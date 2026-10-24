Samo par kilograma i divovi padaju u sekundama: Sve tajne eksploziva za rušenja mega konstrukcija

Rušenje golemih čeličnih konstrukcija ne zahtijeva uvijek velike količine eksploziva. Ponekad je dovoljno precizno prekinuti elemente koji građevinu drže stabilnom, a ostatak posla obavlja gravitacija. Upravo se na tom načelu temelji primjena linearnih kumulativnih eksplozivnih punjenja, specijaliziranih sredstava koja energiju eksplozije usmjeravaju na određeni dio konstrukcije. A njihova prednost nije samo u snazi, već i u mogućnosti kontroliranog razdvajanja materijala, što ih čini korisnima u zahtjevnim inženjerskim zahvatima.

Ova tehnologija korištena je i sredinom listopada pri rušenju dvaju radijskih odašiljačkih stupova u češkom mjestu Liblice. Konstrukcije visoke po 355 metara srušene su u približno deset sekundi, a za presijecanje njihovih sidrenih užadi korišteno je ukupno 4,5 kilograma eksploziva Semtex Razor 30. Iako je riječ o poznatom češkom proizvodu, slične tehnologije razvijaju i drugi međunarodni proizvođači, a primjenjuju se u građevinarstvu, industriji, energetici i zrakoplovstvu.

Top proizvođači

Među proizvođačima specijaliziranih eksplozivnih punjenja ističe se češka tvrtka Explosia, čiji je ranije spomenuti Semtex jedan od najpoznatijih plastičnih eksploziva na svijetu. Lnija Semtex Razor obuhvaća fleksibilna linearna kumulativna punjenja namijenjena specijaliziranim radovima, uključujući rezanje metalnih konstrukcija. Za razliku od klasičnih eksplozivnih sredstava, ovi su proizvodi konstruirani tako da energiju usmjeravaju na ograničeno područje materijala. Proizvođač nudi više izvedbi, prilagođenih različitim industrijskim zahtjevima.

Sličnu tehnologiju razvija američka tvrtka Ensign-Bickford Aerospace & Defense (EBAD), poznata po eksplozivnim sustavima za zrakoplovnu, svemirsku i obrambenu industriju. U njezinu portfelju nalaze se Linear Shaped Charges (LSC), linearna kumulativna punjenja koja omogućuju precizno razdvajanje različitih materijala. Koriste se, među ostalim, u sustavima za odvajanje dijelova letjelica, sigurnosnim mehanizmima i specijaliziranim tehničkim zahvatima. Iako počivaju na srodnom načelu kao Semtex Razor, njihova primjena nije nužno usmjerena na rušenje građevina.

Treći primjer dolazi iz tvrtke DynaEnergetics, međunarodnog proizvođača specijaliziranih eksplozivnih sustava za energetsku industriju. Njezin proizvod DynaBlade namijenjen je kontroliranom rezanju metalnih cijevi i cjevastih elemenata, prvenstveno tijekom radova na naftnim i plinskim bušotinama. Tehnologija omogućuje razdvajanje metalnih dijelova na teško dostupnim mjestima, gdje klasični mehanički alati nisu uvijek praktični. Ipak, riječ je o drukčijoj industrijskoj primjeni pa DynaBlade nije izravna zamjena za Semtex Razor pri rušenju visokih građevina.

Kontrolirano rušenje

Kontrolirano rušenje eksplozivom započinje znatno prije same detonacije. Stručnjaci najprije analiziraju konstrukciju, njezino stanje, način prijenosa opterećenja i utjecaj mogućeg urušavanja na okolinu. Na temelju tih podataka izrađuje se projekt rušenja koji obuhvaća odabir odgovarajuće metode, sigurnosne mjere i predviđeno ponašanje konstrukcije. Eksplozivna sredstva pritom su samo jedan dio složenog inženjerskog postupka.

Kod visokih čeličnih konstrukcija, poput antenskih stupova, posebna se pozornost posvećuje stabilnosti i sustavu sidrenja. Cilj kontroliranog rušenja može biti uklanjanje odabranih konstrukcijskih elemenata kako bi se omogućilo predviđeno urušavanje, umjesto nekontroliranog razaranja cijelog objekta. Kod linearnih kumulativnih punjenja djelovanje eksplozije koncentrirano je na relativno usko područje, što omogućuje specijalizirane zahvate razdvajanja materijala.

