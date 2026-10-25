Arhitektonski atraktivne staje i konjički sadržaji u Istri, projekt od milijun i pol eura

Konjički centar u Barbanu čeka se od najave u kolovozu 2025. godine, a sada će postati stvarnost. Nakon odabira izvođača Međimurje graditeljstvo, 16. listopada s ovom tvrtkom su ugovoreni radovi od 1,6 milijuna eura bez PDV-a. Prema roku trajanja ugovora, izvedba arhitektonske ideje Studija Putinja mogla bi potrajati 16 mjeseci, a kad se završi, centar će biti na raspolaganju lokalnoj zajednici, sportskim klubovima, rekreativcima i drugim posjetiteljima.

Novo sportsko središte

Za iznos koji je predložio naručitelj građevinskih radova, općina Barban, ta općina u južnom dijelu Istre dobit će novi konjički centar, a time i novi sportsko-rekreacijski sadržaj. Očekuje se da će novi Konjički centar postati županijsko središte konjičkog sporta i turizma.

Prema informacijama iz Općine cilj je povezati staru tradiciju poput poznate srednjovjekovne Trke na prstenac s modernim sadržajima u sportu, rekreaciji i turizmu, koji će biti aktivni tijekom cijele godine.

- Konjički centar u Barbanu planirani je projekt koji će se sastojati od kompleksa postojeće građevine za smještaj konja i proširenja iste, dogradnje novog objekta. Projektom je planirana i modernizacija jahališta kao prostora za treninge konjima i održavanja manifestacija i natjecanja, ali i druge aktivnosti povezane s konjima, u najavi projekta istaknuli su iz Barbana. Zanimljiva arhitektonska vizija | foto: Studio Putinja (vizualizacija)

Rok za otvaranje

Arhitektonsko rješenje izradio je Studio Putinja, a projekt obuhvaća tri funkcionalne cjeline: ugostiteljsko-upravni objekt, staju i vanjske bokseve za konje. Postojeća staja rekonstruirat će se, a planirana je dogradnja bokseva, spremišta, sedlarnika, sanitarija i natkrivenog prostora.

Novi upravni dio sadržavat će ulazni prostor, garderobe, ured, dvoranu za sastanke i manji ugostiteljski objekt. Uredit će se i jahalište, pristupni putovi, sudačka kućica te suhozid koji će tijekom natjecanja služiti kao gledalište. U konstrukciji objekata predviđena je kombinacija armiranog betona i drva.

Za projekt su osigurana značajna financijska sredstva, uključujući 1,44 milijuna eura iz ITU mehanizma, dok se ukupna vrijednost u tekstu navodi kao 2,47 milijuna eura. Procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi oko 1,57 milijuna eura. Ugovoreno trajanje radova predviđeno je na godinu i četiri mjeseca po čemu je završetak projekta planiran početkom 2028. godine.