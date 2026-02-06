Kreće izgradnja milijunske dionice velikog slavonskog čvora: Vijadukti će se protezati preko pruge i autoceste

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj je izgradnja brze ceste od čvorišta Godinjak do čvora Požega, koja povezuje Požeško-slavonsku županiju s autocestom A3. Za treću, najmanju i najjeftiniju poddionicu projekta potpisan je ugovor s izvođačima radova – Zajednicom ponuditelja Strabag, Osijek Koteks i Belefry, u vrijednosti oko 17,5 milijuna eura. Izgradnjom čvora Požega regija će dobiti bolju prometnu povezanost i veće gospodarske mogućnosti.

Jedan od trenutno najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj je izgradnja brze ceste od čvorišta Godinjak do čvora Požega, koja predstavlja stratešku vezu Požeško-slavonske županije s autocestom A3. Projekt je podijeljen u tri faze – prva i druga vrijedne su ukupno 160 milijuna eura, dok će treća, manja podfaza, koštati nešto više od 17 milijuna eura.

Hrvatske autoceste (HAC) u studenom prošle godine uvele su izvođača China Road and Bridge Corporation za prvi, skuplji dio projekta, dok je za treću, manju poddionicu sada potpisan ugovor s izvođačima radova – Zajednicom ponuditelja Strabag, Osijek Koteks i Belefry. Vrijednost ugovora iznosi 17.542.833,61 eura + PDV, a rok izvođenja je 24 mjeseca.

Nadvožnjaci preko pruge i autoceste

Ugovor uključuje izgradnju 1.400 metara spojne ceste, a sedam objekata unutar projekta pokazuje njegovu složenost. Dva objekta posebno su zahtjevna: nadvožnjak preko autoceste dug 74 metra i nadvožnjak preko željezničke pruge dug 83 metra. Izgradnjom čvora Požega regija će biti izravno spojena na mrežu hrvatskih autocesta, što će poboljšati prometnu povezanost i olakšati gospodarski razvoj.

Čvor se gradi u Brodsko-posavskoj županiji, u općinama Rešetari i Staro Petrovo Selo. Župan Danijel Marušić istaknuo je kako ovaj projekt pokazuje blisku suradnju između susjednih županija i da će otvoriti nove mogućnosti za gospodarski razvoj, prometnu povezanost i veći protok ljudi i robe. Naglasio je kako će područje Požeško-slavonske županije, uz ovaj projekt, polako dobivati i dodatne gospodarske zone.

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić dodala je kako će izgradnja brze ceste i čvora Požega omogućiti bolju prometnu dostupnost i snažan zamah lokalnom gospodarstvu. Zahvalila je Vladi RH, HAC-u i Hrvatskim cestama na podršci, naglašavajući da projekt dokazuje kako koordinirana suradnja državnih tijela može rezultirati strateški važnom infrastrukturom.

Dio mega projekta od 160 milijuna eura

Na svečanosti je bio i potpredsjednik Vlade RH i ministar prometa Oleg Butković, koji je podsjetio da je projekt nastavak dionice Brestovac Požeški – Čvorište Godinjak, vrijedne 160 milijuna eura i trenutno najvećeg cestovnog projekta u Hrvatskoj. Butković je istaknuo važnost čvora Požega za završetak ovog integralnog projekta i naglasio kako se paralelno rade i drugi prometni projekti u županiji, uključujući brze ceste Pleternica – Požega, Čaglin – Pleternica – Našice i Daruvar – Lipik.

Ministar je pohvalio viziju županice Jozić i istaknuo da Požeško-slavonska županija dobiva strateški značajnu cestovnu infrastrukturu koja će poboljšati prometnu povezanost, otvoriti nove gospodarske prilike i povećati sigurnost prometa. Projekt čvora Požega potvrđuje da planska, koordinirana i odgovorna izgradnja cestovne infrastrukture može dugoročno promijeniti kvalitetu života i ekonomski potencijal regije.