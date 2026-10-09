Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju

Dobar proizvod nije dovoljan ako za njega ne znaju ljudi koji odlučuju što će se ugraditi, postaviti ili koristiti u novom objektu. Ponuđači namještaja, rasvjete, podova, vrata, kupaonske opreme, sustava grijanja i hlađenja ili bilo kojeg drugog proizvoda za gradnju i opremanje zato ne komuniciraju samo s krajnjim kupcem. Važni su im arhitekti, dizajneri interijera, projektanti, investitori, hotelijeri i tvrtke za projektno opremanje koje sudjeluju u odabiru proizvoda za konkretne projekte.

Upravo takvu poslovnu publiku gotovo deset godina povezuje Design District Rovinj, specijalizirani sajam namještaja, gradnje i opreme za interijere i eksterijere. Ovogodišnje izdanje održava se od 27. do 29. studenoga u prostoru stare Tvornice duhana Rovinj.

Za izlagače je to prilika da proizvod iz kataloga, internetske trgovine ili prodajnog salona prenesu u prostor u kojem ga stručna publika može vidjeti uživo, isprobati, usporediti s drugim rješenjima i o njegovoj primjeni razgovarati izravno s proizvođačem ili dobavljačem.

Od namještaja do tehničkih sustava

Interijer hotela, restorana, ureda, vile ili drugog poslovnog i privatnog prostora čine proizvodi brojnih i različitih industrija. Uz velik broj informacija koje svakodnevno dobivamo i uz ograničeno vrijeme često nije jednostavno pronaći upravo one koji kvalitetom, funkcionalnošću i dizajnom odgovaraju zahtjevima konkretnog projekta.

Design District zato na jednom mjestu okuplja različite proizvođače, dobavljače i brendove te omogućuje da se tijekom tri sajamska dana upozna i odabere velik dio opreme potrebne za realizaciju cijelog objekta. Namještaj i namještaj po mjeri, rasvjeta, vrata i prozori, podovi i zidne obloge, keramika, sanitarna oprema, zavjese i tekstil, outdoor namještaj, wellness oprema, građevinski i završni materijali, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, energetska rješenja i različite tehnologije samo su dio onoga što je potrebno da bi se jedan projekt realizirao.

Zato Design District nije namijenjen samo jednoj industriji. Na istom se mjestu susreću različiti proizvođači, distributeri i brendovi čiji proizvodi zajedno čine završeni prostor. Poseban naglasak izdanja 2026. stavljen je na gradnju i opremanje hotela, restorana, vila te drugih turističkih i poslovnih objekata, kod kojih je povezivanje različitih proizvoda, dobavljača i izvođača posebno važno.

Arhitekt mora znati što nudite

Kada arhitekt ili dizajner interijera radi na projektu, odabir proizvoda ne počinje tek u trenutku nabave. Potrebno je znati što postoji na tržištu, koje su mogućnosti pojedinog proizvoda, u kojim se izvedbama može dobiti, može li se prilagoditi projektu te tko iza njega stoji.

Upravo zato neposredan kontakt proizvođača i stručnjaka koji rade na projektima i dalje ima veliku vrijednost. Na Design Districtu izlagači imaju priliku pokazati proizvod, uzorke i materijale, objasniti tehničke karakteristike, predstaviti mogućnosti izvedbe i odmah odgovoriti na pitanja koja se teško rješavaju samo putem kataloga ili internetske stranice.

Tradicionalno u okviru Sajma održava se i bodovana stručna konferencija za arhitekte. Ovogodišnje teme obuhvaćaju održivost u gradnji i uređenju, nove europske zahtjeve, materijale i tehnologije te razvoj i opremanje hotelskih prostora.Tri dana sajma tako omogućuju izlagačima predstavljanje ponude i direktne kontakte s osobama koji rade na novim projektima i traže proizvode, dobavljače i partnere za njihovu realizaciju.

Design District Rovinj održat će se od 27. do 29. studenoga 2026. u prostoru stare Tvornice duhana Rovinj, a zainteresirani izlagači informacije mogu zatražiti na broj 091 557 97 23 ili putem e-maila [email protected]. Više informacija pronađite na službenoj stranici.