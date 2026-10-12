Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij

Cijena više nije jedini podatak koji projektanta zanima kada bira proizvod za novi objekt. Uz izgled i tehničke karakteristike, sve su važniji trajnost, potrošnja energije, održavanje, mogućnost zamjene i popravljanja, dostupnost dokumentacije te podaci o materijalima od kojih je proizvod izrađen. Posebno je to vidljivo kod hotela i poslovnih objekata, gdje proizvod mora zadovoljiti zahtjeve intenzivnog korištenja, jednostavnog održavanja i dugog životnog vijeka.

Za proizvođače i distributere to mijenja i način na koji predstavljaju svoju ponudu na tržištu prepunom sličnih proizvoda.

Nije dovoljno pokazati kako proizvod izgleda

Arhitektu koji, primjerice, razmatra podnu oblogu nisu važne samo boja i format. Zanimaju ga otpornost, održavanje, način ugradnje i tehnička dokumentacija. Ili, kod prozora i vrata važna su svojstva kompletnog sustava. Kod grijanja, hlađenja i ventilacije potrošnja, upravljanje i mogućnost povezivanja s ostalim sustavima objekta. Kod namještaja materijali, izvedba, trajnost i mogućnost proizvodnje prema projektu.

Zato je kontakt između projektanta i proizvođača i distributera nužan puno prije nego što počne sama nabava. Design District, specijalizirani sajam u Rovinju, datumski je smješten na početak sezone projektiranja i potrage za odgovarajućih proizvodima i sigurnim dobavljačima i ujedno je prilika da se već ove godine započnu pregovori za isporuke koje se planiraju u 2027.

O tome će se razgovarati i u Rovinju

Gradnja i opremanje objekata kao što je uobičajeno, u središtu je sajma Design District Rovinj 2026., pa će se tako od 27. do 29. studenog u staroj Tvornici duhana ponovo započinjati nove suradnje i dogovarati novi poslovi.

Dio ovogodišnjeg izdanja je stručna, bodovana konferencija za arhitekte pod nazivom 'Arhitektura i dizajn interijera za 2030. - održivost postaje standard'. Konferencija okuplja vodeće arhitekte, istraživače i stručnjake iz Hrvatske i Europe kako bi otvorila pitanja koja će u sljedećim godinama snažno utjecati na arhitektonsku i dizajnersku praksu.

Program je usmjeren na prijelaz iz održivosti kao poželjnog cilja u održivost kao profesionalni standard, s posebnim naglaskom na cirkularnost, nove materijale, tehnološke inovacije, prilagodljivu ponovnu uporabu, drvenu gradnju, dizajn za demontažu te aktualni regulatorni okvir Europske unije.

Stoga je ovo prilika za poduzeća iz različitih segmenata gradnje i opremanja: od građevinskih materijala, stolarije, podova i obloga do rasvjete, HVAC-a, energetskih rješenja, kupaonske opreme, namještaja i outdoor programa, da predstave svoje proizvode i usluge. I to ne samo kao gotove proizvode izložene na sajmu, nego s naglaskom da arhitekti mogu upoznati tehničke karakteristike neophodne za uvrštenje u buduće projekte. Više informacija možete pronaći na službenoj web stranici.

Tekst je nastao u suradnji Native odjela portala srednja.hr i Design Districta.