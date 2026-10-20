Neobična prilika u New Yorku: Kako do stana jeftinijeg od garaže u Zagrebu i u čemu je 'caka'

Imati dom u New Yorku, praktički na bilo kojoj lokaciji se čini kao neostvarivi san. Prosječna cijena kvadrata u gradu iznosi oko 13.800 dolara pa djeluje nestvarno da se za samo nekoliko tisuća više može dobiti cijeli stan. Nije stoga čudo što se program koji nudi ovakav zgoditak zove - 'lutrijski odabir'.

'Lutrija' za kvadrate u Bronxu

Stambeni program s lutrijskim odabirom u New Yorku najsretnijima će omogućiti da za samo 22.000 dolara postanu vlasnici stana. Dodjeljuju se kvadrati u Co-op City kompleksu u Bronxu, inae najvećem zadružnom naselju na svijetu.

Svi koji žele okušati sreću trebaju se prijaviti na listu čekanja za koju su otvorene prijave, a pruža se prilika za stjecanje vlasništva nad stanom uz ograničenu vrijednost vlasničkog udjela. Prijaviti se mogu stanovnici New Yorka koji će, budu li izabrani, doseliti u stambeno naselje s mnoštvom zelenih površina, s trgovačkim centrima te drugim potrebnim sadržajima nadohvat ruke, piše secretnyc.com.

Inicijativa savezne države

Radi se o ponudi u okviru povijesnog programa savezne države New York naziva Mitchell-Lama, državne inicijative koja osigurava pristupačno stanovanje za kućanstva sa srednjim prihodima. Taj program stambenog zbrinjavanja uz New Yorku se kontinuirano provodi već više od 70 godina, a u ovom slučaju stanovi se nalaze u poznatom kompleksu Co-op City koji se prostire na više od 300 jutara, odnosno na površini od oko 121 hektara zemlje, a smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bronxa.

To mega naselje broji više od 15.300 stambenih jedinica smještenih unutar 35 stambenih tornjeva i zgrada i ima više od 50.000 stanara. Nalazi se u Bronxu, jednoj od pet velikih gradskih četvrti i jedinoj koja se najvećim dijelom nalazi na čvrstom kopnu. Sam Co-op City, otvoren kasnij 1960-ih s vremenom je postao sinonim za pristupačan život u inače jednom od sredina s najvišim troškovima stanovanja i cijenom kvadrata.

Nude se tri vrste stanova

Kupnja stana u zadruzi u okviru programa Mitchell-Lama zahtijeva početnu uplatu za vlasnički udio, odnosno kupoprodajnu cijenu, kao i redovite mjesečne troškove koji pokrivaju održavanje zgrade, upravljanje i poreze na nekretnine. Točni minimalni i maksimalni dopušteni prihodi ovise o broju članova kućanstva, pri čemu osnovne kategorije uključuju više vrsta stanova.

Nude se jednosobni stanovi početne cijene vlasničkog udjela od oko 22.000 dolara i uz niske mjesečne troškove prilagođene kućanstvima s jednom ili dvije osobe. U ponudi su i dvosobni stanovi cijene vlasničkog udjela prilagođene kućanstvima s dvije do četiri osobe, kao i trosobni stanovi većim namijenjeni obiteljima koje zadovoljavaju uvjete prihoda za kućanstva sa srednjim prihodima, javlja secretnyc.com.