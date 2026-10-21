Diljem zemlje novi kvadrati za branitelje: Projekt od 80 milijuna eura, na ovim lokacijama

Hrvatska sustavno proširuje mrežu smještajnih i rehabilitacijskih kapaciteta za hrvatske branitelje, a proces se izvodi kroz dva komplementarna modela. Jedan su veći regionalni kompleksi veteranskih centara, a drugi manji, lokalni braniteljski centri.

Postoje opretivni centri, kao i oni u fazi izgradnje, projektiranja ili pripreme dokumentacije. Upravo je dodijeljen ugovor tvrtki koja će osigurati uslugu voditelja projekta za izgradnje većeg modela.

Uz postojeće, doći će nove zgrade

Još u proljeće 2025. godine, u javnosti je osvanula vijest o izgradnji pet novih veteranskih centara.U Ministarstvu hrvatskih branitelja potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za širenje mreže centara, a to je EU projekt za koji se više od polovice sredstava osiguralo iz fondova EU. Planirana je izgradnja i opremanje pet novih veteranskih centara u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku, Senju i Virovitici, čime će se proširiti postojeća mreža centara koji već djeluju u Šibeniku, Petrinji, Sinju i Daruvaru.

Centri će pružati usluge psihološke, tjelesne, socijalne i radne rehabilitacije, uz individualni pristup korisnicima i podršku multidisciplinarnih timova stručnjaka. Osim smještajnih kapaciteta, imat će prostore za dnevni boravak, druženje, aktivnosti braniteljskih udruga i obilježavanje važnih obljetnica Domovinskog rata, istaknuli su prilikom najave iz Ministarstva branitelja.

Objekti će biti suvremeno opremljeni i prilagođeni osobama s invaliditetom, a ukupna vrijednost provedbe iznosi gotovo 80 milijuna eura, od čega je 41,5 milijuna eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a približno 38,5 miijuna eura iz državnog proračuna.

Voditelj projekata bio jeftiniji od procjene

Početak gradnje planiran je početkom 2027. godine, nakon ishođenja potrebnih dozvola, provedbe javne nabave i odabira izvođača. Završetak izgradnje, opremanja i uspostave novih centara predviđen je za rujan 2028. godine.

Za svaku izgradnju traži se voditelj projekta - usluga koja uključuje upravljanje projektom, administrativne provedbe svih ugovora vezanih za provedbu projekta, ali i izvještavanje o provedbi svih ugovora kao i savjetovanje vezano za sve aspekte radova, kako se ne bi ugrozilo uspješnu provedbu. Građevinske projekte novih veteranskih centara vodit će ponuditelj Growth strategies, za 132.840 eura bez PDV-a, što je i znatno manje u odnosu na predviđenu vrijednost od 450 tisuća eura.

Ugovor trostruko niže vrijednosti u odnosu na procjenu sklopljen je na trajanje od listopada ove do samog kraja 2028. godine.

Novi centri imat će ukupno 566 smještajnih ležajeva te će moći primiti gotovo 10.900 korisnika godišnje. Njihovom izgradnjom Hrvatska će imati ukupno devet veteranskih centara s gotovo 1.200 ležajeva, čije će usluge moći koristiti približno 23.000 korisnika godišnje.