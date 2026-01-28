Kreće mega projekt u Osijeku, raspisan natječaj za upravnu zgradu OLT-a

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Revitalizacija kompleksa Osječke ljevaonice željeza i tvornice strojeva (OLT) nešto je o čemu svaki Osječanin sanja. Već skoro 30 godina, ta zona propada bez naznaka o početku radova na rekonstrukciji. S druge strane, najave za ovaj industrijski prostor koji je nekada bio od iznimne važnosti za grad sve su intenzivnije – je li to dovoljno za ponadati se? Zasad se traži izrada projekta, ali za jednu zgradu koja bi trebala postati Centar za autizam. Što će biti sa stambenjacima i planiram sportskim objektima ostaje vidjeti.
Početkom travnja 2024. godine, Grad Osijek predstavio je idejno-urbanističko rješenje za revitalizaciju kompleksa bivšeg OLT-a. Javnosti je svečano obznanjeno kako je nakon gotovo 30 godina propadanja kompleks ušao u proces sustavne obnove. Što to točno znači?
Jedan od brojnih koraka prema transformaciji industrijskog prostora u novu, multifunkcionalnu gradsku cjelinu. Nešto kao planovi za obuhvatno uređenje Gredelja u Zagrebu koje još uvijek nismo dočekali. Kako je najavljeno u Osijeku početkom travnja 2024., na arhitektonsko-urbanističkom natječaju od devet pristiglih radova osvojio je tim autora Siniše Bodrožića, Filipa Šrajera i Ivana Jovanovca.
Predstavljanje rješenja održano je u dvorištu bivšeg OLT-a uz prisutnost gradskih, županijskih i državnih dužnosnika, a gradonačelnik Osijeka Ivan Radić tom prilikom je istaknuo kako je natječaju prethodilo darovanje državnog zemljišta Osječko-baranjskoj županiji te odluka Gradskog vijeća o izradi urbanističkog plana. Cilj projekta je stvaranje održive urbane cjeline koja će uključivati stanovanje, sport, javne sadržaje i očuvanje dijela industrijske baštine, uključujući bivšu upravnu zgradu tvornice, a sve to objedinila je pobjednička arhitektonska ideja.
Idejno rješenje predvidjelo je razvoj novog gradskog kvarta na oko 5,8 do 6,5 hektara prostora, između Gornjeg i Donjeg grada, Tvrđe i Novog grada. Planirano je približno 500 stanova za oko 1.500 do 1.600 stanovnika, sportski sadržaji, dječji vrtić, zelene površine, pješačke i biciklističke staze te zatvoreni bazen i sportska dvorana. Poseban naglasak stavljen je na sportski inkubator, jedinstveni kompleks smješten u obnovljenim industrijskim halama, s bazenima, dvoranama i pratećim sadržajima, kao što je navedeno u Urbanističkom planu uređenja ovog dijela grada.
Plan također uključuje očuvanje i prenamjenu vrijednih industrijskih objekata poput ljevaonice, alatnice, upravne zgrade i vodotornja, koji će postati javni i identitetski elementi prostora. Zbog trase rimske ceste prema antičkoj Mursi, predviđen je i arheološki park s lapidarijem. Inače, krajem 2025. godine Grad Osijek uputio je Gradskom vijeću konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja OLT-a, čime je projekt formalno ušao u fazu koja omogućuje njegovu dugoročnu realizaciju kroz više etapa, a koji je i objavljen u siječnju prošle godine.
Iako se zasad ne traži izvođač za nove stambenjake, untar kompleksa, čini se, konačan pomak za ovaj prostor sugerira pokretanje postupka nabave Osječko-baranjske županije za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole rekonstrukcije i prenamjene bivše upravne zgrade OLT-a. Umjesto ranije planiranog učeničkog doma, po novome se zgradu planira preurediti u objekt socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam, a izrada projekta mogla bi koštati 80 tisuća eura. No, ponude zainteresiranih subjekata još pristižu – do 16. veljače.
Riječ je o postojećoj upravnoj zgradi neto površine 3.707 četvorna metra, za koju već postoji pravomoćna građevinska i uporabna dozvola. Rekonstrukcija bi se provela unutar postojećih gabarita, uz uklanjanje nezakonite kotlovnice, energetsku obnovu, prilagodbu osobama s invaliditetom, dogradnju višenamjenske dvorane, uređenje okoliša i uvođenje sustava grijanja iz gradske vrelovodne mreže. Projekt uključuje i fotonaponsku elektranu, nova parkirališna mjesta te suvremene instalacije.
Napomenimo, bivša Osječka ljevaonica željeza, osnovana 1912. godine, desetljećima je bila jedan od ključnih industrijskih i gospodarskih nositelja Slavonije i Baranje, proizvodeći poljoprivredne strojeve i industrijske odljevke. Danas prostor OLT-a ulazi u novu fazu života, spajajući industrijsku baštinu s modernim urbanim razvojem.
