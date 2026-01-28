Kreće mega projekt u Osijeku, raspisan natječaj za upravnu zgradu OLT-a

Veliki planovi za jednu od najvećih brownfield zona na istoku Hrvatske, bivši pogon OLT-a u Osijeku, predstavljeni su prije dvije godine. Tada odabrano najbolje idejno-arhitektonsko rješenje za uređenje propalog industrijskog ‘grada u gradu’ predvidjelo je 500 novih stanova za oko 1.500 ljudi, dječji vrtić, zelene površine, ali i zatvoreni bazen te sportski centar. Velik dio projekta obnova je starih pogona, a zasad se zna da će nekadašnja zgrada uprave postati važan Centar. Donosimo detalje.

Revitalizacija kompleksa Osječke ljevaonice željeza i tvornice strojeva (OLT) nešto je o čemu svaki Osječanin sanja. Već skoro 30 godina, ta zona propada bez naznaka o početku radova na rekonstrukciji. S druge strane, najave za ovaj industrijski prostor koji je nekada bio od iznimne važnosti za grad sve su intenzivnije – je li to dovoljno za ponadati se? Zasad se traži izrada projekta, ali za jednu zgradu koja bi trebala postati Centar za autizam. Što će biti sa stambenjacima i planiram sportskim objektima ostaje vidjeti.

Izdvojeni članak Gradi se nova ulica na top lokaciji uz Dravu, zaboravili su ju svi osim onih koji već dižu zgrade umjesto starih kućeraka

Sustavna obnova nakon 30 godina

Početkom travnja 2024. godine, Grad Osijek predstavio je idejno-urbanističko rješenje za revitalizaciju kompleksa bivšeg OLT-a. Javnosti je svečano obznanjeno kako je nakon gotovo 30 godina propadanja kompleks ušao u proces sustavne obnove. Što to točno znači?

Jedan od brojnih koraka prema transformaciji industrijskog prostora u novu, multifunkcionalnu gradsku cjelinu. Nešto kao planovi za obuhvatno uređenje Gredelja u Zagrebu koje još uvijek nismo dočekali. Kako je najavljeno u Osijeku početkom travnja 2024., na arhitektonsko-urbanističkom natječaju od devet pristiglih radova osvojio je tim autora Siniše Bodrožića, Filipa Šrajera i Ivana Jovanovca.

Predstavljanje rješenja održano je u dvorištu bivšeg OLT-a uz prisutnost gradskih, županijskih i državnih dužnosnika, a gradonačelnik Osijeka Ivan Radić tom prilikom je istaknuo kako je natječaju prethodilo darovanje državnog zemljišta Osječko-baranjskoj županiji te odluka Gradskog vijeća o izradi urbanističkog plana. Cilj projekta je stvaranje održive urbane cjeline koja će uključivati stanovanje, sport, javne sadržaje i očuvanje dijela industrijske baštine, uključujući bivšu upravnu zgradu tvornice, a sve to objedinila je pobjednička arhitektonska ideja.

Čak 500 stanova, sportska dvorana i bazen

Idejno rješenje predvidjelo je razvoj novog gradskog kvarta na oko 5,8 do 6,5 hektara prostora, između Gornjeg i Donjeg grada, Tvrđe i Novog grada. Planirano je približno 500 stanova za oko 1.500 do 1.600 stanovnika, sportski sadržaji, dječji vrtić, zelene površine, pješačke i biciklističke staze te zatvoreni bazen i sportska dvorana. Poseban naglasak stavljen je na sportski inkubator, jedinstveni kompleks smješten u obnovljenim industrijskim halama, s bazenima, dvoranama i pratećim sadržajima, kao što je navedeno u Urbanističkom planu uređenja ovog dijela grada.

Plan također uključuje očuvanje i prenamjenu vrijednih industrijskih objekata poput ljevaonice, alatnice, upravne zgrade i vodotornja, koji će postati javni i identitetski elementi prostora. Zbog trase rimske ceste prema antičkoj Mursi, predviđen je i arheološki park s lapidarijem. Inače, krajem 2025. godine Grad Osijek uputio je Gradskom vijeću konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja OLT-a, čime je projekt formalno ušao u fazu koja omogućuje njegovu dugoročnu realizaciju kroz više etapa, a koji je i objavljen u siječnju prošle godine.

Planovi za bivšu upravnu zgradu

Iako se zasad ne traži izvođač za nove stambenjake, untar kompleksa, čini se, konačan pomak za ovaj prostor sugerira pokretanje postupka nabave Osječko-baranjske županije za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole rekonstrukcije i prenamjene bivše upravne zgrade OLT-a. Umjesto ranije planiranog učeničkog doma, po novome se zgradu planira preurediti u objekt socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam, a izrada projekta mogla bi koštati 80 tisuća eura. No, ponude zainteresiranih subjekata još pristižu – do 16. veljače.

Riječ je o postojećoj upravnoj zgradi neto površine 3.707 četvorna metra, za koju već postoji pravomoćna građevinska i uporabna dozvola. Rekonstrukcija bi se provela unutar postojećih gabarita, uz uklanjanje nezakonite kotlovnice, energetsku obnovu, prilagodbu osobama s invaliditetom, dogradnju višenamjenske dvorane, uređenje okoliša i uvođenje sustava grijanja iz gradske vrelovodne mreže. Projekt uključuje i fotonaponsku elektranu, nova parkirališna mjesta te suvremene instalacije.

Napomenimo, bivša Osječka ljevaonica željeza, osnovana 1912. godine, desetljećima je bila jedan od ključnih industrijskih i gospodarskih nositelja Slavonije i Baranje, proizvodeći poljoprivredne strojeve i industrijske odljevke. Danas prostor OLT-a ulazi u novu fazu života, spajajući industrijsku baštinu s modernim urbanim razvojem.