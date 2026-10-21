Oko 4 kilometra novih cijevi u 14 ulica: Kreće planiranje golemog projekta nadomak Zagreba

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21. listopad 2026.
Naselje pored Zagreba ima razvijen sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali u 14 ulica treba postaviti potpuno nove cijevi i pritom predvidjeti lokaciju.
Društvo s ograničenom odgovornošću Hidronin Inženjering registrirano na zagrebačkoj adresi dobilo je posao izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području Dugog Sela. Već neko vrijeme mjesto je vrlo atraktivno u širem području Zagreba pa je širenje komunalne infrastrukture očekivani korak za daljnji razvoj. Odabrana tvrtka posao bi trebala izvesti za nešto manje od 26 tisuća eura, dok je procijenjena vrijednost nabave bila 58 tisuća.
Osnovni zadatak koji će u trajanju ugovora od 12 mjeseci ispuniti odabrana tvrtka uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih cjevovoda javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području Dugog Sela. Projektiranje koje naručuje Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije uključuje izradu idejnih i glavnih projekata, ishođenje posebnih uvjeta nadležnih tijela te potrebnih lokacijskih i građevinskih dozvola, piše u pripadajućoj dokumentaciji.
Sam zahvat obuhvatit će 14 ulica, odnosno 14 cjelina u kojima će se postaviti skoro 4 kilometra infrastrukture. Od 3.802 metara novih cijevi, 1.786 metara vodoopskrbih cjevovoda treba doći u šest, i još 2 kilometra cjevovoda odvodnje otpadnih voda u osam cjelina, to jest ulica. Sve to prvo treba projektirati, a za zadatak su izdani posebni uvjeti.
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