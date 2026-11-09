Vruć natječaj! Traže voditelja izgradnje nove hrvatske bolnice, 'plaća' za 70 mjeseci čak 14 milijuna eura

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 4 d 05.11.2026
09. studeni 2026.
Nova zgrada zamijenit će čak 15 postojećih bolničkih jedinica i sve ih povezati u jednom kompleksu.
Na istoku Hrvatske, novi Klinički bolnički centar Osijek kojemu će gravitirati oko milijun pacijenata, trebao bi se izgraditi za skoro 600 milijuna eura. U javnoj nabavi sada se javlja natječaj za voditelja projekta izgradnje koja bi mogla potrajati oko četiri godine. Nadziranje se procjenjuje na iznos od 14,62 milijuna eura, s rokom trajanja ugovora od oko 70 mjeseci, odnosno pet godina i 10 mjeseci. Toliko bi po svemu sudeći trajali izvedba i preseljenje u nove prostore.
Ustanova Klinički bolnički centar Osijek raspisala je nabavu za uslugu voditelja projekta izgradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta izgradnje novog KBC-a. Posao je to procijenjen na 600 milijuna eura, a nova bi zgrada zamijenila 15 postojećih bolničkih jedinica i sve ih povezala u jednom kompleksu.
Prema projektnoj dokumentaciji, novi klinički bolnički centar prostirao bi se na 215.000 četvornih metara, na osam etaža, što znači da bi bio oko tri puta veći u odnosu na prostorne kapacitete postojećeg KBC-a. Izvedba šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, prema informacijama u Elektroničkom oglasniku javne nabave, traži voditelja projekta koji bi vodio, koordinirao i upravljao cjelokupnim projektom - uključujući opremanje i preseljenje bolničkih djelatnosti.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 4 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 7 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 14 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 39 d 01.10.2026
Dionica kojom dnevno prođe 80.000 vozila: Čini se da više nema prepreka za treći trak Zagrebačke obilaznice
Iako su još prije turističke sezone Hrvatske autoceste (HAC) odgađale dogradnju trećeg traka obilaznice nakon odlaska turista, i ovo je kočilo radove.
16:47 8 h 09.11.2026
Kako graditi tunel kad se stijena oko njega stišće? Susjedi su za to osvojili međunarodnu nagradu
Poluautomatska ugradnja čeličnih lukova olakšala je rad u tunelu u kojem se stijenska masa deformirala.
16:42 8 h 09.11.2026
Hidroelektrana na Kvarneru 'dobit će' novih 50 godina: Sprema se opsežna rekonstrukcija sustava iz 60-tih
Opsežnom rekonstrukcijom starog sustava iz 1960-tih hidroelektrana Rijeka dobit će još pola stoljeća. Sprema se obnova sustava za dodatnih 50 godina.
16:40 8 h 09.11.2026
Kreće sanacija ceste kod Dubrovnika s kritičnim zavojem, posao dobili lokalci, gradit će 3 potporna zida
Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta bit će izgradnja novih potpornih konstrukcija.
11:05 14 h 09.11.2026
Učenik Tin vraća vjeru u nove generacije: Dobio je nagradu, ali njegova poruka odraslima još je važnija
Srednjoškolac Tin Boršić dobio je nagradu za borbu protiv nasilja. Upozorava na problem u školama i online ponašanje mladih, ali i odraslih.
17:00 8 h 09.11.2026
Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom
Najveća dobra djela često su ona najtiša. Upoznajte četvero ljudi koji su osvojili nagradu Zlatna kreda zbog svoje dobrote.
15:16 10 h 09.11.2026
Mirovine su zadnjih 12 godina rasle 117 posto: Veće su za 77 eura nego lani
Mirovine u zadnjem desetljeću kontinuirano rastu, što je rezultat usklađivanja, ali i izmjena zakona. Sada imamo treći najveći rast od 2014. godine.
16:26 8 h 09.11.2026
Počinju prijave za dostavu obroka iz Centra za starije: Evo koliko će koštati ručak
Centar za starije u Medulinu pružat će i uslugu dostave obroka. Stariji mogu dobiti ručak svaki radni dan u tjednu ili samo neke dane, ovisno o želji.
16:23 9 h 09.11.2026