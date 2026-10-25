Diploma nije dovoljna: Evo koliko arhitekti u Hrvatskoj i Europi moraju čekati da bi mogli potpisati projekt

Završiti fakultet arhitekture i steći diplomu velik je korak prema profesionalnoj karijeri, ali to ne znači da mladi arhitekti odmah mogu samostalno potpisivati projekte. U mnogim europskim državama prije stjecanja potrebnih ovlaštenja moraju odraditi određeni broj godina u struci, položiti stručni ispit i upisati se u odgovarajuću strukovnu komoru. Međutim, pravila nisu svugdje jednaka. Dok se u nekim državama traže tri godine iskustva, drugdje ne postoji jedinstven državni minimum.

Upravo je te razlike istražila arhitektica i ovlaštena urbanistica Bojana Milošević, koja je na svojem LinkedIn profilu objavila zanimljivu usporedbu uvjeta za profesionalno ovlaštenje arhitekata diljem Europe. U tablici je prikazala koliko je iskustva potrebno nakon završetka studija, polaže li se stručni ispit te koje institucije odobravaju profesionalni status.

U Hrvatskoj dvije godine iskustva

Prema podacima koje je prikupila Milošević, Hrvatska pripada skupini država u kojima je za stjecanje ovlaštenja predviđeno najmanje dvije godine stručnog iskustva nakon završetka studija. Uz odgovarajuću kvalifikaciju potrebno je položiti stručni ispit te ispuniti uvjete za upis u Hrvatsku komoru arhitekata.