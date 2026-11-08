AI u arhitektonskim uredima, danas i za 10 godina: 3 stručnjaka o budućnosti projektiranja i gradnje

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
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13:53 3 d 05.11.2026
08. studeni 2026.
Manje administracije, bolja kontrola troškova i novi načini projektiranja samo su dio promjena koje se već osjećaju. No, što slijedi?
Umjetna inteligencija sve više mijenja način na koji se projektira i gradi, od prvih ideja i vizualizacija do tehničkih analiza, planiranja radova i upravljanja gradilištima. No koliko ona doista može unaprijediti procese u arhitekturi i građevinarstvu, može li preuzeti dio poslova koji danas zahtijevaju mnogo vremena i kakva će uloga u svemu tome ostati čovjeku?
O mogućnostima i ograničenjima novih tehnologija te budućnosti projektiranja i gradnje razgovarali smo s tri stručnjaka: Vladimirom Karmelićem, direktorom arhitektonskog studija 3LHD, Natalijom Šarlijom, arhitekticom i direktoricom LIArhitekture, te Kajom Pavlinić Popović, direktoricom operativnog poslovanja (COO) u tvrtki Speck koja se bavi razvojem softvera i digitalnom transformacijom poslovanja.
U studiju 3LHD generativni AI alati zasad se koriste ponajprije u početnim fazama projektiranja. Alati poput Higgsfielda, Midjourneyja, DALL-E-ja i Stable Diffusiona korisni su za testiranje vizualnih ideja, izradu moodboarda i istraživanje atmosfere prostora, no njihova je uloga u samom oblikovanju arhitekture još uvijek ograničena.
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Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
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