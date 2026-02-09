Španjolci će obnavljati prugu u srcu Hrvatske: Konačno kreće mega projekt od 255 milijuna eura

HŽ Infrastruktura napokon izabrala je izvođača radova na dionici pruge između Hrvatskog Leskovca i Karlovca. Posao vrijedan 255 milijuna eura dobili su Španjolci, i to nakon što je DKOM poništio prethodnu odluku iz lipnja prošle godine, prema kojoj su dionicu trebali modernizirati turski i hrvatski izvođači. Projekt obuhvaća ukupno 44 kilometra pruge te uključuje rekonstrukciju postojeće infrastrukture, izgradnju drugog kolosijeka, nove mostove i vijadukte, elektroenergetska postrojenja, uređenje kolodvora i stajališta, kao i izgradnju pet zgrada za osoblje HŽ Infrastrukture u Karlovcu.

Nakon višestrukih odgoda i mjeseci iščekivanja, jedan od najvažnijih željezničkih projekata u Hrvatskoj konačno dobiva svoj epilog. HŽ Infrastruktura objavila je da će dionicu pruge između Hrvatskog Leskovca i Karlovca graditi španjolska kompanija Comsa.

Vrijednost projekta procijenjena je na 255 milijuna eura bez PDV-a, dok ponuda Comse iznosi 278,8 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 348,5 milijuna eura s PDV-om. Iako nije bila najjeftinija, ponuda je nakon ponovljenog postupka ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.

Odluka je donesena nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) krajem prosinca 2025. godine poništila prethodnu odluku HŽ Infrastrukture iz lipnja iste godine, kojom je posao bio dodijeljen turskoj tvrtki Dogus Insaat ve Ticaret A.S. i zagrebačkoj BK Montaži.

Zašto je postupak ponovljen?

DKOM je raniju odluku poništio zbog nepravilnosti u postupku ocjenjivanja ponuda. Među ostalim, utvrđeno je da su prilikom dokazivanja financijskih referenci uzimani u obzir inflatorni i hiperinflatorni učinci, iako to nije bilo predviđeno dokumentacijom o nabavi. Time su, prema odluci DKOM-a, povrijeđena načela jednakog tretmana i transparentnosti.

Natječaj je raspisan u studenome 2024. godine, a zaprimljeno je ukupno pet ponuda. Najnižu cijenu ponudio je konzorcij Dogus – BK Montaža, u iznosu od 225,9 milijuna eura bez PDV-a. Više ponude predali su Comsa, indijski Afcons Infrastructure Limited, turski Cengiz Insaat te Strabag.

44 kilometra pruge

Projekt obuhvaća ukupno 44 kilometra pruge te uključuje rekonstrukciju postojeće infrastrukture, izgradnju drugog kolosijeka, nove mostove i vijadukte, elektroenergetska postrojenja, uređenje kolodvora i stajališta, kao i izgradnju pet zgrada za osoblje HŽ Infrastrukture u Karlovcu. Rok za izvođenje radova je 36 mjeseci, a po završetku projekta vlakovi bi na ovoj dionici trebali prometovati brzinom do 160 km/h.

Protiv odluke DKOM-a nije dopuštena žalba, no moguće je pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Istodobno, na novu odluku HŽ Infrastrukture o odabiru izvođača moguće je uložiti žalbu DKOM-u u roku od deset dana, pa ostaje za vidjeti hoće li netko iskoristiti tu mogućnost.

Kreće posao na tračnicama

Riječ je o projektu podijeljenom u ukupno 11 etapa, od kojih su samo dvije izravno vezane uz rekonstrukciju i dogradnju same pruge. Strabag je dosad izveo velik dio radova te privodi kraju osam etapa koje obuhvaćaju izgradnju nadvožnjaka i podvožnjaka iznad i ispod željezničke pruge. Preostale etape trebali bi preuzeti novoizabrani izvođači, budući da je Strabag u jednom trenutku djelomično raskinuo ugovor s naručiteljem, HŽ Infrastrukturom.

Po završetku svih radova, novom dvokolosiječnom prugom na dionici dugoj 44 kilometra između Hrvatskog Leskovca i Karlovca trebalo bi se prometovati brzinom do 160 km/h. Uz radove na pruzi planirana su i uređenja pripadajućih kolodvora i stajališta, izgradnja novih mostova i vijadukata, elektroenergetskih postrojenja te pet zgrada za osoblje HŽ Infrastrukture u kolodvoru Karlovac. Ovaj predmet nabave prema istom opisu sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. godine, a po svemu sudeći neće biti završen prije 2028. godine, a više o svemu možete pročitati ovdje.