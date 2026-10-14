Država prodaje veliku nekretninu u Međimurju: Kuća, gospodarske zgrade i zemljište za više od 600.000 eura

Na elektroničkim javnim dražbama Financijske agencije (Fine) često se mogu pronaći stanovi, kuće, poslovni prostori, ali i veće nekretnine koje se prodaju u sklopu ovršnih postupaka. Njihove početne cijene mogu biti znatno niže od procijenjene vrijednosti, što privlači pozornost potencijalnih kupaca. Jedna takva nekretnina upravo je ponuđena na prodaju u Međimurju, gdje se za više od 600.000 eura prodaju kuća, gospodarske zgrade, dvorište i poljoprivredno zemljište.

Riječ je o nekretninama na području katastarske općine Čakovec, čija je ukupna procijenjena vrijednost 768.000 eura. Prodaja se provodi zbog dugovanja za čiju je naplatu Republika Hrvatska pokrenula ovršni postupak. Početna cijena na prvoj dražbi iznosi 614.400 eura, odnosno 153.600 eura manje od procijenjene vrijednosti.

Kuća, gospodarske zgrade i veliko zemljište

Prema zemljišnim knjigama, predmet prodaje čine dvije katastarske čestice. Na prvoj se nalaze kuća, gospodarske zgrade i dvorište, površine 368 četvornih hvati, dok je druga evidentirana kao oranica površine 569 četvornih hvati. Ukupno je riječ o približno 3.370 četvornih metara zemljišta.

Dokumentacija ne donosi detaljnije podatke o stanju građevina, njihovoj starosti ili eventualnim ulaganjima potrebnima za obnovu. Također, nije navedena točna adresa nekretnine, već samo katastarska općina Čakovec. Vrijednost nekretnina utvrđena je na temelju procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke iz varaždinske tvrtke Arsing, izrađene 25. kolovoza 2026. godine. Na temelju te procjene Općinski sud u Čakovcu donio je zaključak o prodaji.

Prodaje se veliki nekretninski kompleks u Međimurju | Foto: FINA, Google Earth, Canva

Na prvoj dražbi cijena niža za 153.600 eura

Prema pozivu Fine, prva elektronička javna dražba započela je 5. listopada, a ponude će se prikupljati od 15. do 30. prosinca 2026. godine. Početna cijena iznosi 614.400 eura, što je 80 posto procijenjene vrijednosti nekretnine.

Ako na prvoj dražbi ne bude uspješne prodaje, moguća je i druga dražba, na kojoj bi najniža dopuštena cijena iznosila 460.800 eura. To je čak 307.200 eura manje od prvotne procjene. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 76.800 eura, najkasnije do 4. prosinca. Najmanji iznos povećanja ponude iznosi 2.500 eura, dok odabrani kupac mora uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi. Kupac snosi i pripadajuće poreze i pristojbe.

U pozadini prodaje dugovanje prema državi

Iz sudske dokumentacije proizlazi da se prodaja provodi u sklopu ovršnog postupka koji je Republika Hrvatska pokrenula radi naplate dugovanja povezanog s ranijim poslovnim obvezama jednog trgovačkog društva. Državu u postupku zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu.

Prema prijedlogu za ovrhu iz kolovoza 2023. godine, dug je na dan 27. srpnja iste godine iznosio 157.587,02 eura, uz pripadajuće kamate i troškove postupka. Postupci naplate traju već godinama. Još 2013. godine doneseno je rješenje o osiguranju tražbine, na temelju kojeg je na nekretninama upisano založno pravo u korist države. U zemljišnim knjigama evidentirana su i druga založna prava, među kojima su ona povezana s ranijim kreditnim obvezama. Navedeni iznos duga odnosi se na stanje iz srpnja 2023. godine te ne mora odgovarati trenutačnom iznosu potraživanja.

Kako sudjelovati u dražbi?

Prodaju provodi Fina putem sustava e-Dražba. Zainteresirani kupci moraju imati odgovarajući digitalni certifikat, pravodobno uplatiti jamčevinu i prijaviti se za sudjelovanje.

Prikupljanje ponuda počinje 15. prosinca u 12 sati, a završava 30. prosinca u 11:59 sati. Ako najpovoljnija ponuda pristigne u posljednjih deset minuta, nadmetanje se produljuje za dodatnih deset minuta.

Nekretninu je moguće razgledati uz prethodni dogovor sa sutkinjom i sudjelovanje sudskog ovršitelja. U pozivu nije navedeno je li nekretnina trenutačno slobodna ili se koristi. Nakon završetka dražbe Fina dostavlja sudu podatke o ponudama, a sud odlučuje o dosudi nekretnine najpovoljnijem ponuditelju. Ako odabrani kupac ne uplati kupovninu u propisanom roku, prodaja se može proglasiti nevažećom i odrediti novo nadmetanje.