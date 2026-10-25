Diploma nije dovoljna: Evo koliko arhitekti u Hrvatskoj i Europi moraju čekati da bi mogli potpisati projekt

Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 3 d 22.10.2026
25. listopad 2026.
Diploma arhitekture nije dovoljna za samostalan rad, a uvjeti za dobivanje ovlaštenja razlikuju se diljem Europe.
Završiti fakultet arhitekture i steći diplomu velik je korak prema profesionalnoj karijeri, ali to ne znači da mladi arhitekti odmah mogu samostalno potpisivati projekte. U mnogim europskim državama prije stjecanja potrebnih ovlaštenja moraju odraditi određeni broj godina u struci, položiti stručni ispit i upisati se u odgovarajuću strukovnu komoru. Međutim, pravila nisu svugdje jednaka. Dok se u nekim državama traže tri godine iskustva, drugdje ne postoji jedinstven državni minimum.
Upravo je te razlike istražila arhitektica i ovlaštena urbanistica Bojana Milošević, koja je na svojem LinkedIn profilu objavila zanimljivu usporedbu uvjeta za profesionalno ovlaštenje arhitekata diljem Europe. U tablici je prikazala koliko je iskustva potrebno nakon završetka studija, polaže li se stručni ispit te koje institucije odobravaju profesionalni status.
Prema podacima koje je prikupila Milošević, Hrvatska pripada skupini država u kojima je za stjecanje ovlaštenja predviđeno najmanje dvije godine stručnog iskustva nakon završetka studija. Uz odgovarajuću kvalifikaciju potrebno je položiti stručni ispit te ispuniti uvjete za upis u Hrvatsku komoru arhitekata.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 3 d 22.10.2026
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 3 d 22.10.2026
Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
15:19 4 d 20.10.2026
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 6 d 19.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 23 d 01.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 13 d 12.10.2026
Arhitektonski atraktivne staje i konjički sadržaji u Istri, projekt od milijun i pol eura
Za malo više od milijun i pol eura, općina u Istri dobit će novi konjički centar. Arhitektonsku ideju realizirat će tvrtka sa sjevera Hrvatske.
07:30 5 h 25.10.2026
Otvara se gradilište na splitskoj žili kucavici! Milijunski radovi kreću u ponedjeljak, trajat će 200 dana
Obnova 360 metara prometnice uključuje rekonstrukciju raskrižja, sanaciju nathodnika i novu prometnu regulaciju. Rok je 200 radnih dana.
07:29 5 h 25.10.2026
Stižu nova pravila za građevinske dozvole: Digitalna arhiva obuhvatit će sve dokumente od 1968.
Novi propisi trebali bi povezati prostorne planove, građevinske dozvole i podatke o zemljištu te urediti pristup mrežnim evidencijama diljem Hrvatske.
07:28 5 h 25.10.2026
Nova obilaznica i tunel na autocesti: Sve bliže otvaranje nove trase uz more, skoro 10 km
Opremanje nove autoceste nagovještava završetak radova pa i bržu vožnju u predjelu Primorsko-goranske županije. Treba opremiti skoro deset kilometara.
07:47 1 d 24.10.2026
Na istoku Hrvatske, ispod zemlje je bio prapovijesni 'grad': Prostor se prilagođava posjetiteljima
Kaptol je jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj, a uključuje ostavštinu iz željeznog doba. Prostor se sada uređuje za razgledavanje.
07:46 1 d 24.10.2026
Potvrđena obnova ratne slavonske pruge! Gradila se prije 130 godina, a 1991. bez nje se nije moglo
Obnova pruge u zlatnoj dolini dobiva obrise. HŽ je ugovorio projektiranje, te nam otkrio opseg radova i rok.
07:46 1 d 24.10.2026
Srednjoškolci danas ne znaju pisati? 'Kao da idu u prvi osnovne'
Djeca danas sve manje pišu, ističe naša sugovornica. Posljedica je da u četvrtom srednje pišu kao u prvom osnovne, navodi.
09:18 4 h 25.10.2026
'Ne rade sudoperi, a u učionici prokišnjava': Provjerili smo što sve moraju imati školski labosi
Učenici nam pričaju da u učionicama Biologije, Fizike i Kemije nedostaje opreme. Za srednje škole Pedagoški standard propisuje koju je oprema nužna.
07:36 5 h 25.10.2026
Umirovljenik (83) prevaren, ali romantično: Dao tisuće eura neznanki s društvenih mreža
Šibenčanin (83) je izgubio preko 5.000 eura na romantičnu prijevaru neznanke s kojom se dopisivao online. Lagala mu je da ima financijskih problema.
07:23 5 h 25.10.2026
Pedagoginja Pahel: 'Bake i djedovi u odgoju koriste iskustvo, a roditelji informacije'
Roditelji danas imaju drugačiji pristup odgoju od baka i djedova. Iskustvo ne treba podcjenjivati, kaže nam Sanja Pahel, ali treba i prihvatiti novo.
07:23 5 h 25.10.2026