Prastara bolnica za akutnu skrb uz rijeku dobiva dodatak: U planu zgrada, cesta i sanacija odrona

Sprema se megaprojekt u Zagrebu: Gradi se nova bolnica, a devet postojećih zgrada ide u obnovu
Velika bolnička transformacija obuhvaća nove odjele, obnovu devet zgrada i potpuno drukčiji energetski sustav.
16:35 20 d 08.10.2026
28. listopad 2026.
Uz postojeću bolnicu u mirnom okruženju pored rijeke Mrežnice, radit će se nova zgrada i pristup, a riješava se i opasna padina uz objekt.
Specijalna bolnica za produženo liječenje u Dugoj Resi usmjerena je na dugotrajno liječenje, medicinsku rehabilitaciju i palijativnu skrb. Smještena u mirnom okruženju uz rijeku Mrežnicu, ova ustanova raspolaže s pet stacionarnih odjela i s ukupno 165 bolničkih kreveta, no to će se promijeniti.
Planira se dogradnja prostora za dodatne krevete koju prvo treba isprojektirati - a to bi mogao biti posao od okvirno 200 tisuća eura. Rok za dostavu ponuda je 3. prosinca.
Karlovačka županija traži izradu projektno-tehničke dokumentacije i projektantskog nadzora za dogradnju specijalne bolnice za produženo liječenje u Dugoj Resi. Odabrana tvrtka mogla bi napraviti posao za oko 200 tisuća eura, u roku trajanja ugovora od čak 37 mjeseci, što - napominjemo - uključuje i provedbu nadzora za vrijeme radova. Baš stoga, u tom bi se razdoblju mogao očekivati završetak predviđenih radova.
U planu je dogradnja novog bolničkog krila kojim bi se povećalo smještajne kapacitete za pacijente na produženom liječenju i palijativnoj skrbi te bi se unaprijedila polikliničke usluge i fizikalnu terapiju. U novoj zgradi predviđeno je oko 100 kreveta, niz specijalističkih ambulanti i dnevnih bolnica te prateći servisni i gospodarski prostori, čitamo u planu za izradu dokumentacije.
Projekt bi trebao obuhvatiti i uređenje okoliša, prometnih površina, kao i zahvate povezane sa sigurnošću terena. Tu spada i sanacija klizišta iznad bolničkog kompleksa, a u javnoj nabavi je i taj projekt.
Sprema se megaprojekt u Zagrebu: Gradi se nova bolnica, a devet postojećih zgrada ide u obnovu
Velika bolnička transformacija obuhvaća nove odjele, obnovu devet zgrada i potpuno drukčiji energetski sustav.
16:35 20 d 08.10.2026
Nova mega bolnica za 110.000 stanovnika: Trebala bi se završiti u 2030., evo u kojoj je fazi projekt
Izgradnja nove Opće bolnice Šibensko-kninske županije 'teška' oko 200 milijuna eura trebala bi krenuti u 2028. godini. Sada se traže projektanti.
12:37 40 d 18.09.2026
Bolnica djeluje od 1896. godine, kada je izgrađena uz potporu dugoreške Pamučne industrije, a tijekom desetljeća mijenjala je svoju organizaciju i zdravstvene djelatnosti, otkriva opis predviđenog zahvata. Danas je specijalizirana za produženo liječenje, palijativnu skrb i rehabilitaciju. Prema Planu i programu rada i razvoja za 2025. godinu, ima ukupno 165 stacionarnih kreveta, od čega 140 za produženo liječenje i 25 za palijativnu skrb. Ustanova navodi i da njezinu polikliniku svakodnevno koristi oko 150 pacijenata.
Potreba za novim prostorima povezana je s razvojem zdravstvenih usluga, ali je i potaknuta stanjem postojećih objekata. Bolnica u svojem razvojnom planu ističe da je prostor poliklinike zastario, višestruko prenamjenjivan i neprilagođen osobama smanjene pokretljivosti. Planirana dogradnja trebala bi omogućiti funkcionalniji raspored djelatnosti i bolje uvjete za pacijente i zaposlenike, navodi se.
Novo krilo gradilo bi se sjeverozapadno od postojeće bolnice, kao zasebna građevina povezana s postojećim objektom zatvorenom toplom vezom. U njemu su predviđene internistička, kardiološka, gastroenterološka, dijabetološka i endokrinološka, neurološka, psihijatrijska, dermatološka i gerontološka ambulanta, kao i ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dio specijalističkih djelatnosti imao bi i dnevne bolnice.
