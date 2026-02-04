Posao vrijedan milijune na granici županija: Rekonstrukcija oronule ceste uz dalmatinski izvor

Dionica državne ceste DC1 između Otrića i Zrmanje Vrela kreće u milijunski zahvat. Izvođač je poznat, a sanacija obuhvaća kolnik, bankine i odvodnju kako bi cesta bila sigurnija i dugotrajnija. Riječ je o području uz rijeku Zrmanju i Cerovačke špilje, koje ima velik turistički potencijal.

Državna cesta DC1 jedna je od najvažnijih prometnica u Hrvatskoj. Proteže se kroz velik dio zemlje, od Splita do Zagreba. Posebno je oku ugodna vožnja na dionici između rijeka Zrmanje i Krke, gdje se nalazi velik broj prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti. No, koliko je taj kraj lijep, toliko su pojedini dijelovi ceste godinama zapušteni, oronuli i istrošeni. Sada je, međutim, došao red na obnovu pa će dionica od naselja Otrić, u blizini općine Gračac, do naselja Zrmanje Vrela, odnosno izvora rijeke Zrmanje, dobiti novo ruho.

Riječ je o dionici dugoj 8,1 kilometar koju će sanirati poznata tvrtka Colas Hrvatska, a vrijednost radova iznosi 3.900.000 eura. U prijevodu, sanacija jednog kilometra ceste stajat će oko 500.000 eura.

Što će se sanirati?

Predmet ovog izvedbenog projekta je sanacija dijela državne ceste DC1 na spomenutoj dionici, od kilometra 17+500 do kilometra 25+590. Projektirani zahvat obuhvaća cestu unutar postojećeg koridora, odnosno do vanjskih rubova kolnika, uključujući bankine, berme i pokose, s ciljem poboljšanja stanja prometnice i osiguranja njezine dugoročne funkcionalnosti.

Predmetna dionica namijenjena je dvosmjernom prometu vozila. Širina kolnika na dijelu trase od kilometra 0+000,00 do kilometra 2+660,00 iznosi 7,10 metara, dok se na preostalom dijelu trase širina kolnika prilagođava postojećim prostornim i terenskim uvjetima. Poprečni nagibi kolnika projektirani su u rasponu do maksimalno 7,0 posto, čime se osigurava stabilnost vozila i učinkovita odvodnja oborinskih voda.

Uz kolnik se nalaze objekti i ograde privatnih parcela, kao i elementi ceste poput bankina, bermi te pokosa usjeka i nasipa. Trasa prometnice zadržava postojeći smjer i položaj, uz manje korekcije u svrhu tehničkog unaprjeđenja i prilagodbe važećim propisima.

Odvodnja i prateći elementi prometnice

Sustav odvodnje kolnika projektiran je tako da se oborinske vode odvode poprečnim i uzdužnim nagibima prema rigolima, a potom prema izljevima ili propustima. Odvodnja kolnika osigurana je nagibom do 7,0 posto, dok se odvodnja nogostupa provodi prema kolniku, sukladno projektiranim niveletama.

Na predmetnoj dionici nalazi se ukupno 15 propusta i šest izljeva, raspoređenih duž trase prema postojećim terenskim i hidrološkim uvjetima. Svi elementi odvodnje projektirani su tako da osiguraju učinkovito prikupljanje i kontrolirano odvođenje oborinskih voda, čime se sprječava zadržavanje vode na kolniku i oštećenje prometne konstrukcije.

Geometrija trase i osnovni prometni uvjeti

Trasa prometnice projektirana je u skladu s važećim pravilnicima o osnovnim uvjetima za javne ceste. Horizontalni i vertikalni elementi osi prilagođeni su konfiguraciji terena i postojećem stanju, uz poštivanje minimalnih dopuštenih polumjera i nagiba. Uzdužni nagibi kolnika ne prelaze maksimalno dopuštene vrijednosti, čime se osigurava sigurno i udobno odvijanje prometa.

Nogostupi su projektirani tamo gdje prostorni uvjeti to omogućuju, a njihovi poprečni nagibi usmjereni su prema kolniku radi pravilne odvodnje. Svi zahvati izvode se unutar postojećeg cestovnog koridora, bez potrebe za dodatnim zahvatima izvan granica predviđenih projektom.

Top lokacija, ali života nema

Lokacija naselja Otrić iznimno je atraktivna – njome prolazi spomenuta državna cesta DC1, ali i željeznička pruga koja povezuje Split i Zagreb. U neposrednoj blizini nalazi se i općina Gračac, najveća općina u Hrvatskoj prema površini, koja se posljednjih godina postupno budi i razvija, ponajprije kroz ekoturizam.

U okolici se, osim rijeke Zrmanje i njezina izvora, nalaze i Cerovačke špilje, udaljene svega nekoliko kilometara od Gračaca. Riječ je o području s velikim potencijalom koje bi se u narednim godinama moglo dodatno turistički razvijati te, dugoročno, možda ponovno privući stanovništvo na ovaj prostor.