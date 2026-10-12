Veliki zahvat u centru Zagreba: Kopat će se ispod jednog od najpoznatijih simbola grada, odabrani projektanti

Jedna od najpoznatijih zagrebačkih građevina sprema se za veliku obnovu, a sada je poznato tko će izraditi idejni projekt. Riječ je o zgradi Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) na Trgu Republike Hrvatske, koja bi, osim temeljite obnove, trebala dobiti i nove podzemne prostore. Nakon provedenog postupka javne nabave odabrana je zajednica ponuditelja predvođena Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, čija ponuda iznosi 953.000 eura s PDV-om.

Povijesna zgrada HNK, svečano otvorena još 1895. godine, jedan je od najprepoznatljivijih simbola Zagreba. Tijekom svoje povijesti prošla je dvije veće obnove, 1937. godine te između 1967. i 1969. godine. Više od 130 godina nakon otvorenja priprema se nova, sveobuhvatna obnova koja neće obuhvatiti samo postojeću građevinu, već i njezinu podzemnu dogradnju.

Odabrani projektanti, stigle dvije ponude

Kako smo ranije pisali, za izradu idejnog projekta glavne zgrade HNK raspisan je postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 1,2 milijuna eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda bio je 7. rujna, a na natječaj su pristigle dvije ponude.

Prema podacima iz postupka javne nabave, odabrana je zajednica ponuditelja koju čine Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj te tvrtke Studio Arhing i Toding kao članovi zajednice. Njihova ponuda iznosila je 762.400 eura bez PDV-a, odnosno 953.000 eura s PDV-om.

Drugu ponudu dostavila je zagrebačka tvrtka UPI-2M, koja je za isti posao ponudila 894.857 eura bez PDV-a, odnosno 1.118.571,25 eura s PDV-om. Tako je odabrana zajednica ponuditelja bila povoljnija za 132.457 eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 165.000 eura s PDV-om.

Izrada idejnog projekta važan je prvi korak prema realizaciji obnove. Dokumentacija će definirati pojedine faze zahvata, omogućiti ishođenje lokacijske dozvole te dati precizniju procjenu ukupnih troškova budućih radova.

Hrvatsko narodno kazalište je na Trgu Republike Hrvatske | foto: Pixabay

Veliko kopanje ispod zelenog platoa

Jedan od najzanimljivijih dijelova planirane obnove svakako je podzemna dogradnja. Naime, postojeća zgrada HNK već se godinama suočava s nedostatkom prostora potrebnog za normalno funkcioniranje Drame, Opere i Baleta. Upravo zato planirano je proširenje koje neće značajnije mijenjati prepoznatljivu vanjsku vizuru kazališta.

Novi prostori trebali bi se graditi ispod istočnog zelenog platoa uz kazalište. Riječ je o tehnički zahtjevnom zahvatu koji podrazumijeva izvođenje građevinske jame u neposrednoj blizini zaštićene povijesne građevine.

Prema projektnoj dokumentaciji, novi podzemni prostori zahtijevat će velike raspone konstrukcije, zbog čega je predviđena primjena prednapregnutog armiranog betona. Zidovi i stupovi podzemne etaže izvodit će se uz posebne mjere zaštite iskopa, kako bi se osigurala stabilnost postojeće građevine i okolnog prostora.

Zanimljivo je i da će iznad armiranobetonske krovne ploče biti ostavljen dovoljno debeo sloj zemlje kako bi se nakon radova mogli obnoviti parkovni nasadi i provesti potrebna infrastruktura.

Obnova više od 9.000 kvadrata

Postojeća zgrada HNK ima približno 9.054 četvorna metra bruto površine, a predviđena obnova obuhvatit će konstrukcijske, energetske i funkcionalne zahvate. Posebnu pozornost trebat će posvetiti zaštiti vrijednih povijesnih elemenata, s obzirom na to da je riječ o zaštićenom kulturnom dobru.

Sjeverni dio kazališta namijenjen je publici te obuhvaća reprezentativne prostore, vestibul, stubišta, foaje, salone, lože i gledalište. S druge strane, južni dio zgrade služi zaposlenicima, izvođačima i tehničkom osoblju, a ondje se nalaze pozornica, stražnja pozornica i pripadajući prostori.

Zbog brojnih povijesnih detalja, od bogato ukrašenih štukatura i zidnih oslika do izvornih tapeta i rasvjete, svi zahvati morat će biti usklađeni s konzervatorskim uvjetima. Cilj je modernizirati kazalište i povećati njegovu funkcionalnost, a pritom maksimalno očuvati njegov izvorni izgled. HNK je glavno okupljalište mladih u Zagrebu | foto: srednja.hr

Zahtjevni radovi tek slijede

Za potrebe pripreme idejnog projekta već je izrađen niz stručnih podloga. Među njima su elaborati postojećeg stanja i potresne otpornosti građevine, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, arhitektonska snimka, istražni radovi na konstrukciji te geodetska dokumentacija.

Posebno važan dio budućeg projektiranja bit će definiranje konstrukcijskih zahvata, zaštite građevinske jame i načina povezivanja novih podzemnih prostora s postojećom zgradom. Upravo će ti radovi predstavljati jedan od najvećih inženjerskih izazova cjelokupne obnove.