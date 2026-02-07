Video: Nijemci su detonirali gotovo 300 metara dug vijadukt na autocesti, ali niknut će nova konstrukcija

Kakav pothvat u Njemačkoj! Stručnjaci i radnici detonirali su i srušili staru konstrukciju vijadukta Talbrücke Sterbecke na autocesti A45. Na tom mjestu uskoro će niknuti novi vijadukt.

Dok su pripreme za rušenje nadvožnjaka na obilaznici u susjednoj Sloveniji u punom jeku i dok se priča o rušenju Vjesnika i stadiona u Maksimiru, u Njemačkoj je prije pet dana miniran 265 metara dug vijadukt Talbrücke Sterbecke na autocesti A45. Poseban inženjerski izazov bilo je rušenje neposredno uz novoizgrađenu polovicu mosta, udaljenu svega nekoliko centimetara od stare konstrukcije.

Uz pomoć 13 kilograma eksploziva postavljenog u bušotine u stupovima, most je kontrolirano ‘sklopljen’ u unaprijed pripremljenu zonu urušavanja. Stupovi su se, prema planu, savili i povukli gornju konstrukciju u pripremljeni pad, čime je otvoren put za zamjenu druge polovice mosta u dolini Sterbecke. Zapadni dio postojeće konstrukcije srušen je još krajem siječnja, a radovi su završeni znatno prije predviđenog roka.

Pripreme i precizna izvedba rušenja

Sam trenutak rušenja protekao je precizno i bez zastoja. Na znak iskusnog stručnjaka za rušenje Michaela Schneidera, uz odbrojavanje ‘tri, dva, jedan – detonacija’, stupovi su se počeli izvijati, a 45 metara visoka i 265 metara duga nadgradnja mosta srušila se točno prema planu, objavljeno je na službenim stranicama njemačkih Autobahna.

Nakon što je promet preusmjeren na novoizgrađenu polovicu mosta, čak pet mjeseci prije roka, odmah su započele pripreme za rušenje stare konstrukcije. Ispod mosta izgrađena je posebna urušna podloga kako bi se ublažio udar pri padu, dok je sama nadgradnja prethodno olakšana. Asfalt je uklonjen frezanjem, ograde i zaštitne barijere su demontirane, a otvori izrezani u kolniku omogućili su preciznije usmjeravanje urušavanja. Svi ovi zahvati ujedno su olakšali razdvajanje i kasnije recikliranje građevinskog materijala.

Pripreme za rušenje trajale su gotovo dva tjedna. Bušotine u stupovima punjene su eksplozivom, a nosači mosta dodatno su oslabljeni posebnim ‘čepovima za rušenje’, slično kao kod kontrolirane sječe stabala, kako bi se točno odredio smjer pada. Sigurnost je pritom bila ključni prioritet, pa su održani brojni koordinacijski sastanci s nadležnim službama, policijom i vatrogascima, dok je Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) osiguravala širi sigurnosni perimetar. Odmah nakon rušenja inspektori su pregledali novu polovicu mosta kako bi se utvrdilo da nije pretrpjela nikakva oštećenja. Tek nakon tih provjera promet je mogao nesmetano nastaviti teći.

Budućnost mosta i recikliranje materijala

U nadolazećim tjednima gradilište će se čistiti i pripremati za izgradnju nove konstrukcije. Materijal dobiven rušenjem bit će razdvojen i recikliran, pri čemu će se beton preraditi u šljunak za uporabu na drugim gradilištima. Tijekom potpunog zatvaranja dionice između Lüdenscheida i Hagen-Süda izvedeni su i dodatni radovi na prometnici, uključujući obnovu kolnika i nove cestovne oznake.

Most u dolini Sterbecke projektiran je još 1960-ih godina, u vrijeme kada se predviđao promet od oko 25 tisuća vozila dnevno. Danas se na toj dionici očekuje i do 64 tisuće vozila, uključujući 13 tisuća kamiona, što je uvelike premašilo izvorne projektne pretpostavke. Novi most projektiran je kako bi odgovorio tim zahtjevima, s čvršćim stupovima, modernijom konstrukcijom i nadgradnjom izvedenom kao šuplja kutijasta greda od prednapregnutog betona, prilagođena dugoročnom održavanju.