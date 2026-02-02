Kreću veliki državni natječaji! Kada i kako će se dijeliti 1,5 milijardi eura, građevina će profitirati

Građevinski sektor u 2026. godini ulazi u fazu snažne investicijske ekspanzije potaknute rekordnim iznosima europskih i nacionalnih sredstava. Od vodnokomunalne infrastrukture i obrane od poplava, preko novih postrojenja za obradu otpada, do energetske obnove i modernizacije toplinskih sustava, najavljeni javni pozivi pokrivaju gotovo sve ključne segmente gradnje. Posebno se ističu višemilijunski projekti u vodnom gospodarstvu koji će generirati dugoročne i tehnički zahtjevne radove. Istodobno, niz manjih, ali brojnih poziva osigurava kontinuitet posla za lokalne izvođače i specijalizirane tvrtke.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su indikativni plan objave javnih poziva i natječaja za 2026. godinu. Dokument donosi jasan pregled kada će pojedini pozivi biti raspisani, tko su prihvatljivi prijavitelji te kolika su financijska sredstva na raspolaganju, što je od posebne važnosti za sektore u kojima priprema projekata traje mjesecima.

Plan obuhvaća sredstva iz Programa konkurentnosti i kohezije 2021. – 2027., Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Modernizacijskog fonda te financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj. Prema objavljenim podacima, samo kroz ove izvore u 2026. godini bit će dostupno više od 1,48 milijardi eura bespovratnih sredstava, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz svoje programe osigurati dodatnih 98,5 milijuna eura.

Za građevinski sektor to predstavlja snažan signal stabilnog investicijskog ciklusa i jasnu poruku da će velik dio tih sredstava završiti u konkretnim infrastrukturnim i građevinskim radovima.

Atraktivan prvi kvartal

Već u prvom kvartalu 2026. planirano je otvaranje niza poziva koji izravno uključuju građevinske zahvate. Javni poziv za Sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, vrijedan 18 milijuna eura, bit će otvoren u I. kvartalu i namijenjen jedinicama lokalne samouprave za izvođenje sanacijskih radova, izradu dokumentacije i stručni nadzor.

U istom razdoblju očekuje se i otvaranje poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada, ukupne vrijednosti 30 milijuna eura. Namijenjen je privatnim tvrtkama i tvrtkama u vlasništvu JLP(R)S-a te obuhvaća projektiranje, ishođenje dozvola i izgradnju novih postrojenja.

Također u prvom kvartalu raspisuju se i izravne dodjele za Projektiranje i izgradnju RCGO Orlovnjak i RCGO Šagulje, svaka u iznosu od 14,39 milijuna eura, čime se nastavlja izgradnja ključne infrastrukture za regionalno gospodarenje otpadom. Među ranim pozivima nalaze se i oni vezani uz poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, za što je osigurano 15 milijuna eura u I. kvartalu 2026. godine. Kao i aktivnosti podizanja znanja i svijesti javnosti o kvaliteti zraka, vrijedne 4 milijuna eura, koje uključuju i nabavu mjerne opreme te uspostavu prateće infrastrukture.

Voda i zaštita od poplava

Najveći financijski potencijal u 2026. godini koncentriran je u području vodnog gospodarstva, gdje se očekuju najopsežniji i tehnički najzahtjevniji građevinski projekti. Ključni poziv odnosi se na Ulaganja u poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija, za koji je kroz izravnu dodjelu javnim isporučiteljima vodnih usluga osigurano čak 914,25 milijuna eura, a njegova objava planirana je u razdoblju od III. do IV. kvartala 2026.

Paralelno, već u I. kvartalu 2026. kroz izravnu dodjelu Hrvatskim vodama bit će aktiviran projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja – 2. faza, karlovačko područje. Ukupna vrijednosti iznosi 192,75 milijuna eura koji obuhvaća gradnju i dogradnju nasipa, regulaciju vodotoka i izgradnju hidrotehničkih objekata.

U IV. kvartalu 2026. planirana je i objava projekta Zaštita od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve, vrijednog 28,76 milijuna eura, koji će se također realizirati kroz složene građevinske i hidrotehničke zahvate. Za izvođače radova i projektante, ovi pozivi znače višegodišnje angažmane i velik volumen radova u sektoru niskogradnje i vodnog gospodarstva.

Otpad i kružno gospodarstvo

Uz vodnu infrastrukturu, značajan investicijski ciklus nastavlja se i u području gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva. Osim sanacija i regionalnih centara, u II. kvartalu 2026. planirana je objava poziva Promicanje ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika s ciljem razvoja proizvoda i usluga za kružno gospodarstvo, ukupne vrijednosti 16,3 milijuna eura, koji uključuje i građevinske radove na novim ili postojećim pogonima.

Dodatno, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u I. kvartalu 2026. bit će otvoren trajni ograničeni poziv za Financiranje investicijskih projekata manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, vrijedan 50 milijuna eura, što otvara prostor za brojne manje, ali brze infrastrukturne zahvate u lokalnim sredinama. Svi ovi pozivi potvrđuju da će sektor otpada i komunalne infrastrukture i dalje biti jedan od stabilnijih izvora poslova za građevinsku operativu.

Energetska tranzicija i obnova

Energetski segment 2026. godine snažno je obilježen sredstvima Modernizacijskog fonda i programima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Već u I. kvartalu 2026. planiran je javni poziv Ulaganje za dekarbonizaciju i modernizaciju centralnog toplinskog sustava, vrijedan 80 milijuna eura, koji obuhvaća rekonstrukciju kotlovnica, zamjenu toplinskih mreža i ugradnju sustava temeljenih na obnovljivim izvorima energije.

Paralelno, kroz programe Fonda u II. kvartalu 2026. bit će otvoren poziv za Energetsku obnovu obiteljskih kuća za ranjive skupine građana. Ukupna vrijednost je 25 milijuna eura, uz stopostotno financiranje prihvatljivih troškova, što osigurava velik broj manjih, ali brojnih građevinskih zahvata. U istom financijskom okviru, ali u III. kvartalu 2026., planiran je i poziv za Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila i infrastrukture za alternativna goriva, vrijedan 20 milijuna eura, koji uključuje i izgradnju punionica.

Svi zajedno, ovi pozivi potvrđuju da će 2026. godina za građevinski sektor biti obilježena kontinuiranom potražnjom, kako kroz velike infrastrukturne projekte, tako i kroz disperzirane projekte energetske obnove i modernizacije.

Još detalja o spomenutim natječajima doznajte iz tablice u nastavku: