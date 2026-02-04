Oni će biti spremni za sve! Susjedi grade najveći zatvoreni spremnik pitke vode na svijetu

Beč ima mega gradilište koje predstavlja zalog za sigurnu i održivu budućnost pitke vode. U Donjoj Austriji gradi se ključni spremnik pitke vode koji bi po završetku realizacije trebao postati najveća zatvorena akumulacija vode na svijetu. Ovo je projekt od globalnog značaja, a dio je dio strategije ‘Wiener Wasser 2050’ kojom se austrijski grad priprema grad za rast stanovništva i klimatske promjene.

Projekt izgradnje mega spremnika pitke vode u Beču s papira je postao gradilište prije godinu dana, u mjestu Neusiedl am Steinfeld u Donjoj Austriji, a sada je već u poodmakloj fazi grube gradnje. Novi spremnik po završetku moći će pohraniti oko jednu milijardu litara pitke vode što je povećanje kapaciteta za oko 70 posto u odnosu na sadašnje stanje.

Projekt je dio dugoročne strategije Grada Beča ‘Wiener Wasser 2050‘ za sigurnu, kvalitetnu i održivu opskrbu pitkom vodom koja odgovara na rast stanovništva i klimatske promjene. U ovom kontekstu se ističe kako je do sada već provedena trećina mjera, izvještavaju iz ureda Grada Beča u Zagrebu.

Dvije faze

Radovi se provode u dvije faze. Do 2028. godine izgradit će se dodatne dvije komore kapaciteta 200 milijuna litara, a potom će slijediti dogradnja novih komora i sanacija postojećih. Ukupno će Beč u svom 31 spremniku moći pohraniti oko dvije milijarde litara vode.

Vodospremnik koristi prirodnu gravitaciju I. magistralnog vodovoda i funkcionira bez pumpi. Tijekom izgradnje provode se tjedna ispitivanja betona kako bi se osigurala dugovječnost i vodonepropusnost konstrukcije.

Posla još puno

Unatoč zimskim uvjetima, radovi napreduju prema planu. No, posla je još puno.

Sljedeći veliki korak bit će izgradnja novog, suvremenog postrojenja za pitku vodu na Dunavskom otoku koje će od 2029. godine po potrebi moći isporučivati do 1.000 litara vode u sekundi.

Projekt stoljeća

Dogradonačelnica, Kathrin Gaál, ističe kako je kvaliteta vode u Beču u rangu ‘svjetskog standarda’, a svaki korak gradnje kontrolira Gradska ispitna, inspekcijska i certifikacijska služba (MA 39).

– Time jamčimo higijensku i tehničku sigurnost spremnika za generacije koje dolaze, zaključila je.

Član bečkog poglavarstva za zaštitu okoliša i klimu Jürgen Czernohorszky pak kaže kako je riječ o projektu stoljeća.

– Beč godišnje ulaže oko 130 milijuna eura u vodno-komunalnu infrastrukturu kako bi opskrba pitkom vodom bila osigurana i u budućnosti, zaključio je.