Veliko zemljište u Zagrebu ide na dražbu: Prodaje se 9.000 kvadrata uz poznate gradske vrtove

U Zagrebu je tržište nekretnina poprilično aktivno. No, osim preko agencija i oglasnika, nekretnine se prodaju i na sudskim dražbama, često nakon višegodišnjih sporova i neuspješnih pokušaja naplate dugovanja. Jedna takva nekretnina nalazi se na Borovju, odnosno na području koje pripada Mjesnom odboru Savica-Šanci, u zagrebačkoj Velikogoričkoj ulici.

Riječ je o zemljištu površine gotovo 9.000 četvornih metara, čija je procijenjena vrijednost veća od milijun eura. Ipak, na prvoj elektroničkoj dražbi početna cijena iznosi 832.000 eura. Osim veličine i vrijednosti parcele, pozornost privlači i pozadina prodaje, koja uključuje dug od 100.000 eura, darovanje nekretnina unutar obitelji i dugotrajan sudski postupak.

Gotovo 9.000 četvornih metara zemljišta

Prema pozivu Financijske agencije (Fine), predmet prodaje je zemljište u Velikogoričkoj ulici na Borovju, ukupne površine 8.869 četvornih metara. Nekretnina je upisana u katastarskoj općini Grad Zagreb, a sastoji se od više dijelova evidentiranih kao izgrađeno zemljište te vrta.

Najveći dio parcele, čak 8.681 četvorni metar, u zemljišnim je knjigama evidentiran kao vrt. Preostala površina raspoređena je na šest manjih dijelova izgrađenog zemljišta, veličine od četiri do 63 četvorna metra. Zemljište se prodaje u okviru ovršnog postupka pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, a njegova utvrđena vrijednost iznosi 1.040.000 eura.

Prodaje se veliko zemljište u Zagrebu | Foto: Canva, Google Earth

Početna cijena 832.000 eura

Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati za manje od 832.000 eura, odnosno 80 posto procijenjene vrijednosti. To je 208.000 eura manje od iznosa koji je utvrdio sud.

Dražba je službeno započela 16. listopada 2026. godine, dok će se ponude prikupljati od 24. prosinca 2026. do 12. siječnja 2027. godine. Zainteresirani kupci moraju prethodno uplatiti jamčevinu od 104.000 eura, koja na računu Fine mora biti evidentirana najkasnije 15. prosinca.

Predviđen je i obilazak nekretnine, koji će se održati 9. studenoga u 13 sati, uz prisutnost sudskog ovršitelja. Ako na prvoj dražbi ne dođe do prodaje, sudskim zaključkom predviđena je mogućnost druge dražbe, na kojoj najniža cijena može iznositi 624.000 eura.

Dug od 100.000 eura i darovanje nekretnina

Posebno je zanimljiva pozadina cijelog slučaja. Prema sudskoj dokumentaciji, postupak proizlazi iz potraživanja zagrebačke tvrtke Nanette prema dužniku, kojemu je sudskom presudom naložena isplata 100.000 eura, uz pripadajuće kamate i troškove postupka.

Budući da dug nije podmiren, a dužnik je u međuvremenu nekretnine darovao svojem sinu, vjerovnik je pokrenuo sudski postupak radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Sud je 2022. godine utvrdio da ugovor o darovanju nema pravni učinak prema vjerovniku u dijelu potrebnom za naplatu potraživanja. Time je omogućeno namirenje duga prodajom predmetnih nekretnina, iako su prethodno bile prenesene na sina.

Dugogodišnji postupak završio dražbom

Iz sudskog rješenja proizlazi da su pokušaji naplate potraživanja trajali godinama. Sud je utvrdio da vjerovnik nije uspio naplatiti dug iz druge imovine Borisa Čuhalova te da ovrha na predmetnim nekretninama ne narušava pravičnu ravnotežu između interesa stranaka.

Novo rješenje o ovrsi doneseno je u kolovozu 2024. godine, a Općinski građanski sud u Zagrebu 7. listopada 2026. donio je zaključak o prodaji zemljišta putem javne dražbe. Kupac će nakon dostave rješenja o dosudi imati 30 dana za plaćanje kupovnine, a poreze i pristojbe povezane s prodajom snosit će sam. Hoće li zemljište pronaći novog vlasnika već na prvoj dražbi, bit će poznato nakon završetka nadmetanja u siječnju.