Preseljenjem poliklinike oslobodio bi se prostor u postojećim zgradama za reorganizaciju drugih sadržaja, uključujući proširenje administracije i premještanje fizikalne terapije iz manje bolničke zgrade. Projekt predviđa i nove prostore za gospodarske i servisne potrebe te odgovarajuće prikupljanje i skladištenje medicinskog otpada. Planira se izgradnja nove kotlovnice koja bi opsluživala sve bolničke zgrade, uz određivanje primarnog i rezervnog energenta.
Zahvat uključuje uređenje internih prometnica, parkirališta, pješačkih površina i vatrogasnih pristupa. Zbog strmog i neravnog terena predviđeni su potporni zidovi i prilagodba okoliša. Nova zgrada trebala bi zadovoljiti standarde zgrade gotovo nulte energije, uz razmatranje fotonaponskih panela, dizalica topline, učinkovitog grijanja i hlađenja, povrata topline te prikupljanja i ponovne uporabe kišnice, čitamo u javnoj nabavi.
Ne toliko uobičajen dio natječaja odnosi se na radove kojima bi se osigurao teren prije početka gradnje novog objekta. Poseban sigurnosni aspekt natječaja je pronalazak rješenja za padinu iznad bolnice, uz sjeverni rub bolničke parcele. Projekt sanacije klizišta opisuje oštećenja postojećeg kamenog potpornog zida, odrone stijenske mase, klizanje površinskog sloja glinovitog tla i nagnuta stabla koja bi mogla ugroziti zgrade. Predviđene mjere uključuju armiranobetonski potporni zid s ogradom, sanaciju nogostupa, zaštitne mreže sidrene u stijenu, drenažni sustav te uklanjanje opasnog visokog raslinja. Cilj je smanjiti rizik za pacijente, zaposlenike, posjetitelje i promet u blizini bolničkog kompleksa.
Za pripremu dogradnje potrebno je izraditi geodetske i geotehničke podloge, funkcionalno-tehnološko rješenje te idejni, glavni i izvedbeni projekt. Usluga obuhvaća i ishođenje potrebnih potvrda i građevinske dozvole, pripremu dokumentacije za nabavu građevinskih radova, savjetovanje tijekom postupka javne nabave te projektantski nadzor tijekom gradnje.
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 2 d 26.10.2026
Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 6 d 22.10.2026
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 6 d 22.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 27 d 01.10.2026
Spremaju se radovi podno Medvednice: Luksuznu ulicu punu vila čeka velika rekonstrukcija
Novi Goljak očekuje rekonstrukcija procijenjena na 700.000 eura, uz proširenje kolnika, novi nogostup i obnovu instalacija.
16:45 7 h 28.10.2026
Međimurje dobiva top zelenu oazu na 15 hektara: Jezero, amfiteatar, paviljon leptira i ludi poligon
Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta bit će oblikovanje terena i izgradnja umjetnog jezera, a zanimljivo je gdje će završiti iskop.
16:44 7 h 28.10.2026
Zagreb priprema milijunska ulaganja u kvartove: Evo kako građani mogu odlučiti što će se urediti
Građani 13 gradskih četvrti mogu glasati za projekte uređenja javnih prostora do 22. studenoga.
16:40 7 h 28.10.2026
HŽ ide u veliku renovaciju: Milijunska modernizacija 6 objekata na 5 lokacija
Radovi uključuju preuređenje prostora, obnovu instalacija i ugradnju opreme, po principu 'ključ u ruke'.
12:31 11 h 28.10.2026
Istraživanje pokazalo duboko zabrinjavajuće podatke: 'Ići u gimnaziju nije dobro za vaše mentalno zdravlje'
Istraživanje Laboratorija za prevencijska istraživanja predstavljeno u Saboru pokazalo je da su najboljeg mentalnog zdravlja učenici koji prolaze s 3.
16:02 7 h 28.10.2026
Kako pametno rasporediti snagu na usponu: Ovo su savjeti biciklista Iana Perana
Najteži dio vožnje često dolazi kad su noge već umorne. Ian Peran otkriva kako procjenjuje teren, prati podatke i čuva energiju za presudne kilometre.
14:41 9 h 28.10.2026
Kako je inflacija utjecala na uspjeh fondova u drugom stupu: Ovi se štediše nisu usrećili
Kad se uračuna inflacija, vrijednost štednje u nekim fondovima drugog stupa pala je u minus, dok se drugi i dalje dobro drže s visokim prinosima.
16:50 6 h 28.10.2026
Iz HUP-a traže oslobođenje minimalca od poreza: Veća plaća, a isti doprinosi za mirovinu
Iz HUP-a traže da se osobni odbitak automatski izjednačava s iznosom minimalca. To je njihov prijedlog Vladi ususret odluci o minimalcu za 2027.
16:48 6 h 28.10.2026