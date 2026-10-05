Veliki radovi na ulazu u Omiš: ruši se nezgodno raskrižje, sanirat će se i opasni dio uz magistralu

Sprema se velika rekonstrukcija jednog od problematičnijih raskrižja na Jadranskoj magistrali kod Omiša. Hrvatske ceste (HC) objavile su prethodno savjetovanje za zahvat na križanju DC8 i lokalne ceste prema Brzetu, a procijenjena vrijednost radova iznosi dva milijuna eura. I neće biti riječ samo o novom asfaltu i drugačijoj signalizaciji. Projekt uključuje novi trak za skretanje, potporne zidove, sanaciju pokosa i opasne kaverne, novu odvodnju, autobusno ugibalište te potpuno preuređenje ulaza u Brzet.

Raskrižje danas stvara probleme i većim vozilima

Riječ je o raskrižju Jadranske magistrale i Ulice Brzet. Postojeće stanje nastalo je kroz niz parcijalnih zahvata, ali samo raskrižje dosad nije bilo cjelovito rekonstruirano. Sjeverni privoz, odnosno Ulica fra Stjepana Vrlića, i južni privoz prema Brzetu međusobno su pomaknuti oko 20 do 25 metara, dok se Brzet na magistralu priključuje pod oštrim kutom.

Projektanti navode da postojeća geometrija nije funkcionalna za sve tipove vozila. Posebno je problematično skretanje kamiona i autobusa iz Brzeta na državnu cestu, a otežano je i osobnim automobilima. Uz to, na raskrižju nema dodatnih trakova, pješačka komunikacija se prekida, autobusno stajalište nije uređeno na odgovarajući način, a preglednost iz smjera Makarske je loša. Novo raskrižje, Brzet, Omiš | Foto: EOJN

Novi trak i potpuno drugačiji ulaz u Brzet

Najveća promjena bit će potpuna rekonstrukcija geometrije raskrižja. Na DC8 će se dodati trak za lijevo skretanje prema Brzetu za vozila koja dolaze iz smjera Makarske, dok će se južni privoz lokalne ceste temeljito preurediti.

Cilj je da raskrižje postane standardno četverokrako, sa suprotnim privozima koji će biti međusobno usklađeni. U zoni križanja izvest će se i razdjelni otok kojim će se jasnije usmjeravati prometni tokovi. Zahvat na državnoj cesti obuhvaća približno 285 metara DC8, dok će se na lokalnoj cesti, odnosno Ulici Brzet, rekonstruirati oko 90 metara prometnice.

Dokumentacija osnovnog projekta navodi da Ulica fra Stjepana Vrlića nije dio tog pojedinačnog zahvata jer je za sjeverni privoz ranije izrađena zasebna projektna dokumentacija. Novi predmet nabave, međutim, u samom nazivu sada uključuje i rekonstrukciju te ulice.

Sanirat će se pokos i opasna kaverna

Građevinski je možda najzanimljiviji dio zahvata onaj uz sam trup Jadranske magistrale. Projekt predviđa sanaciju opasne kaverne koja ugrožava trup kolnika DC8, a u predmetu nabave posebno se navodi i sanacija pokosa.

Uz to će se produljiti postojeći propust, rekonstruirati i dograditi sustav oborinske odvodnje te na dijelu zahvata izgraditi nova oborinska kanalizacija. Postojeći rigoli uz rubove kolnika prilagodit će se novoj geometriji prometnice, dok će se voda s rekonstruiranog dijela Ulice Brzet prikupljati slivnicima i kolektorom te odvoditi prema postojećem recipijentu. Planirana je i izgradnja novog kolnog pristupa prema objektu Hrvatskih šuma koji će zamijeniti postojeći prilaz. Novo raskrižje, Brzet, Omiš | Foto: EOJN

Stižu potporni zidovi i novi pločnici

Zbog skučenog prostora i konfiguracije terena projekt predviđa i armiranobetonske potporne konstrukcije. Izvodit će se kaskadni zidovi L-presjeka kojima će se formirati trup pješačkog pločnika, ali i kontrolirati položaj nasipa.

Na vrhu potpornog zida predviđena je betonska zaštitna ograda tipa New Jersey s pješačkim rukohvatom. Takvim rješenjem smanjuje se zauzimanje okolnog zemljišta i omogućuje sigurnije odvijanje kolnog i pješačkog prometa.

Pješački pločnici trebali bi biti široki najmanje dva metra, a njihovom izgradnjom uspostavit će se kontinuirana pješačka veza iz smjera Omiša prema Brzetu i obalnom pojasu. Uredit će se i pristup autobusnom stajalištu te prilagodbe za osobe smanjene pokretljivosti. Novo raskrižje, Brzet, Omiš | Foto: EOJN

Rekonstruira se i autobusno ugibalište

Projektom je predviđeno i novo autobusno ugibalište uz južni rub kolnika DC8. Danas se u široj zoni raskrižja za tu svrhu koristi makadamski plato uz cestu.

Proširit će se dio kolnika državne ceste, a na rekonstruiranim i dograđenim dijelovima izvest će se nova kolnička konstrukcija. Na ostatku zahvata postojeći kolnik će se sanirati, po potrebi glodati te završno presvući novim habajućim slojem.

Uz prometnicu će se rekonstruirati i javna rasvjeta. Projekt predviđa nove stupove rasvjete na magistrali i u Ulici Brzet te prilagodbu dijela postojećih elektroenergetskih i komunikacijskih instalacija.

Kako će se prometovati tijekom radova?

S obzirom na to da se veliki dio zahvata izvodi izravno na DC8, jednoj od najvažnijih prometnica kroz Omiš i prema Makarskoj, posebno će biti zanimljivo kako će promet biti organiziran tijekom gradnje.

U trenutno dostupnoj projektnoj dokumentaciji detaljna privremena regulacija prometa tijekom izvođenja nije navedena, niti je preciziran rok trajanja radova. Dokumentacija detaljno obrađuje tek konačno prometno rješenje nakon završetka projekta.

U zoni raskrižja predviđeno je ograničenje brzine od 50 kilometara na sat, a dio postojeće prometne signalizacije bit će uklonjen, premješten ili zamijenjen. Postavit će se i nova prometna oprema te oznake na kolniku.