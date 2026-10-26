Riječko brodogradilište rasprodaje imovinu: Na bubnju nekretnina u Zagrebu vrijedna milijun eura

U Zagrebu se prodaje više od 10.000 kvadrata zemljišta: Najveća parcela vrijedi gotovo 1,5 milijuna eura
Riječ je o tri parcele koje se nalaze u Sesvetama.
15:11 3 d 23.10.2026
26. listopad 2026.
U sklopu stečaja 3. maja prodaje se suvlasnički dio vrijedne zagrebačke nekretnine, s početnom cijenom od 795.000 eura.
U Zagrebu je na prodaju ponuđen suvlasnički dio poslovne nekretnine na Aveniji Većeslava Holjevca, i to u sklopu stečajnog postupka riječkog brodogradilišta 3. maj. Riječ je o nekretnini čija ukupna površina zemljišta iznosi 4.552 četvorna metra, a zanimljivo je da se u sudskoj dokumentaciji spominje i oznaka kulturnog dobra.
Financijska agencija (FINA) objavila je poziv na prvu elektroničku javnu dražbu, na kojoj se prodaje suvlasnički udio brodogradilišta. Procijenjena vrijednost predmeta prodaje iznosi 1,06 milijuna eura, dok je početna cijena određena na 795.000 eura. Ponude će se prikupljati krajem prosinca i tijekom siječnja iduće godine.
Prema dokumentaciji Trgovačkog suda u Rijeci, predmet prodaje je četvrti suvlasnički dio nekretnine upisane u zemljišnim knjigama katastarske općine Zaprudski Otok. Riječ je o poslovnoj zgradi i dvorištu na Aveniji Većeslava Holjevca u Zagrebu.
Ukupna površina zemljišnoknjižne čestice iznosi 4.552 četvorna metra, no važno je naglasiti da se ne prodaje cijela nekretnina. Na dražbi je ponuđen suvlasnički udio od 4.285.985/45.520.000, odnosno približno 9,4 posto nekretnine.
U zemljišnoknjižnom opisu navedena je i oznaka 'PPR kulturno dobro'. Međutim, iz dostupne dokumentacije nije moguće utvrditi detaljniju namjenu poslovne zgrade, njezino trenutačno stanje ni način korištenja svih prostora.
Vrijednost suvlasničkog dijela koji se prodaje sud je utvrdio na 1.060.000 eura. Budući da je riječ o prvoj elektroničkoj javnoj dražbi, nekretnina se ne može prodati za manje od tri četvrtine procijenjene vrijednosti, odnosno 795.000 eura.
Postupak prodaje službeno je započeo 23. listopada 2026. godine, kada je Financijska agencija objavila poziv na sudjelovanje. Ipak, zainteresirani kupci svoje ponude mogu predavati tek od 31. prosinca 2026. u 14 sati. Rok za prikupljanje ponuda završava 18. siječnja 2027. godine u 13:59 sati. Dražba se provodi elektroničkim putem, a svaki novi korak nadmetanja iznosi 2.500 eura.
Ako tijekom posljednjih deset minuta nadmetanja pristigne nova najpovoljnija ponuda, postupak se automatski produljuje za dodatnih deset minuta. Time se ponuditeljima omogućuje nastavak nadmetanja sve dok ne protekne deset minuta od posljednje valjane najviše ponude.
U Zagrebu se prodaje više od 10.000 kvadrata zemljišta: Najveća parcela vrijedi gotovo 1,5 milijuna eura
Riječ je o tri parcele koje se nalaze u Sesvetama.
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Zainteresirani kupci koji žele sudjelovati na dražbi moraju prethodno uplatiti jamčevinu u iznosu od 106.000 eura. Ona mora biti evidentirana na računu Fine najkasnije 22. prosinca 2026. godine, dakle prije početka prikupljanja ponuda.
Sudjelovanje je omogućeno fizičkim i pravnim osobama koje imaju odgovarajući digitalni certifikat i pristup sustavu e-Dražba. Osim uplate jamčevine, potrebno je ispuniti i prijavu za sudjelovanje.
U dokumentaciji je posebno navedeno da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari. Potencijalni kupci mogu dogovoriti razgledavanje sa stečajnim upraviteljem Lorisom Rakom, koji vodi postupak prodaje. Nakon završetka dražbe, kupac će biti dužan platiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Prodaja zagrebačke nekretnine dio je stečajnog postupka nad društvom 3. maj Brodogradilište d.d., koji je Trgovački sud u Rijeci otvorio 21. svibnja 2025. godine. Stečajni upravitelj predložio je prodaju nekretnine u kolovozu ove godine, nakon čega je sud 9. rujna donio rješenje o prodaji. Početkom listopada donesena je i odluka o njezinoj vrijednosti i uvjetima dražbe.
Zanimljivo je da su na nekretnini u zemljišnim knjigama evidentirana založna prava povezana s potraživanjima Republike Hrvatske i društva Uljanik u stečaju. Među njima se navode osigurana potraživanja vrijedna više milijuna eura, ali ona se ne odnose isključivo na vrijednost suvlasničkog udjela koji je sada ponuđen na prodaju.
Ako nekretnina ne pronađe kupca na prvoj dražbi, sudskim zaključkom predviđena je mogućnost daljnjih nadmetanja uz niže minimalne cijene. Na drugoj dražbi ona bi iznosila 530.000 eura, na trećoj 265.000 eura, dok je za četvrtu predviđena početna cijena od jednog eura.
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