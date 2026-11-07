Hrvatski građevinski div u devet mjeseci nadmašio cijelu lanjsku godinu: Ugovorili i najveći posao dosad

Hrvatski građevinski div ING-GRAD u samo devet mjeseci ostvario je više poslovnih prihoda nego tijekom cijele prethodne godine. Uz intenzivne radove na postojećim gradilištima, tvrtka je izvještajno razdoblje obilježila i najvećim pojedinačnim ugovorom u svojoj povijesti, za središnji kompleks Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

Poslovni prihodi dosegnuli su 166,9 milijuna eura, a neto dobit približila se iznosu od 20 milijuna. Pokazuje to nekonsolidirani i nerevidirani financijski izvještaj Zagrebačke burze za prvih devet mjeseci 2026., koji otkriva i rast troškova te sve veći značaj izgradnje novih zgrada.

U devet mjeseci premašili cijelu prošlu godinu

ING-GRAD je od početka siječnja do kraja rujna ostvario 166,9 milijuna eura poslovnih prihoda, približno 40 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine. Time je već nakon tri kvartala premašio prošlogodišnji godišnji rezultat od 165,5 milijuna eura.