Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti

Proizvođači i distributeri namještaja, opreme i proizvoda za interijere i eksterijere dobro znaju da kvalitetan proizvod nije dovoljno prezentirati krajnjim kupcima. Važno je predstaviti ga arhitektima i dizajnerima interijera koji ga uključuju u projekt, investitorima koji o njemu odlučuju te tvrtkama koje opremaju hotele, restorane, vile, urede i druge objekte. Od 27. do 29. studenoga 2026. upravo se takva poslovna publika okuplja na Design Districtu Rovinj.

U prostoru stare Tvornice duhana predstavit će se namještaj, oprema za interijere i eksterijere, proizvodi za hotelsko i poslovno opremanje, materijali, tehnologije i druga rješenja potrebna za uređenje i opremanje prostora, uz dio ponude vezan uz gradnju i tehničke sustave.

Tko se može predstaviti?

Ako proizvodite, distribuirate ili zastupate namještaj i namještaj po mjeri, rasvjetu, tekstil i zavjese, podove i zidne obloge, kupaonsku opremu, outdoor namještaj i opremu, saune i wellness opremu, vrata i stolariju, dekorativne i završne materijale, opremu za hotele, restorane, vile i poslovne prostore, sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, energetska i smart-building rješenja ili druge proizvode za uređenje i opremanje interijera i eksterijera - Design District je prilika da svoju ponudu predstavite uživo profesionalnoj publici. Uređenje interijera | Foto: Design District

Tri dana za poslovne razgovore

Cilj izlagačkog nastupa je naravno, pokazati proizvod, no mnogo nešto i puno važnije: ostvariti direktan kontakt s velikim brojem profesionalaca koji izrađuju projekte izgradnje i opremanja privatnih i poslovnih prostora. U tom kontaktu, izlagači dobivaju mogućnost neposrednog predstavljanja proizvoda, njegovih tehničkih karakteristika te velik broj ostvarenih susreta s osobama koje u klasičnom oglašavanju ne mogu privući.

Uz izlagački program održava se i bodovana stručna konferencija za arhitekte, što dodatno okuplja profesionalce s područja arhitekture i dizajna interijera, publiku kojoj su novi proizvodi, materijali i rješenja potrebni u svakodnevnom radu. Prijave izlagača za Design District Rovinj 2026. su u tijeku.

Zainteresirani izlagači informacije mogu zatražiti na broj 091 557 97 23 ili putem e-maila [email protected]. Više informacija o samom događaju pronađite na službenoj stranici.