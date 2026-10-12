Sud prodaje poslovni prostor u Istri: Restoran i turistička agencija na više od 300 kvadrata

Nekretnine na hrvatskoj obali posljednjih godina sve su skuplje, a posebno one na atraktivnim lokacijama. Ipak, do vrijednih kvadrata ponekad se može doći i putem sudskih dražbi, na kojima se nekretnine prodaju zbog dugovanja. Jedan takav slučaj dolazi iz Poreča, gdje se prodaje veliki poslovni prostor površine veće od 300 četvornih metara.

Riječ je o prostoru u širem centru grada, u kojem se nalaze restoran i turistička agencija. Njegova procijenjena vrijednost iznosi gotovo 684.000 eura, dok je početna cijena na prvoj dražbi oko 547.000 eura. Prodaja se provodi u sklopu ovršnog postupka pred Općinskim sudom u Pazinu.

Restoran i agencija na više od 300 kvadrata

Prema sudskom zaključku od 25. rujna 2026. godine, prodaje se poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Vukovarskoj ulici 26 u Poreču. Površine je 314,31 četvorni metar, a nalazi se u dvokatnoj zgradi na zemljištu površine 1.828 četvornih metara.

Nekretnina je smještena u širem centru Poreča, u uređenom dijelu grada s postojećom komunalnom infrastrukturom. Zemljište je ograđeno, nalazi se na blagoj padini i ima izravan pristup asfaltiranoj cesti.

Manji dio poslovnog prostora koristi se kao turistička agencija, dok veći dio zauzima restoran. Važno je naglasiti da se ne prodaje cijela zgrada, već samo poslovni prostor u njezinu prizemlju. Prodaje se turistička agencija i restoran, Poreč| Foto: Google Earth, Cnva

Početna cijena gotovo 547.000 eura

Sud je vrijednost nekretnine procijenio na 683.687 eura, no na prvoj elektroničkoj dražbi može se prodati za najmanje 546.949,60 eura. To je oko 1.740 eura po četvornom metru. Prodaju organizira Financijska agencija (FINA), a zainteresirani kupci moraju uplatiti jamčevinu od 68.368,70 eura kako bi mogli sudjelovati u nadmetanju.

Od objave poziva za dražbu do početka prikupljanja ponuda mora proći najmanje 60 dana, dok samo nadmetanje traje deset radnih dana. Kupac je dužan uplatiti postignutu cijenu u roku od 45 dana od završetka dražbe, a snosi i pripadajuće poreze i pristojbe. Sud je odredio i termin razgledavanja nekretnine, koji je bio zakazan za 9. listopada 2026. godine.

Sve je počelo kreditom iz 2009. godine

U pozadini prodaje nalazi se kredit koji je Istarska kreditna banka Umag 2009. godine odobrila porečkoj tvrtki Arlen. Kredit je iznosio 200.000 eura, a kao osiguranje banci je dana hipoteka na predmetni poslovni prostor.

Nekretnina je poslije promijenila vlasnika, ali je hipoteka ostala upisana. Budući da dugovanje, prema navodima banke, nije bilo podmireno, 2021. godine pokrenut je postupak prisilne naplate.

Prema tadašnjem prijedlogu za ovrhu, ukupno dospjelo potraživanje iznosilo je 528.614,80 kuna, odnosno približno 70.000 eura. U taj iznos bili su uključeni preostala glavnica kredita te redovne i zatezne kamate. Nakon višegodišnjeg sudskog postupka, u rujnu 2026. donesena je odluka o prodaji poslovnog prostora putem elektroničke dražbe. Prodaje se turistička agencija i restoran, Poreč| Foto: Google Earth, Cnva

Na nekretnini su bila upisana i druga založna prava

Zanimljivo je da ovo nije bilo jedino zaduženje povezano s nekretninom. Prema zemljišnoknjižnom izvatku iz 2021. godine, na poslovnom prostoru bila su upisana i druga založna prava.

Tako je 2016. godine upisano založno pravo u korist porečke tvrtke IGP za osiguranje potraživanja od 125.000 eura, a godinu dana poslije još jedno u iznosu od 419.250 eura. U dokumentaciji su navedene i ranije hipoteke za koje je zabilježena obveza brisanja.

Ipak, riječ je o povijesnom zemljišnoknjižnom izvatku, pa iz njega nije moguće utvrditi koja su založna prava i danas aktivna. Prodaja nekretnine sada je u nadležnosti FINA-e, a točan početak nadmetanja bit će objavljen putem njezina sustava elektroničkih javnih dražbi. Konačna cijena ovisit će o interesu kupaca i njihovim ponudama.