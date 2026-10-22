Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt

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22. listopad 2026.
Ministarstvo financija gradit će objekt 'druge linije' kontrole na granici prema Bosni i Hercegovini. Od županije su upravo dobili dozvolu za zahvat.
Na krajnjem istoku Hrvatske, iz Brodsko-posavske županije pa preko rijeke Save prelazi se granica do susjedne BiH. Službeno, linija prijelaza je granica Slavonski Šamac.
Nekima alternativa za druge, riječ je o stalnom prijelazu za putnike i robu u cestovnom prometu koji je s hrvatske strane na državnoj cesti D7, a povezan je i s cestom D250 koja omogućuje pristup iz smjera Babine Grede i autoceste A3. Granična kontrola dobiva novu 'liniju' izgradnjom objekta za koji je netom odobrena građevinska dozvola.
Iako je prema dostupnim podacima postojeći cestovni prijelaz opremljen potrebnim infrastrukturnim zgradama koje ispunjavaju potrebe carine, policije i ostalih službi, planira se širenje novim objektom. Poslužit će kao druga linija kontrole, a Ministarstvo financija zatražilo je dozvolu za dozvolu za novi objekt namijenjen prometu putnika i roba.
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Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
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