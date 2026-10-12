Preuređenje važnog stadiona u dalmatinskom središtu: Drugi je nakon Poljuda, država daje 55 milijuna

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12. listopad 2026.
Važan sportski objekt u Splitu s početka prošlog stoljeća čeka velika preobrazba. Za taj i još dva kompleksa država daje oko 70 milijuna eura.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske Splitu će se osigurati više od 50 milijuna eura za obnovu triju važnih sportskih objekata: Športskog centra Gripe, Spaladium Arene i Športskog centra Park mladeži. Na 212. sjednici Vlade, održanoj 9. listopada ove godine, donesena je odluka o davanju suglasnosti za sufinanciranje tih sportskih građevina u Splitu.
Ukupna vrijednost projekata procjenjuje se na 72,73 milijuna eura, od čega će se u razdoblju od 2027. do 2029. godine osigurati 54,55 milijuna eura. Na koji će se način financirati preostalih oko 18,18 milijuna eura, u odluci još nije detaljno razrađeno, a nazire se da bi veliki projekt u drugoj polovici 2027., odnosno u 2028. godini mogao biti obnova 'Parka mladeži'.
Kako stoji u odluci o dodjeli sredstava za navedene sportske objekte, Ministarstvo turizma i sporta zaduženo je za provedbu odluke i sklapanje sporazuma s Gradom Splitom, kojim bi se uredili dinamika financiranja, prava i obveze uključenih strana te način korištenja i nadzora namjenskog trošenja sredstava. Od ukupnog iznosa, oko 17 milijuna eura osigurat će se za 2027. godinu, još 20 milijuna eura za 2028. godinu te 17,55 milijuna eura za posljednju godinu projekcije, 2029.
Prema obrazloženju odluke, postojeće sportske objekte potrebno je obnoviti kako bi se poboljšale njihova funkcionalnost i energetska učinkovitost te ih se uskladilo sa suvremenim standardima. Kako se ističe u odluci Vlade, Split ima više od 400 sportskih klubova i više od 9.000 registriranih sportaša i sportašica, a gradsku bi infrastrukturu koristili i korisnici iz šireg područja županije, a nužno je da prostori koji se koriste konačno dobiju novo ruho i bolju sigurnost.
Športski centar Park mladeži, naveden među objektima predviđenima za obnovu, drugi je stadion po veličini u Splitu, odmah nakon Poljuda. Kapaciteta 4.075 sjedećih mjesta, smješten je u gradskom kotaru Lovret, u predjelu Brodarica. Njegova je izgradnja započela davne 1949. godine, a sada je posljednji tren da se krene pripremati teren za njegovu rekonstrukciju i modernizaciju.
Park mladeži mogao bi biti među prvim obnovljenim objektima - ako je suditi prema javnoj nabavi. Najzad, otvoreno je i nadmetanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Športskog centra, procijenjene vrijednosti 650 tisuća eura.
U projektnom zadatku navodi se da je planirana rekonstrukcija nogometno-atletskog stadiona na Brodarici radi modernizacije postojeće infrastrukture, poboljšanja sigurnosti i funkcionalnosti te usklađivanja sa suvremenim sportskim standardima. Cilj je osigurati kvalitetnije uvjete za treninge, nogometna i atletska natjecanja, rad sportskih klubova te organizaciju većih sportskih i javnih događanja, a projekt obuhvaća postojeći kompleks kojim upravlja gradska Javna ustanova Športski objekti.
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Planira se nogometno igralište dimenzija 105x68 metara, uz uređenje travnjaka, sustava odvodnje i automatskog navodnjavanja. Stadion bi trebao zadovoljiti minimalne infrastrukturne zahtjeve UEFA-ine četvrte kategorije, dok se atletski sadržaji planiraju u skladu sa standardom World Athletics Class II.
Atletska infrastruktura uključivala bi kružno trkalište duljine 400 metara s osam staza, ravne staze za sprint i prepone, borilišta za skokove i bacanja te prostore za zagrijavanje i čuvanje opreme. Uz to, u sklopu zapadne tribine gradila bi se atletska dvorana. U njoj bi se nalazila sprinterska staza s osam traka, zaletište i doskočište za skok u dalj i troskok te sektor za bacanje kugle. Dvoranu bi se moglo koristiti tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima.
Prema projektu, kapacitet tribina povećao bi se na približno 8.000 sjedećih mjesta, uz mogućnost naknadne dogradnje ili ugradnje teleskopskih tribina. Predviđeni su i natkriveni dijelovi tribina, uključujući mjesta za VIP goste i medije, komentatorske pozicije te platforme za kamere.
Kompleks bi trebao dobiti nove ili funkcionalno unaprijeđene svlačionice za sportaše, trenere i suce, medicinske prostore, prostor za prvu pomoć i antidopinšku kontrolu, teretanu, prostor za oporavak i fizioterapiju te skladišta sportske opreme.
U projektnom zadatku ističe se da bi se posebna pozornost posvetila prometnom rješenju jer se kompleks nalazi u prometno izrazito opterećenom dijelu grada. Na Brodarici, jednom od najdinamičnijih gradskih prostora na sjevernom dijelu splitskog poluotoka, predviđena je analiza prometa, odnosno pristupa automobilima, autobusima, pješacima i biciklistima. U skladu s aktualnim trendovima razmotrila bi se i mogućnost povezivanja s parkiralištem sustava P&R Turska kula. Preuređenje bi obuhvatilo i vanjski prostor.
Rekonstrukcija bi se provodila u fazama, pa se u početku ne bi nužno otklonili svi nedostaci sportskog centra. Traži se da svaka faza bude funkcionalna cjelina koja se može koristiti bez čekanja na dovršetak sljedećih planiranih radova. Istodobno se mora ostaviti mogućnost buduće dogradnje bez većih zahvata u već izvedene dijelove.
Prije početka radova trebalo bi provjeriti postojeće stanje i koncept, nakon čega bi uslijedili izrada idejnog i glavnog projekta te troškovnika. Uređivalo bi se oko 5.000 četvornih metara zatvorenih i 35.000 četvornih metara otvorenih površina. Projektiranje bi trebalo uzeti u obzir i širi razvoj Brodarice, u skladu sa splitskim Generalnim urbanističkim planom (GUP-om). Procjenjuje se da bi izrada dokumentacije trajala od prosinca ove godine do 15. kolovoza 2027. godine, nakon čega se može očekivati pokretanje postupka odabira izvođača građevinskih radova.
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