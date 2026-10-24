Na prodaju golemo imanje u dolini Neretve: Šest gospodarskih objekata i zemljište za milijunski iznos

Na javnim dražbama u Hrvatskoj često se mogu pronaći zanimljive nekretnine, od stanova i kuća do velikih poslovnih i industrijskih kompleksa. Jedan takav primjer dolazi iz doline Neretve, točnije iz Opuzena, gdje se prodaje veliki industrijsko-poslovni kompleks s nekoliko gospodarskih objekata i prostranim zemljištem. Ukupna površina nekretnine iznosi više od 15.000 četvornih metara.

Riječ je o nekretnini smještenoj na adresi Pržinovac 262 A, na području Buk Vlake, koja obuhvaća šest gospodarskih objekata, dvorišne površine i pristupni put. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1,36 milijuna eura, no na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi moguće ju je kupiti za najmanje 1.089.600 eura. Prodaju provodi Financijska agencija (Fina), na temelju zahtjeva Općinskog suda u Metkoviću, u sklopu ovršnog postupka.

Šest gospodarskih objekata na velikoj parceli

Prema podacima iz sudske dokumentacije, nekretnina se nalazi na katastarskoj čestici broj 2050, u katastarskoj općini Opuzen II. Ukupna površina zemljišta iznosi 15.201 četvorni metar, a najveći dio zauzimaju dvorišne i otvorene površine.

Na parceli se nalazi šest gospodarskih objekata različitih veličina. Najveći objekt ima površinu od 955 četvornih metara, dok drugi po veličini zauzima 582 četvorna metra. Uz njih se nalaze i gospodarski objekti površine 344, 228, 228 i 102 četvorna metra.

Zbrojeno, riječ je o 2.439 četvornih metara evidentiranih gospodarskih objekata. Osim njih, kompleks obuhvaća dva dvorišta površine 11.227 i 946 četvornih metara te put površine 589 četvornih metara. Takva struktura nekretnine zanimljiva je zbog kombinacije izgrađenih objekata i velikog otvorenog prostora, iako dokumentacija ne donosi detaljnije podatke o njihovu građevinskom stanju i opremljenosti. Dolina Neretve. Foto: Pixabay/ilustracija

Vrijednost veća od 1,3 milijuna eura

Vrijednost cjelokupnog industrijsko-poslovnog kompleksa sud je utvrdio na 1.362.000 eura. Međutim, budući da se nekretnina prodaje putem prve elektroničke javne dražbe, početna cijena postavljena je na 80 posto procijenjene vrijednosti.

To znači da najniža cijena po kojoj se kompleks može prodati iznosi 1.089.600 eura, odnosno 272.400 eura manje od procijenjene vrijednosti. Ipak, riječ je samo o početnoj cijeni, a konačan iznos ovisit će o zainteresiranim ponuditeljima. U sudskom zaključku navedena je i mogućnost druge elektroničke javne dražbe, na kojoj bi najniža dopuštena cijena iznosila 817.200 eura, odnosno 60 posto procijenjene vrijednosti. Do takve prodaje moglo bi doći ako prva dražba ne uspije.

Zašto je kompleks završio na dražbi?

Prodaja se provodi u sklopu ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Metkoviću, a pokrenut je radi naplate potraživanja OTP banke. Ovrha je određena na nekretnini u vlasništvu Marka Sršena, vlasnika obrta Poljoprivredno gospodarstvo 'Sršen' iz Ploča.

Prema sudskom rješenju, postupak se temelji na ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom u siječnju 2018. godine i njegovu dodatku iz veljače iste godine. U dokumentaciji se, među ostalim, navode dospjela glavnica od 990.000 kuna, redovne kamate i zatezne kamate.

Zanimljivo je i da kompleks trenutačno nije potpuno slobodan od korištenja. Prema pozivu Fine, nekretnina je dana u zakup na neodređeno vrijeme tvrtki Delta citrus iz Komina. Potencijalni kupci zato moraju voditi računa i o postojećem zakupnom odnosu te njegovu pravnom statusu nakon prodaje.

Kada završava dražba i tko može sudjelovati?

Prva elektronička javna dražba započela je 21. listopada 2026. godine, dok je njezin završetak predviđen za 15. siječnja 2027. godine. Ponude će se prikupljati od 30. prosinca 2026. u podne do 15. siječnja 2027., također do podneva. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu u iznosu od 136.200 eura, koja mora biti evidentirana na računu Fine najkasnije 21. prosinca 2026. godine. Najmanji iznos povećanja ponude, odnosno dražbeni korak, iznosi 2.500 eura.

Zainteresirani kupci moći će razgledati nekretninu uz prethodni dogovor sa sudskim ovršiteljem. Prema najnovijem pozivu Fine, razgledavanje je predviđeno od 25. do 27. studenoga 2026. godine. Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od završetka dražbe, a snosi i pripadajuće poreze i pristojbe. Hoće li ovaj veliki gospodarski kompleks u Opuzenu dobiti novog vlasnika, bit će poznato nakon završetka nadmetanja.