Prastara bolnica za akutnu skrb uz rijeku dobiva dodatak: U planu zgrada, cesta i sanacija odrona

Specijalna bolnica za produženo liječenje u Dugoj Resi usmjerena je na dugotrajno liječenje, medicinsku rehabilitaciju i palijativnu skrb. Smještena u mirnom okruženju uz rijeku Mrežnicu, ova ustanova raspolaže s pet stacionarnih odjela i s ukupno 165 bolničkih kreveta, no to će se promijeniti.

Planira se dogradnja prostora za dodatne krevete koju prvo treba isprojektirati - a to bi mogao biti posao od okvirno 200 tisuća eura. Rok za dostavu ponuda je 3. prosinca.

Dogradnja bolnice uz rijeku

Karlovačka županija traži izradu projektno-tehničke dokumentacije i projektantskog nadzora za dogradnju specijalne bolnice za produženo liječenje u Dugoj Resi. Odabrana tvrtka mogla bi napraviti posao za oko 200 tisuća eura, u roku trajanja ugovora od čak 37 mjeseci, što - napominjemo - uključuje i provedbu nadzora za vrijeme radova. Baš stoga, u tom bi se razdoblju mogao očekivati završetak predviđenih radova.

U planu je dogradnja novog bolničkog krila kojim bi se povećalo smještajne kapacitete za pacijente na produženom liječenju i palijativnoj skrbi te bi se unaprijedila polikliničke usluge i fizikalnu terapiju. U novoj zgradi predviđeno je oko 100 kreveta, niz specijalističkih ambulanti i dnevnih bolnica te prateći servisni i gospodarski prostori, čitamo u planu za izradu dokumentacije.

Projekt bi trebao obuhvatiti i uređenje okoliša, prometnih površina, kao i zahvate povezane sa sigurnošću terena. Tu spada i sanacija klizišta iznad bolničkog kompleksa, a u javnoj nabavi je i taj projekt.

Novo krilo i sve djelatnosti

Bolnica djeluje od 1896. godine, kada je izgrađena uz potporu dugoreške Pamučne industrije, a tijekom desetljeća mijenjala je svoju organizaciju i zdravstvene djelatnosti, otkriva opis predviđenog zahvata. Danas je specijalizirana za produženo liječenje, palijativnu skrb i rehabilitaciju. Prema Planu i programu rada i razvoja za 2025. godinu, ima ukupno 165 stacionarnih kreveta, od čega 140 za produženo liječenje i 25 za palijativnu skrb. Ustanova navodi i da njezinu polikliniku svakodnevno koristi oko 150 pacijenata.

Potreba za novim prostorima povezana je s razvojem zdravstvenih usluga, ali je i potaknuta stanjem postojećih objekata. Bolnica u svojem razvojnom planu ističe da je prostor poliklinike zastario, višestruko prenamjenjivan i neprilagođen osobama smanjene pokretljivosti. Planirana dogradnja trebala bi omogućiti funkcionalniji raspored djelatnosti i bolje uvjete za pacijente i zaposlenike, navodi se.

Novo krilo gradilo bi se sjeverozapadno od postojeće bolnice, kao zasebna građevina povezana s postojećim objektom zatvorenom toplom vezom. U njemu su predviđene internistička, kardiološka, gastroenterološka, dijabetološka i endokrinološka, neurološka, psihijatrijska, dermatološka i gerontološka ambulanta, kao i ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dio specijalističkih djelatnosti imao bi i dnevne bolnice.

Više kvadrata u starim prostorima

Preseljenjem poliklinike oslobodio bi se prostor u postojećim zgradama za reorganizaciju drugih sadržaja, uključujući proširenje administracije i premještanje fizikalne terapije iz manje bolničke zgrade. Projekt predviđa i nove prostore za gospodarske i servisne potrebe te odgovarajuće prikupljanje i skladištenje medicinskog otpada. Planira se izgradnja nove kotlovnice koja bi opsluživala sve bolničke zgrade, uz određivanje primarnog i rezervnog energenta.

Zahvat uključuje uređenje internih prometnica, parkirališta, pješačkih površina i vatrogasnih pristupa. Zbog strmog i neravnog terena predviđeni su potporni zidovi i prilagodba okoliša. Nova zgrada trebala bi zadovoljiti standarde zgrade gotovo nulte energije, uz razmatranje fotonaponskih panela, dizalica topline, učinkovitog grijanja i hlađenja, povrata topline te prikupljanja i ponovne uporabe kišnice, čitamo u javnoj nabavi. Klizište | Foto: EOJN snimka zaslona

Iznad bolnice je rizična padina

Ne toliko uobičajen dio natječaja odnosi se na radove kojima bi se osigurao teren prije početka gradnje novog objekta. Poseban sigurnosni aspekt natječaja je pronalazak rješenja za padinu iznad bolnice, uz sjeverni rub bolničke parcele. Projekt sanacije klizišta opisuje oštećenja postojećeg kamenog potpornog zida, odrone stijenske mase, klizanje površinskog sloja glinovitog tla i nagnuta stabla koja bi mogla ugroziti zgrade. Predviđene mjere uključuju armiranobetonski potporni zid s ogradom, sanaciju nogostupa, zaštitne mreže sidrene u stijenu, drenažni sustav te uklanjanje opasnog visokog raslinja. Cilj je smanjiti rizik za pacijente, zaposlenike, posjetitelje i promet u blizini bolničkog kompleksa.

Za pripremu dogradnje potrebno je izraditi geodetske i geotehničke podloge, funkcionalno-tehnološko rješenje te idejni, glavni i izvedbeni projekt. Usluga obuhvaća i ishođenje potrebnih potvrda i građevinske dozvole, pripremu dokumentacije za nabavu građevinskih radova, savjetovanje tijekom postupka javne nabave te projektantski nadzor tijekom gradnje.