Na otoku se prodaje kuća s velikim zemljištem: Nalazi se između dvije poznate pješčane plaže

Veliko zemljište u Zagrebu ide na dražbu: Prodaje se 9.000 kvadrata uz poznate gradske vrtove
Na prvoj elektroničkoj dražbi traži se kupac za veliku zagrebačku parcelu, uz zanimljivu sudsku pozadinu.
16:10 2 d 19.10.2026
22. listopad 2026.
Na otoku Rabu prodaje se višestambena kuća s velikim zemljištem, a početna cijena iznosi 712.000 eura.
Nekretnine na hrvatskim otocima drže visoke cijene, pogotovo na onim najpoznatijima. No, osim putem raznih oglasnika i usmene predaje, do takvih je nekretnina ponekad moguće doći i putem sudskih dražbi, na kojima se prodaju zbog neplaćenih dugovanja. Upravo jedan takav slučaj dolazi s otoka Raba, gdje je pokrenuta prodaja višestambene kuće s pripadajućim zemljištem u Loparu.
Riječ je o nekretnini procijenjenoj na 890.000 eura, dok početna cijena na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi iznosi 712.000 eura. Prodaja se provodi putem Financijske agencije (Fine), na temelju zaključka Općinskog suda u Crikvenici od 13. listopada 2026. godine. Zanimljivo je da iza cijelog postupka stoji dugogodišnji spor oko naplate potraživanja, čiji počeci sežu još u 2007. godinu.
Prema službenoj dokumentaciji, predmet prodaje je samostojeća višestambena građevina na adresi Lopar 379. Sama kuća u zemljišnim knjigama ima površinu od 154 četvorna metra, dok ukupna površina zemljišnoknjižne čestice iznosi 984 četvorna metra.
Od toga se 500 četvornih metara odnosi na dvorište, 220 na oranicu, a 110 četvornih metara evidentirano je kao cesta. Nekretnina je upisana u katastarskoj općini Lopar, a prodaje se kao cjelina.
Sud je njezinu vrijednost utvrdio na temelju nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke. Važno je napomenuti da iz objavljenih dokumenata nije moguće utvrditi raspored prostorija, broj stanova ni trenutačno stanje unutrašnjosti građevine.
Prva elektronička dražba službeno je započela 20. listopada 2026. godine, dok će se ponude prikupljati od 30. prosinca do 15. siječnja 2027. godine, kada je predviđen završetak nadmetanja.
Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati na prvoj dražbi iznosi 712.000 eura, odnosno 80 posto procijenjene vrijednosti. Ako prva dražba ne uspije, na drugoj bi početna cijena mogla pasti na 534.000 eura.
Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 89.000 eura, najkasnije do 21. prosinca ove godine. Svaka sljedeća ponuda povećava se za najmanje 2.500 eura, a uspješni kupac mora podmiriti kupovninu u roku od 30 dana od prodaje.
Veliko zemljište u Zagrebu ide na dražbu: Prodaje se 9.000 kvadrata uz poznate gradske vrtove
Na prvoj elektroničkoj dražbi traži se kupac za veliku zagrebačku parcelu, uz zanimljivu sudsku pozadinu.
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Posebno je zanimljiva pozadina cijelog slučaja. Prema sudskoj dokumentaciji, vlasnik nekretnine još je 2007. godine s Bankom Celje sklopio sporazum o osiguranju potraživanja vezan uz kredit u iznosu od 150.000 eura.
Budući da obveze nisu podmirene, banka je 2015. godine pokrenula ovršni postupak radi naplate tada iskazanog potraživanja od 89.035,60 eura, uz pripadajuće kamate.
U međuvremenu je zbog statusnih promjena banaka nekoliko puta došlo do promjene vjerovnika. Potraživanje je najprije prešlo na Abanku, zatim na Novu kreditnu banku Maribor, a naposljetku na slovensku tvrtku Prohit, koja danas nastupa kao ovrhovoditelj.
Općinski sud u Crikvenici promjenu vjerovnika službeno je dopustio u travnju 2025. godine. Tako je postupak koji je započeo prije više od desetljeća naposljetku doveo do aktualne prodaje nekretnine.
Zainteresirani kupci imat će priliku razgledati nekretninu 4. prosinca 2026. godine, s početkom u 11 sati, uz prisutnost sudskog ovršitelja. Za dodatne informacije mogu se obratiti sudskom referentu putem kontakata navedenih u zaključku o prodaji.
U dokumentaciji je također navedeno da sud nema podatak o tome je li nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno živi li netko u njoj ili se koristi temeljem najma.
Prodaja se provodi putem Finina sustava e-Dražba, a sudjelovati mogu osobe koje pravodobno uplate jamčevinu, prijave se u sustav i imaju odgovarajući digitalni certifikat.
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