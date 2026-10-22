Novosti Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt

Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt

Nina Šantek
Nina Šantek

22. listopad 2026.

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Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt

Novi objekt na granici | Foto: GoogleKarte/Canva/ISPU

Ministarstvo financija gradit će objekt 'druge linije' kontrole na granici prema Bosni i Hercegovini. Od županije su upravo dobili dozvolu za zahvat.

Na krajnjem istoku Hrvatske, iz Brodsko-posavske županije pa preko rijeke Save prelazi se granica do susjedne BiH. Službeno, linija prijelaza je granica Slavonski Šamac.

Nekima alternativa za druge, riječ je o stalnom prijelazu za putnike i robu u cestovnom prometu koji je s hrvatske strane na državnoj cesti D7, a povezan je i s cestom D250 koja omogućuje pristup iz smjera Babine Grede i autoceste A3. Granična kontrola dobiva novu 'liniju' izgradnjom objekta za koji je netom odobrena građevinska dozvola. 

'Druga linija' za promet putnika i roba

Iako je prema dostupnim podacima postojeći cestovni prijelaz opremljen potrebnim infrastrukturnim zgradama koje ispunjavaju potrebe carine, policije i ostalih službi, planira se širenje novim objektom. Poslužit će kao druga linija kontrole, a Ministarstvo financija zatražilo je dozvolu za dozvolu za novi objekt namijenjen prometu putnika i roba. 

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