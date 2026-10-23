U Zagrebu se prodaje više od 10.000 kvadrata zemljišta: Najveća parcela vrijedi gotovo 1,5 milijuna eura

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23. listopad 2026.
Riječ je o tri parcele koje se nalaze u Sesvetama.
Još jedna zanimljiva prodaja nekretnina pojavila se na javnim dražbama Fine. Ovoga puta riječ je o tri zemljišta na istoku Zagreba, odnosno na području Sesveta i Sesvetskog Kraljevca. Njihova ukupna površina iznosi više od 10.000 četvornih metara, a procijenjena vrijednost gotovo 1,7 milijuna eura.
Prodaju je odredio Općinski sud u Sesvetama u sklopu ovršnog postupka. Zemljišta se prodaju zasebno, a najvrjednije među njima prostire se na više od 8.000 četvornih metara. Na prvoj dražbi sve tri parcele mogu se kupiti po cijeni koja je 20 posto niža od njihove procijenjene vrijednosti.
Prema sudskoj dokumentaciji, dvije manje parcele nalaze se u katastarskoj općini Sesvete Novo, na području Poredja. Prva ima površinu od 965 četvornih metara, dok se druga prostire na 1.177 četvornih metara. Obje su u zemljišnim knjigama evidentirane kao livade.
Najveće zemljište nalazi se u katastarskoj općini Sesvetski Kraljevec, na području Zavjeća. Riječ je o oranici površine 8.012 četvornih metara, koja ujedno predstavlja i najvrjedniju nekretninu obuhvaćenu prodajom.
Ukupna površina svih triju parcela iznosi 10.154 četvorna metra. U dokumentaciji nisu navedene mogućnosti gradnje na tim zemljištima, pa bi zainteresirani kupci prije donošenja odluke trebali provjeriti njihovu prostornoplansku namjenu i ostale uvjete korištenja.
Vrijednost najveće parcele u Sesvetskom Kraljevcu utvrđena je na 1.450.172 eura. Međutim, na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi ne može se prodati ispod 1.160.137,60 eura, što je 80 posto procijenjene vrijednosti.
Nešto su povoljnije dvije manje parcele u Sesvetama. Zemljište površine 965 četvornih metara procijenjeno je na 109.170,45 eura, dok njegova najniža prodajna cijena na prvoj dražbi iznosi 87.336,36 eura.
Druga parcela, površine 1.177 četvornih metara, procijenjena je na 133.154,01 euro, a početna cijena iznosi 106.523,20 eura. Ako nekretnine ne budu prodane na prvoj dražbi, na drugoj se mogu ponuditi za 60 posto procijenjene vrijednosti. U tom bi slučaju najniža cijena najveće parcele iznosila 870.103,20 eura, dok bi se manje parcele mogle prodavati za 65.502,27 i 79.892,41 euro.
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Prodaja zemljišta provodi se na temelju zaključka Općinskog suda u Sesvetama od 15. srpnja 2026. godine, koji je naknadno ispravljen 9. listopada. Ovršni postupak pokrenut je radi naplate potraživanja Croatia osiguranja.
Prema dokumentaciji, postupak je povezan s kreditom od 6,6 milijuna kuna iz 2008. godine, koji je bio osiguran založnim pravom na nekretninama. U prijedlogu za ovrhu iz 2022. godine navedeno je da je nepodmireno potraživanje tada iznosilo približno 7,96 milijuna kuna, uključujući glavnicu i redovne kamate. Dvije manje parcele u vlasništvu su jednog ovršenika, dok je najveća nekretnina u suvlasništvu dviju osoba, svake u polovici vlasničkog udjela.
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Za sudjelovanje na elektroničkoj javnoj dražbi zainteresirani kupci moraju unaprijed uplatiti jamčevinu u visini deset posto procijenjene vrijednosti nekretnine. Za najmanju parcelu jamčevina iznosi 10.917,05 eura, za drugu 13.315,40 eura, dok je za najveće zemljište potrebno uplatiti čak 145.017,20 eura.
Dražbeni korak za dvije manje parcele iznosi 250 eura, a za najveću 2.500 eura. Prema sudskom zaključku, zemljišta su slobodna od osoba i stvari, a nisu evidentirani ni ugovori o najmu ili zakupu koji bi ostali na snazi nakon prodaje.
Kupac je dužan podmiriti kupovninu u roku od 90 dana od završetka elektroničke javne dražbe, a snosi i pripadajuće poreze i pristojbe. Točni datumi nadmetanja nisu navedeni u priloženim sudskim zaključcima, već se određuju zasebnim pozivima Fine.
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