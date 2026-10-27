Dalmatinski otok dobio ključnu infrastrukturu: Na projektu od 77 milijuna bio rekordan broj podugovaratelja

U svibnju 2026. godine obilježen je završetak projekta koji je trajao skoro sedam godina, a donosi ključnu komunalnu infrastrukturu u neka od najposjećenijih mjesta na otoku Hvaru. Riječ je o ulaganju od 77 milijuna eura kojim su vodovodne cijevi i vodovod dobila mjesta - Stari Grad, Jelsa, Vrboska, Stari Grad i Basina.

Ipak, u javnoj nabavi još se javljaju obavijesti koje podsjećaju na trajnost i druge možda pomalo neobične elemente nabave koja se otegnula tijekom višegodišnje izvedbe. Primjerice, Grupu 3 obilježio je ogroman broj podugovaratelja, što se rijetko vidi u predmetima u javnoj nabavi. Prisjećamo se kako je sve izgledalo.

Tri grupe - izmjene rokova i cijena

Kad se uđe u sustav javne nabave, u predmet 'Dogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad', vidi se da su ugovori za tri grupe radova potpisani u rujnu 2020., a u narednim godinama uslijedile su promjene uvjeta. Za radove podijeljene po grupama, za tri otočna naselja, procijenjena vrijednost bila je 34,1 milijun eura. No, iznos je na kraju bio dosta viši.

Ugovori za izgradnju linijskih građevina u Starom Gradu i Jelsi potpisani su 16. rujna 2020. Grupa 1, sa zajednicom ponuditelja Radnik kao nositeljem i P.G.P. kao članom, a početna vrijednost ugovora iznosila je 16,16 milijuna eura bez PDV-a. Osmim dodatkom, potpisanim 8. lipnja 2026., vrijednost je izmijenjena na 16,13 milijuna eura bez PDV-a.

Nadalje, ugovor za grupu 2 koja se odnosi na Jelsu sklopljen je s tvrtkama Vodoprivreda Split i P.G.P., a početna vrijednost iznosila je 15,59 milijuna eura bez PDV-a. XVI. dodatkom, potpisanim 20. srpnja 2026., povećana je na 15,60 milijuna eura bez PDV-a. U oba slučaja izmjene su uključivale zamjenu ranijeg troškovnika novim, koji je postao sastavni dio ugovora. Rok za grupu 2 bio je 19. veljače 2026., a za Grupu 1 kolovoz ove godine. Grupa 3, rekordan broj podugovaratelja | Foto: EOJN

Rekordan broj podugovaratelja

Ugovor za Grupu 3 sklapa se 16. rujna 2020. s odabranom zajednicom tvrtki Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, i P.G.P.. Vrijednost ugovora bila je 17,58 milijuna eura. Za ovu grupu broj podugovaratelja je gotovo rekordan.

Prvotni rok izvedbe bio je 17. lipnja 2025. godine. Prva promjena ugovorenog iznosa sklopljena je početkom srpnja ove godine, kada je vrijednost porasla za oko 200 tisuća eura. Kako stoji u troškovniku, novim je troškovnikom zamijenjen prethodni, a dodatno se povećala i ugovorena vrijednost radova dvaju podizvođača - Arhipointa i Ing-jeta. Ističemo, za grupu 3 ugovoreni su radovi s čak 22 podugovaratelja.

Pomicanja za upravljanje izgradnjom

Promjena ugovora za upravljanje projektom odnosi se na ukupne radove na aglomeraciji, a posao je sklopljen 29. studenoga 2019. s izvođačem Extructom. Iako je predviđeno trajanje ugovora bilo od 1. siječnja 2020. do 30. travnja 2023., posljednja izmjena ugovora sklopljena je 18. prosinca 2026. godine, a ugovor je mijenjan kroz deset dodataka. Jednom od izmjena rok trajanja ugovora pomaknut je na 6. svibnja ove godine, a mijenjao se i iznos. Unatoč ranijem datumu promjene, obavijest o izmjeni tek se nedavno pojavila u javnoj nabavi.

Ugovor za usluge upravljanja projektom na izgradnji sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad mijenjan je više puta, ponajprije zbog produljenja rokova građevinskih radova, čime se produljila i potreba za uslugama upravljanja projektom. Rok ugovora produljivan je više puta, a izmjene su pratile produljenja radova u podsustavima. Uz to je povećana početna vrijednost ugovora za upravljanje projektom, s početnih 511.879,53 eura na 641.793,85 eura bez PDV-a, odnosno 802.242,31 euro s PDV-om.

U veljači 2026. evidentiran je i podugovaratelj Kožul i Petrinović, s udjelom od 8,38 posto, kako je navedeno u izmjenama ugovora. Upravljanje projektom | Foto: EOJN

Cijena došla do 77 milijuna eura

Inače, cijeli projekt obuhvaća Jelsu, Vrbosku, Stari Grad, ali i Basinu, pri čemu uključuje izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, crpnih stanica, dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pristupnih cesta, ali i podmorskih ispusta. Priprema projekta seže najmanje u 2013. godinu, kada je investicija prihvaćena za sufinanciranje u okviru tadašnjeg Operativnog programa Zaštite okoliša za razdoblje od 2007. do 2013. Intenzivna provedba građevinskih radova odvijala se tijekom sljedećih godina.

Početna projektna vrijednost iznosila je 378,93 milijuna kuna, odnosno približno 50,3 milijuna eura, a Europska unija trebala je iz Kohezijskog fonda osigurati do 259,09 milijuna kuna, odnosno 68,37 posto troškova. Vrijednost je tijekom provedbe porasla na oko 77 milijuna eura za sve faze.

Prema objavi Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 22. svibnja 2026., projekt je službeno završen. Izgrađeno je i rekonstruirano više od 120 kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže, 11 crpnih stanica te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustima. Novi sustav omogućuje priključivanje više od 4.500 stanovnika, a u narednoj fazi uključit će se i dosad izostavljena naselja.