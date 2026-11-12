Uređenje starog hotela 'prvi red do mora': Priča iz 1970-te dobiva novi epilog, otvaranje 2028.

Aminess Grupa, jedna od vodećih hrvatskih turističkih kompanija, najavila je obnovu poznatog hotela u Umagu koji se godinama ne koristi. Hotel Kristal velebno je zdanje smješteno na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, no već više od desetljeća propada. Prema najnovijim najavama, obnovljeni hotel mogao bi otvoriti vrata 2028. godine, o čemu su izvijestili iz Aminess grupacije, koja će biti operativni upravitelj budućeg turističkog smještaja.

Promjena u prvom redu do mora

Hotelska grupacija Aminess, koja će ovim projektom proširiti svoj portfelj na 35 objekata, najavila je preuzimanje operativnog upravljanja i datum otvaranja legendarnog umaškog hotela nakon obnove. Kristal se nalazi na iznimno atraktivnoj lokaciji u sjeverozapadnom dijelu gradske povijesne jezgre, uz morsku obalu, na adresi Obala Josipa Broza Tita 9.

Smješten 'prvi red do mora', uz gradsku šetnicu, hotel iz 1970-ih nažalost je godinama prazan i zapušten. Godine 2020. za njegovu je kupnju najpovoljniju ponudu na javnoj dražbi dala zagrebačka tvrtka Tikar, a upis njezina prava vlasništva u zemljišne knjige proveden je 2022. godine. U studenome 2026. stiže vijest da je projekt obnove pokrenut u partnerstvu s investitorom Adria Commodities, dok će hotelom operativno upravljati Aminess. Novi izgled hotela 'Kristal' | Foto: Aminess

Promjene vlasništva kroz godine

Prema zemljišnoknjižnim podacima, tvrtka Tikar, prethodni vlasnik, upisana je kao vlasnik nekretnina na temelju rješenja Trgovačkog suda u Rijeci iz veljače 2022. godine i pripadajućeg zaključka iz rujna iste godine. Upis prava vlasništva zaprimljen je 30. rujna 2022., a elektronički je proveden 30. studenoga 2022. godine.

Sljedeća važna promjena dogodila se u prosincu 2024., kada je upisana zabilježba prvenstvenog reda radi otuđenja nekretnine. Takva zabilježba osigurava prvenstveni red za budući prijenos vlasništva, a izbrisana je u veljači 2026. godine. Već 11. ožujka 2026. zaprimljen je prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na tvrtku Hotel Kristal Umag. To se odnosi na središnju česticu 2339, dok je za čestice 2338/1 i 2338/2 prethodno vlasništvo također bilo upisano na Tikar, a potom je pokrenut prijenos na istog novog vlasnika.

Otvorenje 2028.

Inače, trgovačko društvo Hotel Kristal Umag sa sjedištem u Zagrebu osnovano je u veljači 2026. godine, a registrirani su za djelatnost hotela i sličnog smještaja. Prema dostupnim podacima o vlasničkoj strukturi, društvo imaju dva osnivača - Adria Commodities i češka tvrtka Auctor Alfa, koja je povezana s češkom grupacijom Auctor, vlasnički povezanom s Aminessom.

Početkom studenoga predsjednik Uprave Aminess Hotels & Resorts, Mladen Knežević, objavio je da Aminess dolazi u Umag. Kako je najavio, Hotel Kristal ponovno će se otvoriti u turističkoj sezoni 2028. godine kao lifestyle hotel s četiri zvjezdice, koji će poslovati tijekom cijele godine.

- Umag je naša 14. destinacija, a Kristal 35. objekt u portfelju, dodao je Knežević.

Na LinkedIn profilu grupacije navedeno je da će Kristal, jedan od najprepoznatljivijih gradskih hotela, proći opsežnu obnovu prije nego ponovno pozdravi goste, ovaj put u novom ruhu. Podsjetimo, hotel je zatvoren još od 2013. godine.

Još nisu prijavljeni radovi

Novi Kristal zamišljen je kao lifestyle hotel koji će spojiti suvremeni dizajn, kvalitetnu uslugu i mediteranski ugođaj. Uz smještaj, gostima i lokalnom stanovništvu ponudit će gastronomske sadržaje, uključujući street food restoran, prostore za druženje i sadržaje uz more.