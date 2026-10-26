Split sprema megaprojekt od 30 milijuna eura: Gradit će se golema garaža, a na krovu prava zelena oaza

Split priprema novi veliki prometni projekt vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Na području Turske kule, gdje se danas nalazi javno parkiralište, planira se izgradnja velikog intermodalnog čvorišta. Projekt uključuje višetažnu garažu sa stotinama parkirališnih mjesta, autobusni terminal, stajališta za taksije te zelene površine i šetnice na krovu građevine.

Gradska tvrtka Split parking sada je napravila novi korak prema realizaciji projekta. Objavljeno je prethodno savjetovanje u sklopu pripreme javne nabave za projektiranje i izgradnju čvorišta, čija je procijenjena vrijednost 29.206.332,40 eura bez PDV-a. Odabrani izvođač bit će zadužen za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Garaža s pet etaža i stotinama parkirališnih mjesta

Prema idejnom projektu koji je izradio splitski arhitektonski ured Prostorne taktike, novo čvorište gradit će se u podnožju Turske kule, na području gradskog kotara Lokve. Zahvat je planiran na parceli površine približno 7.912 četvornih metara, dok ukupna površina buduće građevine iznosi oko 23.421 četvorni metar.

Objekt će imati dvije podzemne etaže, prizemlje i dva kata. U projektnoj dokumentaciji predviđeno je 570 parkirališnih mjesta za osobne automobile, od kojih će 30 biti prilagođeno osobama s invaliditetom, te dodatna 24 mjesta za motocikle i mopede. To je ukupno 594 parkirališna mjesta za različite vrste motornih vozila. Parkiranje će biti organizirano na međusobno povezanim etažama, a posebnost projekta je sustav zakošenih betonskih ploča koje istodobno služe kao rampe i parkirališne površine. Park and ride Split, Turska kula | Foto: EOJN

Autobusni terminal, taksiji i prostor za bicikle

Osim same garaže, buduće čvorište imat će važnu ulogu u organizaciji gradskog prijevoza. U prizemlju je predviđen terminal s deset mjesta za gradske autobuse i njihovo kratkotrajno zadržavanje, kao i 15 stajališta za taksije.

Projektirano je i 50 mjesta za bicikle i romobile, čime se želi potaknuti korištenje alternativnih oblika prijevoza. Osnovna ideja sustava Park&Ride jest omogućiti građanima i posjetiteljima da osobni automobil ostave na jednom mjestu, a zatim putovanje prema drugim dijelovima grada nastave javnim prijevozom, biciklom ili pješice.

Unutar građevine planirani su i javni sanitarni čvorovi, uređaji za naplatu parkiranja te dodatni poslovni i uslužni sadržaji. Njihova točna namjena bit će definirana u kasnijim fazama projektiranja.

Park and ride Split, Turska kula | Foto: EOJN

Zeleni krovovi i šetnice iznad garaže

Vrlo zanimljiv dio projekta odnosi se na arhitektonsko oblikovanje. Naime, buduća garaža neće biti zamišljena kao klasična višetažna betonska građevina, nego kao objekt koji se svojim oblikom nastoji uklopiti u postojeći teren Turske kule.

Prema idejnom rješenju, niz zakošenih ploča trebao bi rekonstruirati nekadašnju liniju brijega, koja je izmijenjena prilikom uređenja postojećeg parkirališta. Krovovi će biti izvedeni kao prohodne zelene površine po kojima će se građani moći šetati, rekreirati i zadržavati.

Pročelja su zamišljena kao otvorene i prozračne strukture s vertikalnim elementima obraslima zelenilom. Pješački pristup bit će moguć s više strana i na različitim visinskim razinama, dok su za povezivanje etaža predviđena dva dizala i stubišta.

Za gradnju će biti potreban i veliki iskop

Iako je projekt zamišljen kao značajno prometno poboljšanje, njegova realizacija bit će građevinski zahtjevna. Čvorište je smješteno neposredno uz brdo Turska kula, a zbog planiranih podzemnih etaža bit će potrebno izvesti veliki građevinski iskop.

Prema idejnom projektu, građevna jama imat će okvirne tlocrtne dimenzije 185 puta 55 metara. Njezina dubina iznosit će oko sedam metara u odnosu na najnižu kotu postojećeg terena, odnosno do 18 metara u odnosu na najvišu kotu unutar obuhvata.

U dokumentaciji se naglašava da će prije izrade glavnog projekta biti potrebno provesti detaljne geotehničke istražne radove. Posebna pozornost morat će se posvetiti stabilnosti iskopa i okolnih stambenih zgrada.