Novosti Vruć natječaj! Traže voditelja izgradnje nove hrvatske bolnice, 'plaća' za 70 mjeseci čak 14 milijuna eura

Vruć natječaj! Traže voditelja izgradnje nove hrvatske bolnice, 'plaća' za 70 mjeseci čak 14 milijuna eura

Nina Šantek
Nina Šantek

09. studeni 2026.

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Vruć natječaj! Traže voditelja izgradnje nove hrvatske bolnice, 'plaća' za 70 mjeseci čak 14 milijuna eura

Izgled novog KBC-a Osijek | foto: Grad Osijek

Nova zgrada zamijenit će čak 15 postojećih bolničkih jedinica i sve ih povezati u jednom kompleksu.

Na istoku Hrvatske, novi Klinički bolnički centar Osijek kojemu će gravitirati oko milijun pacijenata, trebao bi se izgraditi za skoro 600 milijuna eura. U javnoj nabavi sada se javlja natječaj za voditelja projekta izgradnje koja bi mogla potrajati oko četiri godine. Nadziranje se procjenjuje na iznos od 14,62 milijuna eura, s rokom trajanja ugovora od oko 70 mjeseci, odnosno pet godina i 10 mjeseci. Toliko bi po svemu sudeći trajali izvedba i preseljenje u nove prostore. 

Projekt za oko milijun eura

Ustanova Klinički bolnički centar Osijek raspisala je nabavu za uslugu voditelja projekta izgradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta izgradnje novog KBC-a. Posao je to procijenjen na 600 milijuna eura, a nova bi zgrada zamijenila 15 postojećih bolničkih jedinica i sve ih povezala u jednom kompleksu. 

Prema projektnoj dokumentaciji, novi klinički bolnički centar prostirao bi se na 215.000 četvornih metara, na osam etaža, što znači da bi bio oko tri puta veći u odnosu na prostorne kapacitete postojećeg KBC-a. Izvedba šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, prema informacijama u Elektroničkom oglasniku javne nabave, traži voditelja projekta koji bi vodio, koordinirao i upravljao cjelokupnim projektom - uključujući opremanje i preseljenje bolničkih djelatnosti. 

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