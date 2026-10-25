Otvara se gradilište na splitskoj žili kucavici! Milijunski radovi kreću u ponedjeljak, trajat će 200 dana

Nova cesta kroz Split: Produžuje se Ramska ulica, projekt nakon godina pripreme dobio građevinsku dozvolu
Građevinska dozvola otvara put produženju Ramske ulice do Hercegovačke i novoj prometnoj vezi u gradu.
16:21 33 d 21.09.2026
25. listopad 2026.
Obnova 360 metara prometnice uključuje rekonstrukciju raskrižja, sanaciju nathodnika i novu prometnu regulaciju. Rok je 200 radnih dana.
U Splitu započinje realizacija projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC410, na dionici Poljičke ulice između Trondheimske i Velebitske ulice. Riječ je o zahvatu na približno 360 metara jedne od važnijih gradskih prometnica, koji uključuje znatno više od uobičajene obnove kolnika. Uz rekonstrukciju prometne infrastrukture, predviđena je i sanacija pješačkog nathodnika koji godinama nije u funkciji.
Prema obavijesti Hrvatskih cesta (HC), pripremni radovi i postavljanje privremene prometne signalizacije bit će aktualno od 23. do 26. listopada 2026. godine, dok je službeni početak prve faze radova predviđen za ponedjeljak, 26. listopada. Izvođač je zajednica gospodarskih subjekata Mar iz Samobora i Colas Hrvatska iz Varaždina, a ugovoreni rok za završetak radova iznosi 200 radnih dana.
Iako je riječ o relativno kratkoj dionici, zahvat se izvodi na prometno važnom dijelu grada. Poljička ulica jedna je od ključnih veza prema središtu Splita, trajektnoj luci te autobusnom i željezničkom kolodvoru, a njome se svakodnevno odvija intenzivan cestovni i javni prijevoz.
Nova cesta kroz Split: Produžuje se Ramska ulica, projekt nakon godina pripreme dobio građevinsku dozvolu
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Projekt obuhvaća obnovu kolničke konstrukcije, rekonstrukciju postojećeg semaforiziranog raskrižja, uređenje pješačko-biciklističkih staza i autobusnih stajališta te obnovu sustava odvodnje i javne rasvjete. Posebnu važnost ima sanacija i dogradnja postojećeg pješačkog nathodnika između Mertojaka i Visoke, koji trenutačno nije u funkciji. Njegovom obnovom planira se ponovno uspostaviti sigurna pješačka veza između dvaju gradskih naselja, razdvojenih prometno opterećenom Poljičkom ulicom.
Projektna dokumentacija izrađena je na razini izvedbenog projekta, a zahvat je prilagođen postojećim prostornim ograničenjima. Zbog guste okolne izgradnje, postojećih zidova, objekata i drvoreda, mogućnosti znatnijeg proširenja prometnice i promjena njezine geometrije vrlo su ograničene. Stoga se projekt prvenstveno temelji na obnovi i funkcionalnom poboljšanju postojeće infrastrukture, uz naglasak na sigurnost svih sudionika u prometu.
Radovi će se izvoditi fazno, a prvi zahvat odnosi se upravo na sanaciju i dogradnju pješačkog nathodnika. Predviđena je izvedba novih pristupnih stepenica i pješačkih staza kako bi se omogućio siguran prelazak pješaka preko državne ceste. Riječ je o objektu čija je obnova posebno važna lokalnom stanovništvu, s obzirom na to da nathodnik već godinama nije u funkciji.
Njegova povijest povezana je i s tragičnim događajem urušavanja potpornog zida, u kojem su izgubljena tri ljudska života. Ponovno stavljanje nathodnika u funkciju zato predstavlja jedan od najvažnijih dijelova projekta, ne samo s prometnog nego i sa sigurnosnog aspekta.
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Otvaranje gradilišta donijet će i promjene u svakodnevnom odvijanju prometa Poljičkom ulicom. Tijekom prve faze radova, u smjeru od državne ceste DC8 prema Trajektnoj luci Split, bit će zatvoren krajnji desni prometni trak. Promet će se nastaviti odvijati preostalim dvama trakovima, uz ograničenje brzine na području izvođenja radova.
Privremeno će biti izmješteno i postojeće autobusno stajalište u smjeru grada, a njegova nova lokacija bit će nešto istočnije, ispred zgrade HEP-a. Iz Hrvatskih cesta najavljuju da će u sljedećem razdoblju doći i do zatvaranja krajnjeg desnog prometnog traka u suprotnom smjeru, odnosno od Trajektne luke Split prema državnoj cesti DC8. O početku te faze i pripadajućoj prometnoj regulaciji javnost će biti naknadno obaviještena.
S obzirom na prometno opterećenje Poljičke ulice, tijekom izvođenja radova moguća su povremena usporavanja i stvaranje kolona, osobito u razdobljima najvećeg prometnog intenziteta. Hrvatske ceste pozivaju vozače na povećan oprez, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije.
Završetkom projekta Split bi trebao dobiti obnovljenu prometnicu s uređenim pješačkim i biciklističkim površinama, moderniziranom pratećom infrastrukturom i ponovno funkcionalnim pješačkim nathodnikom, čime bi se trebala unaprijediti sigurnost prometovanja na ovom dijelu Poljičke ulice.
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