takve lokacije svake godine otkriva festival Open House Zagreb, koji građanima kroz stručna vodstva omogućuje upoznavanje zanimljivih zgrada, naselja i manje poznatih dijelova grada. Jedno od ovogodišnjih odredišta bilo je i stambeno naselje Studentski grad u zagrebačkoj Dubravi.
Na prvi pogled riječ je o mirnom naselju s nizovima manjih stambenih zgrada, zelenim površinama i šetnicama. Međutim, iza njegova imena krije se vrlo zanimljiva priča. Na ovom je području krajem 1940-ih godina trebao nastati golemi Sveučilišni grad na čak 600 hektara, namijenjen za približno 12.000 stanovnika. Od ambicioznog projekta naposljetku se odustalo, a studenti koji su sudjelovali u gradnji nikada se nisu uselili u paviljone koje su izgradili.
Stručno vodstvo naseljem, od Koledinečke ulice i Ulice Milovana Gavazzija prema Vili Velebita i Dankovečkoj, predvodila je doc. dr. sc. Mojca Smode Cvitanović s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Otkrila nam je kako je Studentski grad nastao, zašto je golemi projekt napušten, tko je projektirao njegove zgrade i zbog čega se ovo naselje i danas smatra vrijednim primjerom promišljenog urbanističkog planiranja.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 1 d 22.10.2026
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 1 d 22.10.2026
Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
15:19 3 d 20.10.2026
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 4 d 19.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 22 d 01.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 11 d 12.10.2026
Nova obilaznica i tunel na autocesti: Sve bliže otvaranje nove trase uz more, skoro 10 km
Opremanje nove autoceste nagovještava završetak radova pa i bržu vožnju u predjelu Primorsko-goranske županije. Treba opremiti skoro deset kilometara.
07:47 48.583333333333 min 24.10.2026
Na istoku Hrvatske, ispod zemlje je bio prapovijesni 'grad': Prostor se prilagođava posjetiteljima
Kaptol je jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj, a uključuje ostavštinu iz željeznog doba. Prostor se sada uređuje za razgledavanje.
07:46 49.583333333333 min 24.10.2026
Potvrđena obnova ratne slavonske pruge! Gradila se prije 130 godina, a 1991. bez nje se nije moglo
Obnova pruge u zlatnoj dolini dobiva obrise. HŽ je ugovorio projektiranje, te nam otkrio opseg radova i rok.
07:46 49.583333333333 min 24.10.2026
U Dubrovniku se gradi nova cesta uz bolnicu: Duga je 171 metar, a zbog jednog detalja postoje posebni uvjeti
U blizini dubrovačke bolnice planira se nova prometnica koja će omogućiti pristup budućim stambenim objektima.
16:52 15 h 23.10.2026
Sprema se veliki zahvat ispod sutivanskih ulica: Bujica dobiva betonsko korito
Osnovni cilj zahvata je izgradnja zatvorenog armiranobetonskog kanala koji će prihvaćati bujične vode s okolnih obronaka i omogućiti otjecanje u more.
16:52 15 h 23.10.2026
Veliki radovi na Miroševcu: Gradi se poseban kolumbarij vrijedan preko 7 milijuna eura
Zagrebačko groblje očekuje velika građevinska investicija koja uključuje nove zidove, kolumbarije i uređenje infrastrukture.
16:34 1 d 22.10.2026
Učenike mori strah od neuspjeha, fali im koncentracije: Ovih sedam navika rješava probleme
Learn Savvy organizira radionice u trajanju od 6 sati u kojima učenicima pomaže da usvoje dobre navike i 'nauče učiti'. Prijave su otvorene do 5. 11.
07:56 38.583333333333 min 24.10.2026
Na maturi iz Informatike bio je potop: Ovo morate primijeniti ako želite bolje u 2027.
Za rješavanje ukupno 36 zadataka koji zajedno nose 50 bodova na raspolaganju ćete imati 100 minuta, a za dvojku ćete točno morati riješiti 25 posto.
07:55 39.583333333333 min 24.10.2026
Kako ide isplata mirovine iz trećeg stupa za članove više fondova: Provjerili smo s Hanfom
Istražili smo o čemu ovisi isplata mirovine članovima više fondova iz trećeg stupa. Mirovinska društva pritom ih moraju informirati o mogućnostima.
07:36 58.583333333333 min 24.10.2026
Foto dana: 'Umirovljenik Ivan (97) je najstariji živući strojovođa u Hrvatskoj'
Virovitičanin Ivan (97) upravljao je vlakovima diljem zemlje. Vozio je i parnjaču kada su takvi vlakovi još vozili.
07:36 58.583333333333 min 24.10.2026