Tijekom izvođenja radova uspostavlja se sigurnosna zona, ograničava pristup gradilištu i, prema potrebi, privremeno obustavlja promet. Samo aktiviranje eksploziva traje vrlo kratko, ali se nakon urušavanja provjeravaju stabilnost preostalih dijelova, sigurnost područja i stanje okolnih objekata. Tek nakon tih provjera započinje uklanjanje ostataka konstrukcije.

Što može poći po zlu?

Unatoč preciznom planiranju, rušenje eksplozivom uvijek nosi određene rizike. Jedan od najozbiljnijih jest nepredviđeno ponašanje konstrukcije, osobito ako njezino stvarno stanje odstupa od projektne dokumentacije ili ako postoje skrivena oštećenja. U takvim okolnostima dijelovi građevine mogu se urušiti izvan predviđenog područja, ugroziti susjedne objekte ili oštetiti infrastrukturu. Baš zbog toga stručnjaci prije zahvata provjeravaju konstrukcijsku stabilnost i izrađuju procjenu mogućih posljedica.

Dodatnu opasnost predstavljaju odbačeni fragmenti materijala, vibracije tla, udarni val, buka i prašina. Posebno su osjetljive lokacije u gusto izgrađenim područjima, gdje je prostor za kontrolirano urušavanje ograničen. Britanska institucija Health and Safety Executive (HSE) upozorava da se pri projektiranju rušenja moraju uzeti u obzir i moguće posljedice za podzemne instalacije, okolne građevine te osobe koje se nalaze izvan gradilišta.

Ni nakon završetka detonacije opasnost ne nestaje automatski. Preostali dijelovi konstrukcije mogu biti nestabilni, a njihovo uklanjanje zahtijeva dodatne sigurnosne provjere i pažljivo organizirane radove. Zbog toga se uspješnost kontroliranog rušenja ne mjeri samo time je li građevina pala na predviđeno mjesto, nego i time jesu li spriječene ozljede, oštećenja i naknadni incidenti.

Tko ih smije koristiti?

Specijalizirani eksplozivi poput Semtexa Razor nisu proizvodi namijenjeni slobodnoj prodaji građanima ili uobičajenim građevinskim izvođačima. Njihova nabava, skladištenje, prijevoz i uporaba podliježu strogim sigurnosnim i zakonskim pravilima, a za izvođenje radova potrebne su odgovarajuće ovlaštene osobe i specijalizirane tvrtke. U Europskoj uniji promet eksploziva za civilnu uporabu uređen je Direktivom 2014/28/EU, koja propisuje zahtjeve za sigurnost proizvoda, sljedivost i ovlaštenja gospodarskih subjekata.

U Hrvatskoj to područje dodatno uređuje Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, a nadležno tijelo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Investitor koji planira rušenje eksplozivom u pravilu angažira specijaliziranog izvođača, koji preuzima organizaciju stručnog dijela zahvata i potrebnih sigurnosnih postupaka. Takvi se radovi zato ne svode na kupnju određene količine eksploziva, nego na ugovaranje cjelovite usluge kontroliranog rušenja.

Koliko stoji takvo rušenje?

Cijene specijaliziranih linearnih eksplozivnih punjenja uglavnom nisu javno istaknute u katalozima proizvođača. Proizvodi poput Semtexa Razor, EBAD-ovih linearnih punjenja i DynaBladea namijenjeni su profesionalnim naručiteljima, a cijena ovisi o tehničkoj izvedbi, ugovorenoj količini i zahtjevima konkretnog projekta. Zbog različitih namjena tih sustava nije moguće navesti jedinstvenu tržišnu cijenu koja bi omogućila njihovu izravnu usporedbu.

Kod rušenja građevina trošak samog eksploziva pritom može biti samo manji dio ukupnog proračuna. U cijenu zahvata ulaze projektiranje, inženjerske analize, osiguravanje područja, stručna izvedba, nadzor, mehanizacija te odvoz i obrada građevinskog otpada. Zato je za investitora važnije koliko stoji sigurno uklanjanje cijele konstrukcije nego koliko je plaćeno pojedinačno eksplozivno punjenje.

Primjer iz čeških Liblica pokazuje koliko takva tehnologija može biti učinkovita kada se primijeni u odgovarajućim uvjetima. Dva stupa visoka po 355 metara nestala su s horizonta u desetak sekundi, ali iza tog kratkog prizora stajali su opsežna priprema, stručna analiza i organizacija sigurnosti. Upravo je ta kombinacija inženjerstva i specijalizirane tehnologije ono što kontrolirana rušenja čini posebno zahtjevnim građevinskim zahvatima.