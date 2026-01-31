Veliki projekt za gradić na sjeveru: Nova obilaznica, logistički centar, most i moderna željeznička pruga

Grad Prelog nalazi se pred velikim investicijama. U sklopu Razvojnog sporazuma za Sjever Hrvatske najavljeni su brojni kapitalni projekti, među kojima su izgradnja logističkog centra, obilaznica te povezivanje s Ludbregom, čime se otvara nova razvojna faza za cijeli kraj. Preduvjet za izgradnju nove, južne obilaznice bila je izgradnja sjeverne obilaznice, koja je završena krajem prošle godine.

Prelog je gradić u Međimurskoj županiji koji je kroz povijest, ali i danas, imao i ima važnu prometnu ulogu. Samo ime grada potječe od kajkavske riječi za vlak, što dodatno potvrđuje njegovu prometnu važnost. No pred Prelogom su sada i veliki razvojni projekti koji bi mu trebali osigurati snažan gospodarski iskorak.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održali su u Termama Tuhelj sastanak sa županima uključenima u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske. U proteklih desetak godina za projekte na sjeveru Hrvatske plasirano je tri milijarde eura, istaknuo je predsjednik Vlade, poručivši kako se na razini Vlade ne gleda gdje je koja politička opcija na vlasti, već se jednako angažirano radi za hrvatske interese u svakom kraju zemlje. Na radnom sastanku sudjelovao je i saborski zastupnik te gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, koji je izrazio veliko zadovoljstvo činjenicom da će se u Prelogu uskoro provoditi niz kapitalnih projekata.

Logistički centar, most, obilaznica, cargo čvorište…

Ono što je u posljednje vrijeme u središtu pozornosti javnosti jest izgradnja Logističko-distributivnog centra Međimurje (LDC) na području Preloga. Ovaj projekt, kako je potvrđeno, realizirat će se upravo na području Grada Preloga, u skladu s ranijim najavama. Istodobno je u postupku javne nabave i izgradnja nove zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Prelogu.

U gradu uskoro započinje i najavljena izgradnja južne obilaznice Preloga, a paralelno s tim planirana je i obnova mosta prema Ludbregu kod Otoka. Svi ovi zahvati dio su šireg plana budućeg gospodarskog povezivanja Preloga i Ludbrega.

Izdvojeni članak Završena izgradnja POS-ove zgrade s 20 novih stanova u Prelogu

Ludbreg i Prelog zajednički razvijaju projekt izgradnje intermodalnog teretnog cargo čvorišta, koje bi Ludbreg povezalo s Koprivnicom i mediteranskim koridorom, što je iznimno važno za gospodarstvo cijelog kraja. U planu je i obnova pruge Varaždin – Koprivnica preko Ludbrega, projekt park and ride, uvođenje javnog prijevoza električnim autobusima te preseljenje željezničkog kolodvora na novu lokaciju. Time bi se postojeći kolodvorski prostor prenamijenio u potpuno cargo čvorište unutar industrijske zone. Povezivanjem Preloga i Ludbrega stvorila bi se iznimno snažna zajednička gospodarska interesna struktura s velikim razvojnim potencijalom.

Završena sjeverna obilaznica

Kako bi mogla započeti izgradnja južne obilaznice, bilo je potrebno dovršiti sjevernu obilaznicu, koja je završena i otvorena krajem prošle godine. Riječ je o projektu Hrvatskih cesta vrijednom 9,45 milijuna eura, kojim je izgrađeno 6,8 kilometara nove prometnice, čime je znatno promijenjena prometna slika grada.

Obilaznica predstavlja dugo očekivano rasterećenje državne ceste između Čakovca i Koprivnice te omogućuje brže i sigurnije putovanje, a radove su izvele tvrtke Tegra i Colas Hrvatska. Projekt se ubraja među najvažnije infrastrukturne zahvate u Međimurskoj županiji te donosi višestruke koristi, od povećanja sigurnosti prometa do snažnog poticaja gospodarskom razvoju zbog blizine poduzetničke zone.