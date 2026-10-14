Naselje na Trešnjevki sa 100 godina povijesti: Bila su 3 tipa kuća i niz pravila koja su svi morali poštovati

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14. listopad 2026.
Naselje Prve hrvatske štedionice nastalo je 1930-ih godina, a kuće u nizu i danas čuvaju vrijednu arhitektonsku priču.
Zagreb je grad koji krije brojne arhitektonske vrijednosti i priče na mjestima pokraj kojih svakodnevno prolazimo, a da na njih gotovo i ne obraćamo pažnju. No da takve lokacije budu primijećene, svake se godine brine festival Open House Zagreb, koji građanima omogućuje da uz stručna vodstva upoznaju povijest, arhitekturu i manje poznate dijelove svojega grada. I ove smo godine u sklopu festivala obišli nekoliko zanimljivih lokacija, a jedna od njih nalazi se u samom srcu Trešnjevke.
Riječ je o Stambenom naselju Prve hrvatske štedionice, smještenom na području Zorkovačke ulice, nedaleko od Selske ceste i Ozaljske ulice. Na prvi pogled to su samo mirne ulice s nizovima obiteljskih kuća i vrtovima, no iza njih stoji gotovo 90 godina povijesti i jedna od najzanimljivijih priča hrvatske moderne arhitekture. Stručno vodstvo predvodila je Tatjana Levojević s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja nam je otkrila kako je naselje nastalo, zašto je u svoje vrijeme bilo revolucionarno i što ga danas čini posebnim.
Na početku obilaska vratili smo se gotovo stoljeće u prošlost, u vrijeme kada Trešnjevka nije izgledala ni približno kao danas. Tijekom 1930-ih godina Zagreb se ubrzano industrijalizirao, a sve veći broj radnika dolazio je u grad u potrazi za zaposlenjem. Međutim, stambenog prostora nije bilo dovoljno, pa su se na tadašnjoj periferiji počele širiti manje kuće i često neplanski izgrađena naselja.
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Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
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