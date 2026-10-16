VIDEO: Ploče vijadukta padaju kao domino! Pogledajte spektakularno rušenje u Italiji

U talijanskom gradu Orteu, u pokrajini Viterbo, početkom tjedna izvedeno je kontrolirano rušenje dijela vijadukta Tevere na državnoj cesti SS 675 Umbro Laziale. Niz eksplozija u nekoliko je trenutaka pokrenuo urušavanje velikih dijelova kolničke konstrukcije, koji su se gotovo okomito spustili prema tlu, podižući golemi oblak prašine. Iako snimka ostavlja dojam potpunog uništenja prometne građevine, riječ je o precizno planiranom zahvatu u kojem se uklanja postojeća konstrukcija, dok se dijelovi nosivog sustava zadržavaju za buduću uporabu.

Rušenje je provela talijanska državna cestovna tvrtka ANAS u sklopu opsežnog programa konstrukcijske sanacije i modernizacije vijadukta. Zahvat je obuhvatio prvih 13 od ukupno 33 raspona kolničke konstrukcije u smjeru Ternija, počevši od upornjaka na toj strani vijadukta. Postojeću gornju konstrukciju potrebno je ukloniti kako bi se na njezinu mjestu izgradila nova, dok se stupovi i upornjaci obnavljaju i ojačavaju.

Precizno kontrolirano rušenje

Posebnost ove operacije nije samo u veličini uklonjene konstrukcije, nego i u načinu na koji je izvedeno rušenje. Prema tehničkim informacijama ANAS-a, primijenjena je metoda kontroliranog rušenja stvaranjem plastičnih zglobova u postojećim nosačima. Eksplozivna punjenja postavljena su u prethodno pripremljene otvore unutar nosača, a njihovom kontroliranom detonacijom izazvano je lokalno slabljenje konstrukcije i formiranje zglobnih mehanizama. Takav postupak omogućio je da se dijelovi rasponske konstrukcije uruše pretežno vertikalno, umjesto da nekontrolirano padaju u stranu.

Upravo je usmjeravanje rušenja bilo jedan od najvažnijih projektnih zahtjeva. Eksplozijom se nisu smjeli ugroziti postojeći stupovi i upornjaci vijadukta, koji se planiraju zadržati, niti konstrukcija susjednog kolnika. Riječ je o selektivnom uklanjanju gornjeg ustroja, pri čemu se nastoji ograničiti prijenos nepovoljnih dinamičkih djelovanja na dijelove građevine koji ostaju u uporabi ili će se ponovno iskoristiti.

Konstrukcija od 1.353 metra

Vijadukt Tevere nalazi se na kilometru 33+088 državne ceste SS 675, važnog prometnog pravca između talijanskih regija Lazio i Umbrija. Ukupna duljina građevine iznosi 1.353 metra, a svaka kolnička konstrukcija sastoji se od 33 raspona, prosječnog otvora približno 41 metar. Riječ je o velikoj infrastrukturnoj građevini koja premošćuje rijeku Tiber i željezničku prugu, što dodatno povećava složenost izvođenja radova.

Rušenje 13 raspona predstavlja jednu od faza prvog dijela projekta. Prema planu ANAS-a, postojeća kolnička konstrukcija obuhvaćena zahvatom bit će u cijelosti uklonjena i zamijenjena novom, dok će se na postojećim stupovima i upornjacima provesti radovi sanacije, održavanja i konstrukcijskog ojačanja. Time će se omogućiti ponovna uporaba dijela postojećeg donjeg ustroja, uz ugradnju suvremenijih konstrukcijskih elemenata.

Nova seizmička zaštita

Nakon uklanjanja postojećeg gornjeg ustroja slijedi izgradnja nove spregnute konstrukcije od čelika i betona. Takvo konstrukcijsko rješenje kombinira čelične nosive elemente s betonskom kolničkom pločom, omogućujući zajedničko djelovanje dvaju materijala u preuzimanju prometnih i drugih opterećenja. Posebna pozornost posvećena je potresnoj otpornosti vijadukta, zbog čega će nova konstrukcija biti opremljena sustavom seizmičke izolacije s njihalnim izolatorima postavljenima na vrhovima stupova.

Njihova je zadaća smanjiti prijenos potresnih djelovanja između donjeg i gornjeg ustroja te omogućiti povoljniji odziv konstrukcije tijekom potresa. Takvim se rješenjem nastoji povećati razina sigurnosti, trajnosti i pouzdanosti vijadukta tijekom njegova budućeg uporabnog vijeka. Ujedno se modernizacijom konstrukcije želi osigurati njezina usklađenost sa suvremenim tehničkim zahtjevima za cestovne mostove.

vijadukt | foto: Freepik

Širi prometni profil

Projektom je predviđena i nova geometrija poprečnog presjeka kolničke konstrukcije. Ukupna širina nove prometne površine iznosit će 10,70 metara, od čega će 9,50 metara činiti asfaltirana površina, dok je preostalih 1,20 metara ukupno namijenjeno bočnim rubnim vijencima za postavljanje zaštitnih odbojnih ograda. Osim izgradnje novog gornjeg ustroja, projekt obuhvaća ojačanje upornjaka te sanaciju postojećih stupova.

Radovi su organizirani tako da se omogući izvođenje složenih zahvata na jednoj kolničkoj konstrukciji, uz privremenu reorganizaciju prometa. ANAS je još početkom rujna najavio privremeno odvijanje dvosmjernog prometa jednom kolničkom konstrukcijom radi pripreme i provedbe radova. Takva organizacija omogućuje nastavak prometovanja tijekom dijela rekonstrukcije, uz odgovarajuća ograničenja i sigurnosne mjere.

Milijunska obnova vijadukta

Ukupna vrijednost programa sanacije vijadukta Tevere premašuje 41,5 milijuna eura. ANAS je u kolovozu najavio izvođenje rušenja u tri faze te okvirno trajanje radova rušenja i rekonstrukcije od godinu dana. Kontrolirano rušenje prvih 13 raspona predstavlja važan korak u realizaciji projekta, ali i zanimljiv primjer primjene specijaliziranih metoda uklanjanja velikih infrastrukturnih konstrukcija.

Dok snimke detonacija privlače pozornost zbog prizora urušavanja konstrukcijskih elemenata, s građevinskog je stajališta najvažnija upravo preciznost zahvata. Cilj je ukloniti dotrajali gornji ustroj, sačuvati postojeće nosive elemente i pripremiti vijadukt za novu konstrukciju projektiranu prema suvremenim zahtjevima sigurnosti. Time spektakularno rušenje postaje tek početna faza znatno zahtjevnijeg inženjerskog pothvata, čiji je konačni cilj dugoročna obnova jednog od važnih prometnih objekata na ovom dijelu talijanske cestovne mreže.