Cesta uz granicu s BiH ide na veliko preuređenje: Svaki kilometar stajat će gotovo milijun eura

Gotovo četiri kilometra državne ceste DC76 u Vinjanima Gornjim kod Imotskog uskoro bi trebala u obnovu. Riječ je o prometnici koja vodi prema granici s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatske ceste (HC) procjenjuju vrijednost radova na 3,5 milijuna eura, a uz novi asfalt uredit će se nogostupi, raskrižja i ugibališta.

Važna cesta prema granici

Državna cesta DC76 povezuje Imotsku krajinu s Bosnom i Hercegovinom te jadranskom obalom. Počinje na graničnom prijelazu Vinjani Gornji, prolazi kroz Imotski, Grubine i Zagvozd, a završava na spoju s Jadranskom magistralom kod Baškog Polja. Ukupna joj je duljina približno 28,4 kilometra.

Za obnovu je predviđen dio prometnice u Vinjanima Gornjim, od približno 250 metara zapadno od skretanja za kamenolom do prostora neposredno pred graničnim prijelazom. Osim za tranzitni promet, ova je cesta važna i za svakodnevno kretanje stanovnika te pristup kućama i gospodarskim sadržajima uz trasu. Cesta kod Vinjana Donjih, ilustracija | Foto: Canva, EOJN

Asfalt pun pukotina i zakrpa

Prema projektnoj dokumentaciji, postojeći je kolnik u relativno lošem stanju. Asfalt je istrošen, s poprečnim pukotinama i brojnim zakrpama zbog kojih je površina neravna. Obnovom bi se trebala poboljšati sigurnost i udobnost vožnje, ali i uvjeti za pješake.

Nogostup postoji samo na dijelu trase, dok se na ostalim dijelovima pješaci kreću bankinama i bermama promjenjive širine ili uz sam rub kolnika. Uz poduzetničku zonu Vinjani Gornji, na sjevernoj strani ceste, već je izgrađeno približno 650 metara nogostupa, no bez završnog habajućeg sloja.

Projektom se predviđa i obnova te dopuna prometne signalizacije, uz sanaciju i dogradnju sustava odvodnje. Postojeća odvodnja većim je dijelom otvorenog tipa.

Gotovo četiri kilometra u prvoj fazi

Obnova je podijeljena u dvije faze. Prva, koja je predmet ove nabave, obuhvaća dva odvojena dijela prometnice ukupne duljine približno 3,87 kilometara. Između njih nalazi se potez dug oko 440 metara, predviđen za drugu fazu.

Na tom se središnjem dijelu planira izmještanje osi ceste prema sjeveru radi poboljšanja prometnih uvjeta. Budući da bi se radovima izašlo iz postojećeg cestovnog koridora, za taj je zahvat prethodno potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Kako bi se obnovljeni dijelovi povezali s postojećom cestom, na pojedinim dijelovima tog poteza predviđeni su nužni popravci kolnika i lokalne prilagodbe odvodnje. Takvo bi rješenje služilo do provedbe zasebne rekonstrukcije.

Cesta kod Vinjana Donjih, ilustracija | Foto: Canva, EOJN

Nogostupi i sigurnije zaustavljanje

Obnovljena cesta imat će dva prometna traka širine po tri metra, uz rubne trakove širine 20 centimetara. Uz trasu se planira izgradnja novih nogostupa i rekonstrukcija postojećih, čime bi se pješacima omogućilo sigurnije kretanje kroz naselje.

Nogostupi će biti široki 1,60 metara, a na raskrižjima i pješačkim prijelazima postavit će se upušteni rubnjaci radi lakšeg prolaska osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Uredit će se i djelomično proširiti tri postojeća ugibališta, dva na desnoj i jedno na lijevoj strani prometnice. Time se želi omogućiti sigurnije zaustavljanje vozila izvan prometnog toka. Na četiri lokacije predviđeno je postavljanje elemenata za zaštitu motociklista, a na dijelovima trase zamijenit će se ili ponovno postaviti postojeća zaštitna ograda. Cesta kod Vinjana Donjih, ilustracija | Foto: Canva, EOJN

Tri zida i četiri raskrižja

Kako bi se osigurala stabilnost pokosa i omogućilo proširenje prometnice, izgradit će se tri gabionska zida, duljine 18, 28 i 50 metara. Riječ je o konstrukcijama od košara od pocinčane čelične žice koje se ispunjavaju kamenom otpornim na smrzavanje i atmosferske utjecaje.

Projekt obuhvaća i uređenje četiriju raskrižja. Na dva se zadržava postojeći oblik, dok su na preostala dva predviđene promjene. Na jednom će se izvesti trak za desne skretače, a na drugom se, uz dodavanje takvog traka, ukida postojeći priključak tipa „desno – desno“ i raskrižje postavlja okomito na državnu cestu. Uz raskrižja će se urediti i asfaltirati niz priključaka kućama i parcelama kako bi se povezali s obnovljenim kolnikom.