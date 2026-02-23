Bizarno: U susjedstvu napravili skandal od novog prijelaza koji se trebao otvoriti prije 2 godine

Ovakvu teoriju oko tehničke građevine nismo čuli – vjerojatno nikad prije. Granični prijelaz Gornji Varoš-Gradiška Novi Most između Hrvatske i BiH ionako ima pažnju javnosti zbog više odgoda otvaranja, a sad se pojavila nova skandalozna teorija od strane srpskih medija. Jedan portal okomio se na nasip na ulazu u Bosnu i Hercegovinu tvrdeći da je oblika ustaškog ‘U’. Bizarno. Nažalost, dok se prenosi ta vijest, datum otvaranja i dalje nije poznat, te u funkciji do daljnjeg ostaje preopterećeni prijelaz preko starog mosta.

Novi granični prijelaz između Gradiške i Gornjeg Varoša, bez pretjerivanja se može nazvati najiščekivanijim prijelazom čije se otvaranje u nekoliko navrata odgodilo. I nakon posljednjih najava o otvaranju prijelaza u prosincu 2025. godine sve se vratilo na status ‘u čekanju’, zbog toga što u carinskoj upravi BiH ni do zadnjeg trena nije postignut dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji – te oko rasporeda carinskih službenika.

Uz toliko čekanja, sad se javio i novi manji ‘skandal’ od strane srpskih medija kojima se sa strane prijelaza u Bosni i Hercegovini spornim učinio oblik – nasipa na kojemu je građena cesta nakon prelaska rijeke.

Građevinari i stručnjaci po susjedima zajedno skovali zavjeru

Medij koji je o ovome pisao odabrao je, u najmanju ruku, dramatičan naslov: ‘Jeziva poruka uz granicu: Kod Gradiške niklo ustaško U – simbol koji budi najcrnje uspomene’. U tom članku portala alo.rs nalazi se i video s gradilišta koji iz zraka prikazuje tu lokaciju, na ulasku u Bosnu i Hercegovinu koji nikako da dočeka otvaranje i bude pušten u promet.

Sam tekst je prilično kratak, a forma je, reklo bi se, prije komentar nego bilo što drugo. Naime, radi se o nasipu uz novu cestu sagrađenom nakon prolaska mosta na rijeci Savi, prije nego se dođe do carinskih kućica za službeni ulazak u BiH, koji je, gledan iz zraka, ovaj medij očito podsjetio na slovo ‘U’.

Za oblik nasipa tvrde da podsjeća na ustaški simbol pa ga nazivaju ‘uznemirujućom porukom’. Dodaju da je Gradiška na granici Hrvatske i BiH prostor obilježen teškim stradanjima pod tim simbolom zbog čega su za nasutu građevinu primarno zaštitne svrhe naveli da ima ‘bolan naboj’.

Više odgoda, a kad će konačno otvaranje?

Podsjećamo, radi se o graničnom prijelazu koji već prate višestruka produljenja rokova, s po pet prometnih trakova s obje strane. Prijelaz je smješten izvan užeg središta Gradiške i imat će po pet prometnih trakova s obje strane. Gradi se umjesto postojećeg prijelaza preko starog mosta, jer je prometnica preopterećena i prolazi kroz naselje.

No, nakon izgradnje novog mosta preko Save 2022. godine, prvo se čekala ‘Hrvatska strana’ da sagradi nešto malo pristupne ceste i do kraja osposobi svoj objekt na granici. Zatim je krajem 2025. godine konačno stigla službena vijest da se u promet pušta novi granični prijelaz Gornji Varoš-Gradiška Novi Most između Hrvatske i BiH, da bi se ukazale nove poteškoće – administrativni i tehnički problemi u susjedstvu. Zbog čega je otvaranje sada upitno, odnosno ne može se s točnošću odrediti datum puštanja prijelaza u promet.