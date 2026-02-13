Kreću radovi oko Poljuda: Prvo na redu je igralište uz stadion, igrači će napokon dobiti bolje uvjete

Priča oko obnove Stadion Poljud poprimila je i političke obrise. No, u sjeni tih rasprava raspisan je javni natječaj za sanaciju, odnosno zamjenu umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu uz stadion Poljud. Riječ je o zahvatu kojim bi nogometaši i nogometašice HNK Hajduk napokon trebali dobiti bolje uvjete za trening i kvalitetniju sportsku infrastrukturu.

Dok oko projekta obnove stadiona Poljud traje politička i javna polemika, paralelno se pripremaju i konkretni zahvati ‘u sjeni’. Bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević tvrdi kako država neće sudjelovati u financiranju obnove, no aktualni gradonačelnik Tomislav Šuta takve navode odlučno odbacuje.

Šuta ističe da se cijeli proces vodi u suradnji sa strukom, bez političkih improvizacija, te naglašava kako će svi koraci biti transparentni i utemeljeni na stručnim analizama. Prema njegovim riječima, neovisno o tome hoće li se Poljud obnavljati ili rekonstruirati kroz širi razvojni zahvat, odluka će biti donesena nakon javne prezentacije rezultata stručne studije i provedene javne rasprave.

– Za koji god se smjer odlučimo, Split će imati punu potporu Vlade i resornog ministarstva, poručio je Šuta, dodavši da državna financijska potpora neće izostati, bez obzira na odabrani model razvoja stadiona.

U međuvremenu, Grad Split raspisao je natječaj za zamjenu umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu u sklopu sportskog kompleksa Poljud, procijenjene vrijednosti 345.000 eura. Riječ je o nužnom zahvatu, s obzirom na to da Poljud trenutačno raspolaže malim brojem pomoćnih terena za treninge, i to u vrlo lošem stanju, što dugoročno otežava rad svih uzrasnih i natjecateljskih kategorija.

Što obuhvaća zahvat na pomoćnom igralištu

Projekt zamjene travnjaka obuhvaća uklanjanje postojećeg umjetnog terena i dijela amortizacijske podloge na najopterećenijim zonama igrališta, njihovu sanaciju te ugradnju nove, suvremene podloge i travnjaka koji zadovoljava FIFA Quality Pro standarde. Radovi uključuju i privremenu demontažu te ponovnu montažu golova, kao i precizno niveliranje i pripremu završne podloge.

Novi umjetni travnjak bit će postavljen u rolama, s višeslojnim sustavom koji uključuje kvarcni pijesak i organsku, ekološki prihvatljivu ispunu. Poseban naglasak stavljen je na amortizaciju udarca, trajnost materijala, UV stabilnost i sigurnost za igrače.

Također, u natječajnoj dokumentaciji predviđena je mogućnost ponude jednakovrijednih proizvoda, ali isključivo uz jasno dokazanu tehničku sukladnost, važeće certifikate i ateste ovlaštenih tijela. Time se želi osigurati visoka kvaliteta izvedbe i dugoročna funkcionalnost terena.

Splićanima obećana nova sportska infrastruktura

Uz sve to valja podsjetiti da je gradonačelnik Tomislav Šuta još ljetos najavio niz projekata usmjerenih na unaprjeđenje i modernizaciju splitske sportske infrastrukture. Među njima su cjelovita obnova gradskog stadiona Stadion Poljud te proširenje kapaciteta za razvoj nogometne škole HNK Hajduk, uključujući izgradnju dodatnih nogometnih terena na potezu od Poljuda do Marjanskog tunela. Najavljena je i izgradnja rukometnog doma na lokaciji sadašnjeg otvorenog igrališta RK Split, koji bi se koristio i kao školska sportska dvorana za OŠ Manuš.

U Šutinom mandatu trebala bi se raditi i cjelovita obnova Športskog centra Gripe uz izgradnju doma futsala, nadogradnja dijela dvorane Gripe za potrebe borilačkih sportova, te izgradnja Športskog centra Stobreč. Park mladeži bi pak trebao biti transformiran u multifunkcionalni prostor u kojem će bit obavljena rekonstrukcija postojećeg stadiona s poslovnim i komercijalnim dijelom.

Šuta je obećao Splićanima i izgraditi Sportski centar Istok, iza City Centra One u produžetku Vukovarske ulice. Na površini od 105.000 kvadrata predviđeno je izgraditi rugby igralište, bejzbol-teren te dvoranu i sportsku ambulantu. Za Stari plac trebao bi se provesti javni urbanistički i arhitektonski natječaj te nastaviti s pripremom projektno-tehničke dokumentacije i kasnijom izgradnjom. Urediti bi se trebala sadašnja dvorane u okviru Športskog centra Lora u isključivo gimnastičku dvoranu, dovršiti nogometni stadion u Žrnovnici, a Turska kula staviti u funkciju sportske rekreacije.