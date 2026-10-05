Pola milijarde za 20 km: Novu autocestu na jugu mogli bi graditi 'domaći', bit će više tunela

Autocesta na jugu gradit će se u 3 poddionice. Izgradnja se najavljuje skoro 20 godina, a u novom postupku najjeftiniji ponuditelj je 'domaća' tvrtka.

Javna nabava za najiščekivaniju dionicu autoceste u Hrvatskoj mogla bi se uspješno privesti kraju. Nakon poništenja postupka u proljeće ove godine, naručitelj Hrvatske autoceste (HAC) ne odustaje od projekta. Ponude su otvorene, a vrijeme će pokazati hoće li u novom pokušaju biti odabran izvođač radova na tim posljednjim kilometrima autoceste na hrvatskom jugu. Teren je vrlo kompleksan pa se procjenjivalo da bi vrijednost sve tri dionice mogla prijeći milijardu eura, a najjeftiniju ponudu ovog puta nisu poslali Indijci, već građevinska tvrtka iz Cavtata.

Skoro pola milijarde za 20 km

Prema trenutačnim procjenama, dva sektora novod dijela autoceste Metković-Dubrovnik, oko 20 kilometara infrastrukture, mogla bi se izgraditi za 468 milijuna eura. To je gotovo pola milijarde eura, no dosadašnje poteškoće u postupku javne nabave pokazuju da bi i taj iznos mogao biti prenizak za zahtjevan teren koji će tražiti mnogo 'probijanja' kroz stjenovit i strm reljef.

Novi dio autoceste A1 gradio bi se u tri poddionice, a raspisani su natječaji za prve dvije. Riječ je o ukupno 20,5 kilometara trase između Rudina i PUO-a Mravinjac, podijeljene na dionicu Rudine – Slano, dugu 9 kilometara, te dionicu Slano – PUO Mravinjac, dugu 11,5 kilometara. Trasa prolazi krškim terenom sa strmim brdskim padinama, presječenima brojnim udolinama i jarugama.

Zbog konfiguracije terena predviđena je izgradnja većeg broja građevinskih objekata, prvenstveno tunela i vijadukata. Na poddionici do Slanog HAC ističe tunel Katina, koji bi bio dug 1.674 metra, dok bi na drugoj poddionici tunel Crvena greda bio još dulji, oko 2.419 metara. Na istoj trasi tunel Debela ljut bio bi dug oko 1.763 metra. Na drugoj od dviju poddionica, zbog zahtjevnog terena i udaljenosti gradova i naselja, nisu planirani dodatni čvorovi, objavio je naručitelj u lipnju.

U prethodnom postupku svi bili preskupi

Tada je objavljeno prethodno savjetovanje za novi postupak nabave, nakon što je prethodni poništen u svibnju ove godine. Podsjećamo, otprilike deset mjeseci, odnosno gotovo cijelu godinu nakon otvaranja ponuda za iste dvije dionice HAC je poništio natječaj jer je svaki od ponuditelja, pa i onaj s najnižom cijenom, dostavio ponudu koja je prelazila procijenjena sredstva za izvođenje građevinskih radova.

U novim postupcima, koji su prošli javno savjetovanje, procijenjene vrijednosti radova znatno su povećane. Tako je procjena za prvu dionicu porasla s 201 milijun eura na 248 milijuna eura, dok je za drugu poddionicu povećana sa 179 milijuna eura, koliko je iznosila u posljednjoj javnoj nabavi, na 220 milijuna eura. S povećanjem procijenjenih vrijednosti raste i mogućnost prihvaćanja pristiglih ponuda. Koje su tvrtke zainteresirane za radove otkrilo je otvaranje ponuda 2. listopada 2026. godine, odnosno 29. rujna za drugu poddionicu.

Sedam ponuditelja, najjeftiniji 'domaći'

Prema zapisniku o otvaranju ponuda za 9 kilometara trase od Rudina do Slanog, javilo se sedam tvrtki. Među ponuditeljima je turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, s ponudom od 345,6 milijuna eura, koja ponovno premašuje procijenjenu vrijednost, te turski Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, s ponudom od 319,9 milijuna eura, odnosno oko 70 milijuna eura višom od procjene.

Ponude su dostavili i hrvatski Strabag, u iznosu od 349,4 milijuna eura, te dvije kineske tvrtke: China Civil Engineering Construction Corporation, s ponudom od 305 milijuna eura, i China Road and Bridge Corporation, s ponudom od 272,9 milijuna eura. Tu je i Texo Molior sa sjedištem u Cavtatu, koji je novu poddionicu ponudio izgraditi za 259 milijuna eura bez PDV-a.

Ta je domaća ponuda najpovoljnija i neznatno niža od ponude indijske tvrtke Afcons Infrastructure, koja je u prethodnom postupku bila najpovoljnija. Afcons je ovaj put dostavio ponudu skuplju za oko milijun eura, pa bi, ako je Texo Molior zadovoljio sve kriterije nabave, upravo ta tvrtka mogla biti odabrana za ovaj veliki posao, iako treba istaknuti da bi u tom slučaju za ovu poddionicu naručitelj trebao za još 10-ak milijuna proširiti pripremljeni budžet. Napomenimo da ista tvrtka s juga Hrvatske već radi na obilaznici Orebića.

Najjeftiniji opet Texo, ali u zajednici

Ponude za izgradnju 11,5 kilometara trase od Slanog do PUO-a Mravinjac dostavili su isti turski ponuditelji, obje kineske tvrtke, indijski Afcons Infrastructure Limited te Texo Molior, ali u zajednici s Euro-Asfaltom iz Sarajeva. Za ovu poddionicu ponudu nije dostavio Strabag, tako da je stiglo šest ponuda.

Što se tiče vrijednosti ponuda, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ponudio je radove za 260 milijuna eura, u odnosu na procijenjenih 220 milijuna eura. Ponuda China Civil Engineering Construction Corporation iznosila je 266 milijuna eura, a Ozaltin Insaat ponudio je 305 milijuna eura. China Road and Bridge Corporation poslao je ponudu od 284 milijuna eura. U konkurenciji za najpovoljniju ponudu i u ovom su slučaju zajednica Texo Molior i Euro-Asfalt-a te tvrtka Afcons Infrastructure (poslali su ponudu od 248,4 milijuna), no ponuda zajednice tvrtki niža je za sedam milijuna eura i iznosi 241,4 milijuna eura. Hoće li odabir izvođača biti brz ili će potrajati mjesecima, kao prošli put, tek ćemo vidjeti.